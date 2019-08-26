Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов

14:39 27.08.2019 К истории башкир Зауралья: бикатин



Одно из башкирских племен, которое в XVI веке уже обосновалось на восточном склоне Уральского хребта – бикатин, другие варианты названия: бакатин, бикатун и мекатин. От последнего варианта пошло русское обозначение этой группы – мякотинцы. Поскольку дальше в тексте будут приводиться цитаты из документов, где и использованы выражения "Мякотинская волость", "мякотинцы", то и я буду использовать это обозначение, чтобы не сбить уж совсем с толку читателей.



История бикатин



Жили они в XVI веке на территории, входившей в состав Сибирского ханства. Иначе говоря, территория их проживания входила в состав Сибирского ханства. После похода Ермака и последующего строительства русских острожков в Сибири, бикатин оказались на стороне последнего сибирского хана – Кучума. А после смерти Кучума в 1598 году, поддерживали его потомков, в первую очередь, его старшего сына Алея (Али). Из здешних, зауральских племен, Кучумовичей поддерживали также табын и сынрян, но о них будет отдельный рассказ. Разумеется, далеко не все мякотинцы ушли в степь – часть оставалась на своей земле и продолжали вести обычный образ жизни, насколько это было возможно.



В отписке уфимского воеводы Михаила Нагого в 1601 году тюменскому воеводе Луке Щербатому сказано: "А брат де их большой Алей царевич Кучумов сын, а они де называют его царем, кочует от них в 5 днищах близко Сибири, к Тобольскому городу, а с ним де кочуют братья их меньшие и сырянцы и мякотинцы, а сказывают де с ним человек до 300 и больше". То есть с царевичем Али было около 300 воинов и из них часть бикатин. Мы не знаем – составляли они большую часть отряда Али, или меньшую. Но со временем борьба потомков Кучума становилась все более безнадежной. К тому же в степи появились новые хозяева – калмыки, и Кучумовичи налаживают с ними плотный контакт. Со временем представители местных племен начали покидать лагерь потомков Кучума, но не все вернулись к прежним жилищам – некоторые ушли восточнее, в нынешнюю Тюменскую или даже Омскую области.



Информации о мякотинцах XVII века мало. Немного информации есть в опубликованных материалах дела о спорных землях башкир на Сибирской стороне Урала. Там написано: "…а у того Порохового озера живут башкирцы сотник Тумачь балакатаец з детьми, да подле того ж озеро живут башкирцы сотник Кошкилда з детьми и с племянники. А от того озера, едучи по Казанской же дороге, х Каменю па правой стороне озеро Алак Большой, другое озеро Алак Малой, а у Большого Алаку живут башкирцы Аккилда с товарыщи в 20-ти юртах; а от того озера едучи, на левой стороне дороге озеро Алабуга и подле того озеро кочевья башкирские летние. А от того озера едучи, на правой стороне Казанской дороги близ Камени озеро Касли, а за тем озером живут башкирцы Илгилда з братьями и з детьми в 10-ти юртах да Карабаш с товарыщи в 10-ти юртах; а и с того Касли озера течет исток мимо башкирскую деревню и подле Урал Камень в Ыртяш озеро; а от Камени подле тот исток на Казанской проезжей дороге живут башкирцы Талиш Иткулов с товарыщи в 10-ти юртах, да по тому ж истоку ниже тех Тоишевых юрт живут башкирцы Досаля с товарыщи в 10-ти юртах".



Мякотинская волость



Фрагмент карты С.У. Ремезова к делу о спорных землях с сибирской стороны Урала. Карта ориентирована на юг, а не на север. Показано расположение башкирских селений и трасса Старой Казанской дороги.



К этому делу тобольский картограф С.У. Ремезов составил карту, фрагмент которой приведен на рисунке. Единственное, надо учитывать, что карта ориентирована не на север, как современные карты, а на юг. На карте ситуация в чем-то даже подробнее, чем в тексте документа. Обратите внимание на дорогу, показанную на карте. Одна ветка дороги уходит южнее озера Иртяш к "слюдным горам" – имеется в виду место добычи слюды, а районе нынешнего Чебаркуля. А друга ветка дороги уходит севернее озера Иртяш, через исток из озера Касли в Иртяш – это дорога, которая шла через Уральский хребет и называлась Казанской, или Уральской дорогой.



