Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге

19:13 27.08.2019 Спустя пять лет после провала "революции зонтиков" в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.



Противостояние демонстрантов и полиции в Гонконге дошло до такого уровня насилия, который откровенно пугает горожан. Оппозиционеры нападают на правоохранителей с камнями, железными прутьями и коктейлями Молотова, те в ответ впервые применяют водометы. В минувшее воскресенье один из атакованных толпой офицеров вынужден был достать табельное оружие и произвести предупредительный выстрел в воздух. А в понедельник власти жестко разогнали толпу из нескольких сот человек, одновременно светивших лазерными указками в окна полицейского участка.



В масштабах хронически бунтующего Парижа или сепаратистской Барселоны это выглядит, конечно, детскими шалостями. Но для Гонконга – одного из самых мирных и безопасных мегаполисов Азии – происходящее просто немыслимо. "Не допустим вооруженного противостояния на наших улицах!" – таков общий смысл первополосных публикаций местных газет.



В новом издании гонконгской "цветной революции" немало интересных моментов, которые ускользают от внимания мировой прессы. Например, по официальной версии, принятой в большинстве СМИ, протесты начались после того, как местная демократическая общественность восстала против законопроекта об экстрадиции, который собираются принять власти города-государства.

Этот законопроект правозащитники позиционируют как "издевательство", хотя соглашения о взаимной экстрадиции существуют между многими странами (между Россией и Китаем такого, впрочем, нет). А поводом к его возникновению стал юридический казус, по-настоящему уникальный для всего остального мира.



Кошмар в розовом чемодане



В феврале 2018 года гонконгский студент Чан Тонкай пригласил свою беременную любовницу на каникулы в Тайбэй, столицу Тайваня. Пара провела там несколько дней, однако в ночь на 17 февраля поссорилась – не могла решить, как упаковать вещи в новый розовый чемодан, купленный на местном рынке. В пылу ссоры девушка заявила партнеру, что беременна не от него, и показала на своем мобильнике видео, на котором занималась сексом с другим мужчиной.



Чан Тонкай ударил девушку головой об стену, задушил ее, а тело положил в тот самый розовый чемодан. Утром он вывез труп в местный парк и спрятал его в кустах, после чего вернулся в Гонконг. Там он неоднократно снимал деньги с банковской карточки бывшей возлюбленной, в то время как ее родители вели бесплодные поиски. Наконец полицейские Тайбэя нашли тело в парке и изъяли записи с камер видеонаблюдения в отеле, где произошла трагедия.

Все улики указывали на студента. Гонконгские следователи пригласили его на допрос, и он быстро во всем сознался. Однако сохранившиеся с колониальных времен законы устроены так, что за преступление, совершенное на Тайване или в любой другой части Китая, кроме самого Гонконга, Чан Тонкая судить нельзя. Ему вменили только "отмывание денег" (то есть снятие наличных с карты любовницы) и приговорили к 11 месяцам тюрьмы.

На Тайване ему полагался бы пожизненный срок. Однако выдать убийцу Тайбэю власти Гонконга тоже не могли: город является не только финансовым, но и юридическим офшором, соглашений об экстрадиции с Тайванем, Макао и материковым Китаем у него нет.



В октябре Чан Тонкай должен выйти на свободу. И чтобы правосудие в его случае сработало нормально, был придуман законопроект об экстрадиции подозреваемых между всеми частями КНР. Однако бурные протесты "демократической общественности" затормозили его принятие, хотя необходимость выдачи преступника в данном случае очевидна для каждого.

Преступление Чан Тонкая потрясло Тайвань. Но сегодня тайваньские студенты и правозащитники "в едином порыве" выходят на улицы, чтобы поддержать гонконгских протестантов. На то есть причина.



Власти Тайваня используют тему гонконгских протестов, чтобы дискредитировать схему "одна страна, две системы", в рамках которой КНР уживается с Гонконгом и Макао и которую лидер Китая Си Цзиньпин предложил для объединения с Тайванем. "Пока я на посту, Тайвань не станет вторым Гонконгом", – заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.



Голодный город



История с законом об экстрадиции вскрыла реальную проблему современного Гонконга – его архаичное, унаследованное от англичан законодательство, не имеющее важных точек соприкосновения с юридической практикой, принятой во всем мире.

И это не единичный случай. Протесты студентов Гонконга вызваны не только иностранными провокациями (хотя американские и английские спецслужбисты окормляют местный майдан практически в открытую). Демонстрации по-своему канализируют накопившееся у жителей мегаполиса недовольство.



