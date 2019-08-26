Как миллионы таджиков и узбеков попали в Афганистан

14:55 27.08.2019

Афганистан – одна из самых этнически пестрых стран мира. На его территории с незапамятных времен проживают десятки народов и множество племен. Несмотря на то, что таджики и узбеки имеют свои национальные государства, миллионы из них живут в Афганистане. Как они там оказались?



Плавильный котел



Афганистан с самых древних времен был настоящим плавильным котлом этносов Евразии. Перемещения племен, войны, нашествия, ассимиляции – все это привело к возникновению пестрого этнического состава населения.



Точное число жителей Афганистана неизвестно. По прошлогодним подсчетам экспертов, население страны превышает 34 миллиона человек. Исследователи The Asia Foundation отмечают, что самым большим по численности этносом Афганистана являются пуштуны: они составляют около 40 процентов населения страны (порядка 15 миллионов человек). Таджики являются второй по численности национальностью – от 11 до 13 миллионов человек, это 33 процента населения страны. Нет точных данных и по количеству узбеков: их численность в Афганистане варьируется от 2,7 до 3,5 миллиона человек – около 9-10 процентов населения страны. Остальные этносы – туркмены, амаки, белуджи и прочие – представлены в Афганистане значительно скромнее.



В целом таджики и узбеки – это около 50% населения Афганистана. Наполовину из представителей этих этносов состоит и население столицы страны – Кабула. По некоторым данным, в городе живет около двух миллионов таджиков и узбеков.



Афганские таджики



Таджики в основном проживают в западных и северо-восточных провинциях страны. Они являются коренным населением Афганистана, потомками кушанов, эфталитов ("белых гуннов") и племен восточного Ирана. Под этнонимом "таджик" они начали объединяться в XIII-X веках.



Одни из предков таджиков – кушаны – пришли на территорию современного Афганистана из Западного Китая (сейчас это Синьцзян-Уйгурский автономный район). В I веке нашей эры они основали собственное царство, которое просуществовало 200 лет. В отличие от кушанов, эфталиты были местными племенами. Изначально это были воинственные кочевники, которые впоследствии перешли к оседлому образу жизни.



В целом формирование таджикского этноса завершилось к XX веку с образованием государства Саманидов. При этом ареал их расселения с самого начала не был однородным. Они селились вдоль долин и в оазисах, разделенных горными хребтами и пустынями. Как и сотни лет назад, поселения таджиков являются своеобразными анклавами, разделенными ареалом проживания других этносов.



Узбеки



В основном они компактно проживают в северной части страны в районе афгано-узбекской границы по берегам реки Амударья. Как и таджики, узбеки издавна селились на этих землях, а среди их предков также значатся согдийцы, бактрийцы и восточно-иранские племена.



На формирование узбекского этноса оказало влияние вторжение тюркских племен в XI-XII веках в Среднюю Азию, а также на территорию Афганистана, а затем и монгольское нашествие. В целом узбекский этнос сформировался в XVI веке.



Тяжелые времена для афганских узбеков наступили в XVIII веке, когда в стране началась кровавая междоусобица местных феодалов. Многие бросили свою землю и бежали на север. Обратный процесс начался в 1920-х годах прошлого века, когда многие тысячи узбеков, не принявшие советскую власть, начали перебираться в Афганистан, спасаясь от преследования со стороны Красной армии.



Иван Прошкин