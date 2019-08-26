 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.08.2019
21:48  Комил Рашидов возглавил департамент работы с гастарбайтерами УзбПравительства
21:37  Умер 20 лет правивший Гамбией пока его не свергли президент Дауда Кайраба Джавара
19:13  Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге
18:23  Экс-замМВД Киргизии К.Асанов посажен судом под домашний арест
15:02  Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?
14:58  Шавкат Мирзиеев "заселфился" с блогерами в Самарканде
14:55  Как миллионы таджиков и узбеков попали в Афганистан

14:46  "Качай попу". Каз-"Барби" Динару Рахимбаеву застебали завистливые соотечественницы (фото)
14:43  Битва у Лягушино. Как яицкие казаки Пугачева едва не опрокинули регулярную царскую армию (история)
14:42  Что приготовил Касым-Жомарт Токаев народу Казахстана?
14:39  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов
14:36  Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров?
14:34  Кем был по национальности Тамерлан?
14:32  Как бы закончилась война Тамерлана с Китаем?
14:30  Кто такие и куда исчезли печенеги? (тайны истории)
14:29  Пошатнуть гегемонию: как Европа поборется с американскими IT-гигантами
14:26  Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу
14:22  Готские тайны древнего Крыма (новые находки)
13:06  КырГенпрокуратура сняла арест с части имущества Алмазбека Атамбаева
12:48  Strategist: у ВС Китая появились симптомы опасного заболевания
12:46  Трамп начинает игру с Рухани, - С.Тарасов
12:41  Минобрнауки Таджикистана: "клянчить" деньги у родителей - запрещено
12:38  В Узбекистане штраф за принудительный труд увеличен в десять раз
11:33  Алматы. 250 студентов КазНИТУ не могут заселиться в общежитие из-за самозахватчиков
10:18  ЦИК определился. Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22/12
10:13  Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу
09:46  Йемен и геополитика аравийского полуострова, - Брехт Йонкерс
09:01  Российские веб-активисты сражаются с Кремлем за то, чтобы сохранить интернет свободным, - Wall Street Journal
08:00  Федя собрал лампочки в кулак и пристыковался к МКС
07:52  Племенные различия в Киргизии нельзя решить Конституцией США, - Яков Кедми
07:34  Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева
07:30  Дочь экс-премьера Малайзии Разака предстанет перед судом. За неуплату налогов
07:24  Эрдогана привел в Москву страх перед авиаударами. Турция может закупить Су-35 и начать диалог с Сирией, - "НГ"
01:35  США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
01:12  Как пошла бы история утони Бисмарк вместе с своей русской любовницей.., - К.Гункель
00:38  Запад пытается противопоставить Россию и Китай друг другу
00:37  Как преодолеть кризис элит накануне трансфера
00:08  Русскоговорящие иммигранты сыграют решающую роль на выборах в Израиле, - Der Spiegel
00:07  Экономика Запада входит в крутое пике, - Е.Пустовойтова
00:03  Судьба туркестанских архитекторов А.Зенкова и А. Пугаченкова, - В.Проскурин
Понедельник, 26.08.2019
19:53  Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей.., - Гоша Куценко (интервью)
19:26  Бишкек. Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
18:28  Федя-2. Россия готовит к полету в космос первого арабо-эмиратского космонавта аль-Мансури
17:19  Для восстания против человечества роботам не хватает одной детали...
17:09  Китай объявляет высокотехнологичную войну наркобизнесу
14:19  Новым главным имам-хотибом Ташкента назначен андижанец Нуриддин Холикназаров
14:16  Казах Елдос Сметов наборол на бронзу ЧМ по дзюдо
14:15  Гендерное равенство в Саудовской Аравии: что разрешают и запрещают женщинам
14:14  Новая история клана: внук Кеннеди идет в сенаторы
14:11  Коррупция в США: как это работает. Лоббизм как высшая форма взяточничества, - Р.Хубиев
14:08  Бросить якорь: как рожают ради гражданства в США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   КАДРЫ   | 
Экс-замМВД Киргизии К.Асанов посажен судом под домашний арест
18:23 27.08.2019

Экс-замминистра Курсан Асанов заключен под домашний арест до 13 октября

Экс-заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов заключен под домашний арест до 13 октября. Такое решение принял Первомайский районный суд.
По решению суда бывший замглавы МВД не имеет права выходить из дома с 22.00 до 6.00.
Сам Асанов отказался комментировать предъявленные ему обвинения. Он отметил лишь, что не согласен с доводами следствия и верит в правосудие.

Напомним, Курсана Асанова сняли с должности 13 августа за предательство интересов кыргызской милиции и утерю доверия. Позже Военная прокуратура возбудила уголовное дело по факту злоупотребления должностным положением. 23 августа задержан водитель экс-замминистра Дамирбек Пайзылда уулу. Его обвиняют в пособничестве в злоупотреблении должностным положением.

Аида ДЖУМАШОВА

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566919380
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №133
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №134
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Вице-премьер рассказал, как можно заработать на двух коровах
- Навстречу Национальному совету общественного доверия
- Приостановлена антидемпинговая мера на украинские цельнокатаные колеса
- Решения по изменению дорожной инфраструктуры будут приниматься с учетом мнения всех сторон
- Введена специальная защитная мера на горячекатаный прокат
- В отношении АО "Пассажирские перевозки" возбуждено дело об административном правонарушении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  