Новая "цветная революция" так опасна именно потому, что у нее, помимо заграничных спонсоров, есть и реальные истоки на местах.



Со времен присоединения Гонконга к Китаю в город хлынуло множество финансовых потоков. Здесь стали хранить свои накопления коррумпированные чиновники и китайские олигархи. В недвижимость инвестировала крупная буржуазия. Китайский средний класс приезжал развлекаться с материка.



Как ни странно, это привилегированное положение принесло местным жителям огромное социальное расслоение. Только за последние десять лет цена на местную недвижимость выросла в три раза. За ней потянулись цены на аренду, еду, медицину. Сегодня Гонконг – один из самых дорогих городов мира.

Его население разделилось на две неравные части. Меньшая из них – домовладельцы, чьи доходы растут по экспоненте. Большая – арендаторы жилья, у которых ежемесячные платежи съедают значительную часть доходов. Именно в Гонконге люди покупают себе один-два квадратных метра недвижимости с целью инвестиции. Именно здесь приезжие теснятся в гигантских "коммуналках", состоящих из крошечных клетушек площадью три-четыре квадратных метра, или вообще из "капсул" – коек с занавесками.

Средний класс давно привык закупаться на неделю на новых территориях – в материковом Китае. Там дешевле еда, можно быстро пройти медицинское обследование или сделать столь любимый китайцами массаж ступней. В самом Гонконге ценник на еду и услуги просто запретительный.



В последнее время даже состоятельные гонконгцы начинают экономить даже на продуктах. Люди все реже едят в кафе, все чаще готовят дома, а за покупками ходят на рынки ближе к их закрытию – тогда можно сторговаться подешевле. Супермаркеты принадлежат крупным корпорациям, которые, благодаря картельному сговору, нещадно задирают цены.



Этим летом цены на свинину в городе достигли 10 долларов США за 600 граммов. А ведь свинина для китайцев не просто еда, это символ преуспевания и богатства.



Конечно, никто в Гонконге не голодает, хотя местные старики зачастую и стоят в очередях за бесплатными продуктами. Однако люди чувствуют неуклонное снижение уровня жизни, огромную конкуренцию со стороны "понаехавших" с материка китайцев, перенаселенность города. И это растущее недовольство подпитывает гонконгские протесты.



Война "маленьких императоров"



Почти во всех странах деятели "цветных революций" поражают своим инфантилизмом. В Гонконге эта черта протестов особенно заметна. Его вожди и рядовые члены – единственные дети, в которых годами инвестировались все семейные накопления, вся любовь родителей, бабушек, дедушек.



"Маленькие императоры" – неодобрительно называют в народе наследников, рожденных в рамках системы "одна семья – один ребенок".

Этот инфантилизм опасен, поскольку придает протестам истерический накал. Но если, швыряясь камнями в полицию, "маленькие императоры" спровоцируют правоохранителей на жесткие ответные действия, это станет настоящей трагедией для их семей. И тогда поддержать "онижедетей" на улицы Гонконга выйдут старшие поколения.



В связи с этим особенно интересно, какие пути выхода из ситуации видят китайские товарищи, начинающие терять терпение. На специально организованном в Шэньчжэне семинаре эксперты из Макао, Гонконга и материкового Китая сошлись на том, что жители города должны объединиться и купировать волнения собственными силами.



Если же им это не удастся, правительство КНР имеет право применить войска, находящиеся в местном гарнизоне или специально перемещенные, чтобы обеспечить порядок. В противном случае "Гонконг может быть разрушен", заявил на семинаре глава Китайской ассоциации изучения Гонконга и Макао Сюй Цзе.



"В свете вызова системе центральное правительство имеет право и обязанность предпринять действия по обеспечению стабильности в Гонконге, – вторит ему депутат Всекитайского собрания народных представителей, представляющий автономный город. – Если в Гонконге возникнут крупные беспорядки, то центральное правительство может и обязано вмешаться и вернуть положение в правильное русло".



Фундаментальным решением проблемы Гонконга могла бы стать передача его функции всекитайского офшора соседнему городу Шэньчжэню. Он находится на территории материка и именно туда ездят гонконгцы закупаться на выходных. Стремительно растущий Шэньчжэнь уже стал мощным центром IT-технологий, и сейчас власти планируют предоставить ему больше автономии и отформатировать законодательство так, чтобы он стал не менее привлекательным для бизнеса, чем Гонконг.

А пока в Шэньчжэне собирается массивная группировка подразделений Народно-освободительной армии Китая. Если протесты не прекратятся, войска будут введены в Гонконг.



Виктория Никифорова

27 августа 2019, Источник - vz.ru

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