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    Казахстан   | 
Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?
15:02 27.08.2019

В Казахстане могут пройти первые гей-парады. Столичный активист Айдар Елькеев подал заявки на проведение мероприятий по защите прав ЛГБТ-сообщества сразу в двух городах - Нур-Султане и Алматы. Казахстанец намерен привлечь более тысячи участников.

Электронная заявка

Активист Айдар Елькеев обратился к Бакытжану Сагинтаеву и Альтаю Кульгинову через электронное правительство. Он намерен добиться официального разрешения на проведение митинга с целью защиты прав и законных интересов казахстанского ЛГБТ-сообщества.

Планируется, что парады пройдут 30 августа и 8 сентября

Предполагается, что участники гей-парадов соберутся заявить о своих правах 30 августа и 8 сентября. Елькеев намерен собрать более тысячи человек в каждом из городов.

В заявке Айдар ссылается на статьи Конституции, Международного пакта "О гражданских и политических правах" и закона "О порядке организации и проведения мирных собраний, митингов, шествий, пикетов и демонстраций".

Он уверен, что городские власти не вправе отказать в проведении митинга. Основанием для отказа не может стать "тема ЛГБТ-людей".

Пресекать в жесткой форме

Политолог Ербол Едилов считает, что проведение подобные мероприятий не стоит разрешать. Более того, по его словам, инициаторов таких "парадов" необходимо привлекать к ответственности.

"Была бы моя воля, я бы пресекал такие начинания "на корню". Привлекал бы таких людей к ответственности. Скажу грубее, кастрировал бы таких людей.

Я сам человек верующий, поэтому такую "нечисть" нужно уничтожать. Их надо изолировать от общества. Каждого человека природа создала для выполнения определенных функций. Мужчина должен быть мужчиной, а женщина - женщиной", - говорит Едилов.

Политолог уверен, что руководство городов республиканского значения будет реагировать на "просьбы" достаточно адекватно.

"Такие инициативы нужно пресекать в жесткой форме. К примеру, как в Чечне.

Я абсолютно согласен с Рамзаном Кадыровым

Словом, пятнадцать суток ареста или изгонять за пределы страны", - считает Ербол Едилов.

Права большинства

Президент Ассоциации деловых женщин Казахстана Раушан Сарсенбаева отрицательно относится к идее проведения в Казахстане гей-парадов. По ее мнению, права представителей местного ЛГБТ-сообщества не нарушаются. Они пользуются всеми правами и свободами граждан Республики Казахстан.

"Какими бы либеральными взглядами я не обладала, считаю, что "насаждение" своих взглядов не верно.

У нас достаточно патриархальное общество, достаточно высокий статус семейных традиций

Уверена, что "партнерские" отношения должны быть личными. Здесь не стоит оперировать такими понятиями, как права человека. Интересно, что демонстрация таких "желаний" ущемляет права большинства. Я категорически против проведения парада", - говорит Сарсенбаева.

Она уверена, что природа создала мужчину и женщину, в результате взаимоотношений которых появляется ребенок.

"Идти против природы - это преступление. Твои интимные отношения - это твои интимные отношения. В целом, насаждение гей-культуры ведет к гибели человечества. Почему большинство должно страдать от претензий ЛГБТ-сообщества? Не понимаю, в чем нарушаются их права? Я понимаю, что есть нарушения прав трудящихся, многодетных матерей. Но последние борются за свое будущее, за детей", - отмечает Раушан Сарсенбаева.

Воздержались

Казалось бы, тема гей-парадов не может оставить равнодушным никого их тех, кто активно проявляет свою позицию в соцсетях. Но все-таки вопрос слишком щекотливый…

"Воздержусь" - ответил нам известный бизнесмен Маргулан Сейсембай.

"Я воздержусь от ответа… Мое мнение не имеет значения. Меня могут неправильно понять" - актер Санжар Мади.

Поиски ответов

Нурлан Абдуллин:

"Надо запрещать. Я натурал. Я даже не знаю что сказать. Пускай в других странах ходят, где это разрешено. У нас это не приветствуются, мы мусульмане. Это разложение общества, мы начнем разлагаться. Это неправильно".

Сиви Махмуди:

"Конечно, я против. У меня растут дети, я не хочу, чтобы они подобное видели или слышали. Мы живем в мусульманской стране, нам это не к лицу. Если они выйдут на парад, пускай наши джигиты - блюстители нравственности выходят на борьбу с ними, если правительство будет не в силах с ними справиться".

Меруерт Тусипбаева:

"Мы живем в демократичной стране. Я принимаю нейтральную позицию. Каждый человек имеет право на собственное счастье, на свою любовь, и неважно, какой это человек. У медали две стороны. Если бы это была другая страна, к этому бы отнеслись проще. Но у нас мусульманская страна, и учитывая нашу ментальность, ислам это отвергает".

Сообщается, что гей-сообщества собираются заявить о своих правах 30 августа и 8 сентября. В Нур-Султане местом встречи станет пересечение улиц Пушкина и Шакарима Кудайбердиева, а в Алматы рассматривают сквер за кинотеатром "Сары-Арка".

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566907320
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