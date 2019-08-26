 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Что приготовил Касым-Жомарт Токаев народу Казахстана?
14:42 27.08.2019

До оглашения первого Послания президента осталось меньше недели. Учитывая высокую планку ожиданий, которую задало расширенное заседание партии Nur Otan, оно может содержать много сюрпризов.

Это будет, по сути, первое обращение действующего президента одновременно к обществу и госаппартату. И Токаеву предстоит выдержать баланс между общественными ожиданиями и аппаратной логикой.

Можно предположить, что проектная часть документа в общем и целом повторит контуры предвыборной программы Токаева. То есть "Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс". Скорее всего, президент сделает акцент на раздаче поручений и уточнении персональной ответственности за направления работы.

100 дней президентства

Примечательно, что послание Токаева состоится на исходе первых трех месяцев его пребывания на посту избранного президента. То есть условных ста дней, по истечении которых обычно принято подводить первые итоги. А значит, есть повод о них поговорить.

Очевидно, что самые значимые изменения произошли во внутриполитической и идеологической сферах.

Приоритеты первых ста дней Токаева сместились в сторону политики. Но отнюдь не из-за слабости экономического блока его программы. Скорее потому что именно во внутриполитической сфере накопились самые острые проблемы и взрывоопасные противоречия

Именно эти накопленные противоречия вывели людей на несанкционированные митинги 1 и 9 мая, а затем 9, 10 и 12 июня – в день президентских выборов, оглашения результатов и инаугурации главы государства.

О необходимости срочных мер по построению диалога общества и власти сигнализировал и экспоненциальный рост количества новых протестных движений за последние года два.

Недавно оппозиционный общественный деятель Бахытжан Торегожина опубликовала своеобразный реестр протестных движений и организаций. Общественница отметила, что они "в последнее время появляются, как грибы после дождя"

В списке четырнадцать движений и протопартийных проектов. Причем половина из них были созданы после сакраментальной даты - 19 марта. Среди них молодежные движения "Oyan, Qazaqstan", "Re-publica" и "Qaharman". Альянсы алматинской либеральной интеллигенции – "Коалиция гражданских инициатив HAQ". Проекты, привязанные к электоральной повестке – "Альянс независимых наблюдателей" и другие.

Возвращение переговорщиков

Это свидетельствует о том, что запрос на перемены и политическую либерализацию со стороны казахстанского общества достиг критического уровня. Это и объясняет, почему одним из первых, кого Токаев призвал в свой аппарат в статусе первого замруководителя Администрации президента, стал Дархан Калетаев. Он известен как последовательный сторонник открытого диалога власти и общества.

Эту повестку Калетаев продвигал, еще будучи первым заместителем председателя партии Nur Otan в 2008-2009 годах. Период его пребывания в партийном руководстве был отмечен включением в число участников диалога с властью представителей широкого спектра оппозиционных сил.

Видимо, эта либеральность пришлась не по вкусу старшим и более консервативным товарищам. В результате Калетаев на несколько лет выпал из обоймы. Вернулся он лишь в прошлом году в качестве министра общественного развития. И вот спустя десять лет получил возможность масштабировать эти установки на уровне Администрации президента.

Не менее значимым в контексте новых общественных коммуникаций было назначение в июне нынешнего года руководителем Администрации президента Крымбека Кушербаева. Итоги работы идеологического блока АП, с учетом стоявших перед ним вызовов, были достаточно результативными.

Во-первых, действенной оказалась политика в отношении митингов. Ведь санкционирование и информационная прозрачность вокруг протестов отнюдь не привели к тому, что страна скатилась к перманентной всеобщей митинговщине. Напротив, после санкционированного митинга 30 июня протестная активность начала рассеиваться. Произошла вполне прогнозируемая сегментация и специализация протеста.

Другим проектом идеологического блока Администрации президента, направленным на политическую либерализацию и построение гражданского диалога, является Национальный совет общественного доверия. Хотя отзывы относительно этого органа очень противоречивы. В первую очередь это связано с разнородностью его состава. Однако главного удалось достичь.

Минимизировали маргинализацию отдельных гражданских активистов протестного поля и включили их в диалог с властью

Конечно, трудно рассчитать эффективность мер, направленных на восстановление нематериальных категорий. Таких как "доверие общества к власти", "открытость к диалогу" и т. д. Но тем не менее без них трудно рассчитывать на действенность обновляемой экономической политики.

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566906120
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