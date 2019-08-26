Шавкат Мирзиеев "заселфился" с блогерами в Самарканде

14:58 27.08.2019

Президент Шавкат Мирзиеев встретился с местными и зарубежными блогерами на фестивале "Шарк тароналари" в Самарканде, сообщает пресс-служба лидера.



Как отметил руководитель государства, вижу среди вас и наших блогеров: я горд этим, знайте, что президент будет всегда поддерживать вас.



Шавкат Мирзиеев отметил роль блогеров в освещении осуществляемых в стране реформ, продвижении культуры и исторического наследия народа на международном уровне, заявил, что политика открытости Узбекистана будет продолжена.



В Самарканде лидер участвовал в церемонии торжественного открытия двенадцатого Международного музыкального фестиваля "Шарк тароналари".









В числе почетных гостей форума - Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.



Общее количество участников фестиваля - 293 из 78 стран.