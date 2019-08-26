 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.08.2019
15:02  Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?
14:58  Шавкат Мирзиеев "заселфился" с блогерами в Самарканде
14:55  Как миллионы таджиков и узбеков попали в Афганистан
14:46  "Качай попу". Каз-"Барби" Динару Рахимбаеву застебали завистливые соотечественницы (фото)
14:43  Битва у Лягушино. Как яицкие казаки Пугачева едва не опрокинули регулярную царскую армию (история)
14:42  Что приготовил Касым-Жомарт Токаев народу Казахстана?
14:39  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов

14:36  Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров?
14:34  Кем был по национальности Тамерлан?
14:32  Как бы закончилась война Тамерлана с Китаем?
14:30  Кто такие и куда исчезли печенеги? (тайны истории)
14:29  Пошатнуть гегемонию: как Европа поборется с американскими IT-гигантами
14:26  Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу
14:22  Готские тайны древнего Крыма (новые находки)
13:06  КырГенпрокуратура сняла арест с части имущества Алмазбека Атамбаева
12:48  Strategist: у ВС Китая появились симптомы опасного заболевания
12:46  Трамп начинает игру с Рухани, - С.Тарасов
12:41  Минобрнауки Таджикистана: "клянчить" деньги у родителей - запрещено
12:38  В Узбекистане штраф за принудительный труд увеличен в десять раз
11:33  Алматы. 250 студентов КазНИТУ не могут заселиться в общежитие из-за самозахватчиков
10:18  ЦИК определился. Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22/12
10:13  Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу
09:46  Йемен и геополитика аравийского полуострова, - Брехт Йонкерс
09:01  Российские веб-активисты сражаются с Кремлем за то, чтобы сохранить интернет свободным, - Wall Street Journal
08:00  Федя собрал лампочки в кулак и пристыковался к МКС
07:52  Племенные различия в Киргизии нельзя решить Конституцией США, - Яков Кедми
07:34  Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева
07:30  Дочь экс-премьера Малайзии Разака предстанет перед судом. За неуплату налогов
07:24  Эрдогана привел в Москву страх перед авиаударами. Турция может закупить Су-35 и начать диалог с Сирией, - "НГ"
01:35  США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
01:12  Как пошла бы история утони Бисмарк вместе с своей русской любовницей.., - К.Гункель
00:38  Запад пытается противопоставить Россию и Китай друг другу
00:37  Как преодолеть кризис элит накануне трансфера
00:08  Русскоговорящие иммигранты сыграют решающую роль на выборах в Израиле, - Der Spiegel
00:07  Экономика Запада входит в крутое пике, - Е.Пустовойтова
00:03  Судьба туркестанских архитекторов А.Зенкова и А. Пугаченкова, - В.Проскурин
Понедельник, 26.08.2019
19:53  Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей.., - Гоша Куценко (интервью)
19:26  Бишкек. Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
18:28  Федя-2. Россия готовит к полету в космос первого арабо-эмиратского космонавта аль-Мансури
17:19  Для восстания против человечества роботам не хватает одной детали...
17:09  Китай объявляет высокотехнологичную войну наркобизнесу
14:19  Новым главным имам-хотибом Ташкента назначен андижанец Нуриддин Холикназаров
14:16  Казах Елдос Сметов наборол на бронзу ЧМ по дзюдо
14:15  Гендерное равенство в Саудовской Аравии: что разрешают и запрещают женщинам
14:14  Новая история клана: внук Кеннеди идет в сенаторы
14:11  Коррупция в США: как это работает. Лоббизм как высшая форма взяточничества, - Р.Хубиев
14:08  Бросить якорь: как рожают ради гражданства в США
14:02  Иван Охлобыстин написал новую книгу - "Записки упрямого человека. Быль"
13:58  Бишкек. Британский посол Гаррет ушел в кыргызский народ - в автобусе поехал на рынок за мясом
13:17  УзбПравительство утверждает, что нашло Александрию Оксианскую, затерянную 2000 лет назад
13:15  Маленькая страна... Новый замМВД Киргизии Памир Асанов оказался сватом старого прохиндея Раима-миллиона Матраимова
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов
14:39 27.08.2019

К истории башкир Зауралья: бикатин

Одно из башкирских племен, которое в XVI веке уже обосновалось на восточном склоне Уральского хребта – бикатин, другие варианты названия: бакатин, бикатун и мекатин. От последнего варианта пошло русское обозначение этой группы – мякотинцы. Поскольку дальше в тексте будут приводиться цитаты из документов, где и использованы выражения "Мякотинская волость", "мякотинцы", то и я буду использовать это обозначение, чтобы не сбить уж совсем с толку читателей.