В процитированном документе все населенные пункты указаны с привязкой к этой дороге. Но о дорогах мы подробнее поговорим позже, в последующих статьях. Хотя здесь стоит привести еще одну цитату из того же самого дела о спорной земле: "…меж озер Иртяш и Касли через Урал-Камень проезжая большая дорога в Казань, и на Уфу, и на Кунгур, купеческия люди из русских городов с товары по вся годы ездят в Сибирские городы, а из Сибири ездят с товары в Русские городы. И кроме той дороги летом и зимою купецким людям с товары проехать утайкою будет не куды: объезжия дороги все сошлись к тем озерам, к Истоку, что течет из Касли озера в Иртяш озеро. И от того будет вашей государственной казны таможенным пошлинам сбор большой". Иначе говоря, Мякотинская волость располагалась на большом перекрестке дорог.



Мякотинская волость сначала входила в состав Уфимского уезда, а в 1737 году, когда была создана Исетская провинция, Мякотинская волость оказалась в ее составе. На востоке границей волости выступали речки Караболка (Карабулак) и Синара в верхнем их течении, на западе – Уральский хребет, на юге граница проходила выше озера Увильды, … Территория Мякотинской волости включала такие озера как Кызылташ, Касли, Иртяш, Нанога, Алабуга, Аллаки… Озеро Пороховое также частью относилось к Мякотинской волости.



Аренда озер



Занятия жителей Мякотинской волости были вполне традиционны – основа хозяйства – скотоводство, кроме этого охота и, видимо, в незначительной степени земледелие. Возможно, что в летнюю пору скот отгоняли на пастбища в горы, а летом уводили к озерам, в леса. Рыбу мякотинцы, видимо не очень любили, либо же просто озер было много и для своих нужд они использовали малую их часть. Многие озера сдавались в "кортом", то есть в аренду крестьянам из разных мест – Катайского острога, Арамильской слободы. То есть крестьяне брали на откуп озеро, платили в год хозяевам установленную сумму, в урочное время приходили на озеро, ставили балаганы, ловили рыбу, в летнюю пору вялили, а зимой просто замораживали и на санях везли на продажу. Очевидно, это было выгодно, поскольку русские крестьяне арендовали, таким образом, многие озера в башкирских волостях.



Остановлюсь на этом моменте чуть подробнее, поскольку обычно такие детали остаются "за кадром" исторических повествований. В 1730-х годах, в ходе одного из разбирательств, власти в Екатеринбурге выясняли: кто брал в кортом озера у башкир Мякотинской волости и прочие обстоятельства. Были допрошены представители трех артелей. Крестьянин Арамильской слободы Ульян Блинов с тремя товарищами рассказал, что они арендуют у башкир деревни Редяшевой (Иртяш) озеро Сунгуль и исток из озера Наноги с 1723 по 1732 год. Платили в год за аренду озера по 30 или 40 рублей в год, а за исток – 3 рубля. А в 1732 году заплатили вперед за аренду озера Сунгуль 45 рублей и истока из озера Наноги – 3 рубля. Другая артель, крестьянина Арамильской же слободы Ефима Шмелева стоварищами, всего восемь человек, кортомили с 1712 года озеро Иртяш и платили в год по 10 или по 20 рублей, а в 1732 году заплатили вперед 40 рублей. Третья артель на этом фоне сильно выделяется. Артельщик, бывший кузнец Арамильской слободы Петр Банных с восьмью товарищами арендовали озеро Кызылташ за 4 рубля в год. Как им это удалось, не очень понятно. Могу высказать предположение, что вместо денег они нелегально рассчитывались с башкирами чем-нибудь другим, например, железом, что было запрещено. Тем не менее, запомните на будущее – только с трех озер башкиры Мякотинской волости получали в 1732 году арендной платы больше 90 рублей. У нас потом будет возможность сравнить эту сумму с другими, полученными ими впоследствии…



Государству платили жители Мякотинской волости ясак, то есть натуральный налог. Мякотинцы платили ясак куницами, но размер ясака мне пока не понятен и, чтобы не вводить читателя в заблуждение, я не буду строить предположений. В одном из документов говорится, что "ясак платят с той своей вотчины с Сибирской дороги с Мякотинской волости на Уфе по 10 куниц по все годы без доимки". Если принять, что это ясак со всей волости, то это довольно маленький налог, а если по 10 куниц с человека, то это наоборот, очень высокий налог…



Автор статьи: Гаяз Самигулов, Фонд "Южный Урал" Источник - Наш Урал

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566905940

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