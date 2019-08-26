Битва у Лягушино. Как яицкие казаки Пугачева едва не опрокинули регулярную царскую армию (история)

14:43 27.08.2019 Бой у Лягушино: как повстречались Емельян Пугачев с Иваном Михельсоном и что из этого вышло



Одна из интересных и не очень хорошо известных широкому кругу страниц истории – бой у деревни Лягушино и последующий уход Пугачева от преследования. Рассказ мой будет строиться на основании рапортов подполковника Ивана Михельсона – одного из активных и главных действующих лиц продолжавшейся драмы. Следовательно и излагать я буду действия Михельсона, обильно цитируя его рапорты. Все даты даны по старому стилю.



Бой у Лягушино



Фрагмент карты, где показаны Кундрвинская слобода, Ключевский 2-й (Лягушино тож), Нижнеувельская слобода и дорога, по которой с разных сторон шли отряды Пугачева и Михельсона.



Догнать Пугачева



Итак, 16 мая 1774 года подполковник Иван Иванович Михельсон со своим отрядом выступил из Саткинского завода к верховьям реки Яик (Урал). Он рассчитывал перехватить армию Пугачева, а если не получится, то соединиться с командой генерал-майора фон-Фреймана. Марш команды Михельсона был стремительным, днем 17 мая он был уже в 70 верстах от Саткинского завода.



Иван Иванович Михельсон



В этот день, недалеко от реки Ай у него был бой с отрядом башкир, которыми командовал башкир Барын-Табынской волости Биктемир. От взятых в плен башкир Михельсон узнал, что "Пугачев, пробравшись мимо Яицкой (Верхояицкой – примечание автора) крепости, пошел в Петропавловскую и в Степную крепости, которые выжег погубя большую часть людей и комендантов, и что ево высокопревосходительство господин генерал порутчик и ковалер Деколонг из под Верх Яицкой ожидается в Уйскую крепость, для перехвачения дороги злодею Пугачеву". Не совсем доверяя полученным данным, подполковник, тем не менее, послал несколько нарочных к Уйской крепости. Вернувшиеся посланцы сообщили, что Уйскую крепость Пугачев разорил и пошел дальше к Троицкой крепости. А после взятия Троицкой намерен идти на Челябу (характерная деталь – в рапорте Михельсона название города написано по башкирски – Селяба). Также нарочные доложили, что с отрывом в сорок верст за Пугачевым идет отряд генерал-поручика Деколонга.



Михельсон резонно решил, что к Троицкой крепости он в любом случае не успевает и направил отряд к Челябинску, чтобы там перехватить Пугачева, если тот действительно возьмет Троицкую. Далее, Михельсон сообщает, что подходя к Кундравам "получил я рапорт от обывателей и поймано было моими разъездами разных мест мужиков человек з дватцать, которые единогласно объявляют, что злодей Пугачев сего месяца 19-го числа пришед к Троицкой крепости оную взял, немалое число людей и коменданта умертвил, а протчих разграбя весь город вывел в свой лагерь разстоянием от Троицкой в полверсте. А что 20-го числа сего месяца его высокпревосходительство генерал порутчик Деколонг на разсвете з своим корпусом прибыв к Троицкой, злодейскую толпу отаковав разбил, отбив у них все пушки, некоторые из злодеев сказывают побежали х киргизской стороне, а другие к Нижно Увельску, Пугачев сказывают ушел человеках в трехстах, а куды никто не знает. Я с поспешением пойду к Нижно Увельску и буду стеречь чтоб он не бросился вновь по заводам или к Селябе для соединения с тамошними бунтующими башкирами". Напомню, что Нижне-Увельская слобода сегодня называется город Южноуральск.



Бой у Лягушино



Емельян Иванович Пугачев



Итак, получив информацию об изменившейся обстановке, подполковник тут же пересматривает планы и выдвигается навстречу остаткам армии Пугачева, к Нижне-Увельской слободе. Путь его лежал по почтовому тракту, соединявшему Кундравинскую слободу и Троицкую крепость. И здесь, отойдя от Кундравов около 20 верст он столкнулся с отрядом Пугачева. Как известно, после разгрома у Троицкой крепости, Пугачев с остатками своей армии пошел к Нижне-Увельской слободе, взял ее и отправился дальше. А навстречу ему шел отряд подполковника Михельсона. Встреча была неожиданной для обеих сторон. Опять предоставлю слово самому Михельсону.



"Отшед дватцать верст на выходе из лесу усмотрена была великая толпа людей, по самой меньшей мере две тысячи человек в поле, растоянием от меня верстах в пяти. Я имев известие, что Пугачев разбит, никак себе не мог представить, чтоб сия толпа была Пугаечева, а более думал, что идет корпус Его Высокопревосходителства господина генерал порутчика и ковалера Деколонга, почему и послал разведать, а сам выбрав на выходе из лесу удобное место построился к бою (ожидает встретить сотоварища Деколонга, но готовится к бою - какова выучка!). Злодеи, как скоро увидели моих разъездных человек тритцать на них бросились, а толпа стала подвигатся вперед, отшед с версту повернулись направо против леваго моего фланга. Сколь неудобно мне и было повернутся налево и пройти лес, чтоб их встретить, однако сие должен был зделать".



В обозе Михельсона было довольно много больных и раненых и он не мог оставить их без прикрытия, поэтому был вынужден совершать неудобные маневры. Пройдя три версты и заняв позицию на поляне он принял бой: "злодеи спешивши половину своей толпы бросились прямо на мои пушки, невзирая на силный урон подошед ударили в копья, однако нашими штыками были приняты хорошо. А Пугачев своею конницею старался ворватся ко мне во фланг и имев удачу смять бывшую на том фланге часть иноверческой команды щитая себя победителем бросился в разсыпку. Я, приметя сие, приказал всей ковалерии идти прямо в отаку на злодейской фронт, а сам взяв с собою свои эскадроны и Изюмских гусар ударил на изменника и на сообщников ево яицких казаков с такою удачею, что злодеи сколь ни старались усиливатся были обращены в бег, и преследованы верст за пятнатцать, потеряв на месте и в догону по меншей мере до шести сот человек, в числе коих атаман Белобородов, и Аника (?), немалое число башкир и яицких казаков с их атаманом, живых взято до четырех сот человек, болшая часть заводских крестьян, в числе коих атаман Васев и так называемой полковник Иван Козьмин, яицких казаков три человека, да злодейской артиллерии главной предводитель Андрей Салмин, а злодей Пугачев помощью леса и за усталостью моих лошадей, розсыпавшись по лесу ушел".



Произошло все это в районе деревни Лягушино, она же позже поселок Ключевский 2-й. Деревня эта и сегодня существует – в Чебаркульском районе Челябинской области.



Преследование



Подполковник Михельсон решил идти к Чебаркулю, там узнать куда направился Пугачев и следовать ему наперехват. Как сообщал Иван Иванович: "всеми силами буду старатся пресекать дороги, которое единое средство ево поймать, а догонять трудно". Но Пугачев пропал, и найти его не получилось ни у Михельсона, ни у майора Жолобова. Как сообщает С. Таймасов, Пугачева укрыли башкирские старшины Байгаза Козямышев, Мансур Таймасов и Базаргул Юнаев – "сначала в деревне Байгазино на реке Миассе, потом на озере Аргази". На озере Аргази Пугачева укрывали, скорее всего, в старой деревне Таймасовой, владении потомков Таймаса Шаимова. Пугачев затаился, чтобы потом вновь заявить о себе…



Автор статьи: Гаяз Самигулов, Фонд "Южный Урал" Источник - Наш Урал

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