История бикатин

Жили они в XVI веке на территории, входившей в состав Сибирского ханства. Иначе говоря, территория их проживания входила в состав Сибирского ханства. После похода Ермака и последующего строительства русских острожков в Сибири, бикатин оказались на стороне последнего сибирского хана – Кучума. А после смерти Кучума в 1598 году, поддерживали его потомков, в первую очередь, его старшего сына Алея (Али). Из здешних, зауральских племен, Кучумовичей поддерживали также табын и сынрян, но о них будет отдельный рассказ. Разумеется, далеко не все мякотинцы ушли в степь – часть оставалась на своей земле и продолжали вести обычный образ жизни, насколько это было возможно.

В отписке уфимского воеводы Михаила Нагого в 1601 году тюменскому воеводе Луке Щербатому сказано: "А брат де их большой Алей царевич Кучумов сын, а они де называют его царем, кочует от них в 5 днищах близко Сибири, к Тобольскому городу, а с ним де кочуют братья их меньшие и сырянцы и мякотинцы, а сказывают де с ним человек до 300 и больше". То есть с царевичем Али было около 300 воинов и из них часть бикатин. Мы не знаем – составляли они большую часть отряда Али, или меньшую. Но со временем борьба потомков Кучума становилась все более безнадежной. К тому же в степи появились новые хозяева – калмыки, и Кучумовичи налаживают с ними плотный контакт. Со временем представители местных племен начали покидать лагерь потомков Кучума, но не все вернулись к прежним жилищам – некоторые ушли восточнее, в нынешнюю Тюменскую или даже Омскую области.

Информации о мякотинцах XVII века мало. Немного информации есть в опубликованных материалах дела о спорных землях башкир на Сибирской стороне Урала. Там написано: "…а у того Порохового озера живут башкирцы сотник Тумачь балакатаец з детьми, да подле того ж озеро живут башкирцы сотник Кошкилда з детьми и с племянники. А от того озера, едучи по Казанской же дороге, х Каменю па правой стороне озеро Алак Большой, другое озеро Алак Малой, а у Большого Алаку живут башкирцы Аккилда с товарыщи в 20-ти юртах; а от того озера едучи, на левой стороне дороге озеро Алабуга и подле того озеро кочевья башкирские летние. А от того озера едучи, на правой стороне Казанской дороги близ Камени озеро Касли, а за тем озером живут башкирцы Илгилда з братьями и з детьми в 10-ти юртах да Карабаш с товарыщи в 10-ти юртах; а и с того Касли озера течет исток мимо башкирскую деревню и подле Урал Камень в Ыртяш озеро; а от Камени подле тот исток на Казанской проезжей дороге живут башкирцы Талиш Иткулов с товарыщи в 10-ти юртах, да по тому ж истоку ниже тех Тоишевых юрт живут башкирцы Досаля с товарыщи в 10-ти юртах".

Мякотинская волость

Фрагмент карты С.У. Ремезова к делу о спорных землях с сибирской стороны Урала. Карта ориентирована на юг, а не на север. Показано расположение башкирских селений и трасса Старой Казанской дороги.

К этому делу тобольский картограф С.У. Ремезов составил карту, фрагмент которой приведен на рисунке. Единственное, надо учитывать, что карта ориентирована не на север, как современные карты, а на юг. На карте ситуация в чем-то даже подробнее, чем в тексте документа. Обратите внимание на дорогу, показанную на карте. Одна ветка дороги уходит южнее озера Иртяш к "слюдным горам" – имеется в виду место добычи слюды, а районе нынешнего Чебаркуля. А друга ветка дороги уходит севернее озера Иртяш, через исток из озера Касли в Иртяш – это дорога, которая шла через Уральский хребет и называлась Казанской, или Уральской дорогой.

В процитированном документе все населенные пункты указаны с привязкой к этой дороге. Но о дорогах мы подробнее поговорим позже, в последующих статьях. Хотя здесь стоит привести еще одну цитату из того же самого дела о спорной земле: "…меж озер Иртяш и Касли через Урал-Камень проезжая большая дорога в Казань, и на Уфу, и на Кунгур, купеческия люди из русских городов с товары по вся годы ездят в Сибирские городы, а из Сибири ездят с товары в Русские городы. И кроме той дороги летом и зимою купецким людям с товары проехать утайкою будет не куды: объезжия дороги все сошлись к тем озерам, к Истоку, что течет из Касли озера в Иртяш озеро. И от того будет вашей государственной казны таможенным пошлинам сбор большой". Иначе говоря, Мякотинская волость располагалась на большом перекрестке дорог.

