"Качай попу". Каз-"Барби" Динару Рахимбаеву застебали завистливые соотечественницы (фото)

14:46 27.08.2019

"Качай попу"- Казахстанская "Барби" подверглась критике



Динара Рахимбаева продолжает влюблять в себя казнет. Девушка прекрасно знает, что она сексуальна, и не пытается скрыть это от посторонних глаз. Однако очередная порция горячих снимков не воодушевила ее читателей.



Инста-дива опубликовала свежую порцию снимков, продемонстрировав свое тело в нижнем белье. Люди, ставшие свидетелями такого явления, естественно, не смогли пройти мимо. Эффектные фотографии казахстанской "Барби" набрали огромное количество лайков всего за первый час после публикации. Кто-то осыпал Динару комплиментами, ну а некоторые один за другим стали осуждать девушку за столь откровенную выходку.



"Все три страшные, накачай попу"; "Почему у тебя такая тощая талия?"; "Вся искусственная, ничего не осталось натурального. Смотреть тошно. Случайно увидела"; "Почему вы скрываете, что сделали грудь? Вечно избегаете этот вопрос или не отвечаете"; "Инстаграм полон снимков, где ты в белье и где без него… Давай что-нибудь уже другое" - прокомментировали подписчики.









Клара Киясова