Мякотинская волость сначала входила в состав Уфимского уезда, а в 1737 году, когда была создана Исетская провинция, Мякотинская волость оказалась в ее составе. На востоке границей волости выступали речки Караболка (Карабулак) и Синара в верхнем их течении, на западе – Уральский хребет, на юге граница проходила выше озера Увильды, … Территория Мякотинской волости включала такие озера как Кызылташ, Касли, Иртяш, Нанога, Алабуга, Аллаки… Озеро Пороховое также частью относилось к Мякотинской волости.

Аренда озер

Занятия жителей Мякотинской волости были вполне традиционны – основа хозяйства – скотоводство, кроме этого охота и, видимо, в незначительной степени земледелие. Возможно, что в летнюю пору скот отгоняли на пастбища в горы, а летом уводили к озерам, в леса. Рыбу мякотинцы, видимо не очень любили, либо же просто озер было много и для своих нужд они использовали малую их часть. Многие озера сдавались в "кортом", то есть в аренду крестьянам из разных мест – Катайского острога, Арамильской слободы. То есть крестьяне брали на откуп озеро, платили в год хозяевам установленную сумму, в урочное время приходили на озеро, ставили балаганы, ловили рыбу, в летнюю пору вялили, а зимой просто замораживали и на санях везли на продажу. Очевидно, это было выгодно, поскольку русские крестьяне арендовали, таким образом, многие озера в башкирских волостях.

Остановлюсь на этом моменте чуть подробнее, поскольку обычно такие детали остаются "за кадром" исторических повествований. В 1730-х годах, в ходе одного из разбирательств, власти в Екатеринбурге выясняли: кто брал в кортом озера у башкир Мякотинской волости и прочие обстоятельства. Были допрошены представители трех артелей. Крестьянин Арамильской слободы Ульян Блинов с тремя товарищами рассказал, что они арендуют у башкир деревни Редяшевой (Иртяш) озеро Сунгуль и исток из озера Наноги с 1723 по 1732 год. Платили в год за аренду озера по 30 или 40 рублей в год, а за исток – 3 рубля. А в 1732 году заплатили вперед за аренду озера Сунгуль 45 рублей и истока из озера Наноги – 3 рубля. Другая артель, крестьянина Арамильской же слободы Ефима Шмелева стоварищами, всего восемь человек, кортомили с 1712 года озеро Иртяш и платили в год по 10 или по 20 рублей, а в 1732 году заплатили вперед 40 рублей. Третья артель на этом фоне сильно выделяется. Артельщик, бывший кузнец Арамильской слободы Петр Банных с восьмью товарищами арендовали озеро Кызылташ за 4 рубля в год. Как им это удалось, не очень понятно. Могу высказать предположение, что вместо денег они нелегально рассчитывались с башкирами чем-нибудь другим, например, железом, что было запрещено. Тем не менее, запомните на будущее – только с трех озер башкиры Мякотинской волости получали в 1732 году арендной платы больше 90 рублей. У нас потом будет возможность сравнить эту сумму с другими, полученными ими впоследствии…

Государству платили жители Мякотинской волости ясак, то есть натуральный налог. Мякотинцы платили ясак куницами, но размер ясака мне пока не понятен и, чтобы не вводить читателя в заблуждение, я не буду строить предположений. В одном из документов говорится, что "ясак платят с той своей вотчины с Сибирской дороги с Мякотинской волости на Уфе по 10 куниц по все годы без доимки". Если принять, что это ясак со всей волости, то это довольно маленький налог, а если по 10 куниц с человека, то это наоборот, очень высокий налог…

Автор статьи: Гаяз Самигулов, Фонд "Южный Урал"

Источник - Наш Урал
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566905940
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №133
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №134
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Вице-премьер рассказал, как можно заработать на двух коровах
- Навстречу Национальному совету общественного доверия
- Приостановлена антидемпинговая мера на украинские цельнокатаные колеса
- Решения по изменению дорожной инфраструктуры будут приниматься с учетом мнения всех сторон
- Введена специальная защитная мера на горячекатаный прокат
- В отношении АО "Пассажирские перевозки" возбуждено дело об административном правонарушении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  