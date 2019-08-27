 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 27.08.2019
21:48  Комил Рашидов возглавил департамент работы с гастарбайтерами УзбПравительства
21:37  Умер 20 лет правивший Гамбией пока его не свергли президент Дауда Кайраба Джавара
19:13  Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге
18:23  Экс-замМВД Киргизии К.Асанов посажен судом под домашний арест
15:02  Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?
14:58  Шавкат Мирзиеев "заселфился" с блогерами в Самарканде
14:55  Как миллионы таджиков и узбеков попали в Афганистан

14:46  "Качай попу". Каз-"Барби" Динару Рахимбаеву застебали завистливые соотечественницы (фото)
14:43  Битва у Лягушино. Как яицкие казаки Пугачева едва не опрокинули регулярную царскую армию (история)
14:42  Что приготовил Касым-Жомарт Токаев народу Казахстана?
14:39  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов
14:36  Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров?
14:34  Кем был по национальности Тамерлан?
14:32  Как бы закончилась война Тамерлана с Китаем?
14:30  Кто такие и куда исчезли печенеги? (тайны истории)
14:29  Пошатнуть гегемонию: как Европа поборется с американскими IT-гигантами
14:26  Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу
14:22  Готские тайны древнего Крыма (новые находки)
13:06  КырГенпрокуратура сняла арест с части имущества Алмазбека Атамбаева
12:48  Strategist: у ВС Китая появились симптомы опасного заболевания
12:46  Трамп начинает игру с Рухани, - С.Тарасов
12:41  Минобрнауки Таджикистана: "клянчить" деньги у родителей - запрещено
12:38  В Узбекистане штраф за принудительный труд увеличен в десять раз
11:33  Алматы. 250 студентов КазНИТУ не могут заселиться в общежитие из-за самозахватчиков
10:18  ЦИК определился. Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22/12
10:13  Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу
09:46  Йемен и геополитика аравийского полуострова, - Брехт Йонкерс
09:01  Российские веб-активисты сражаются с Кремлем за то, чтобы сохранить интернет свободным, - Wall Street Journal
08:00  Федя собрал лампочки в кулак и пристыковался к МКС
07:52  Племенные различия в Киргизии нельзя решить Конституцией США, - Яков Кедми
07:34  Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева
07:30  Дочь экс-премьера Малайзии Разака предстанет перед судом. За неуплату налогов
07:24  Эрдогана привел в Москву страх перед авиаударами. Турция может закупить Су-35 и начать диалог с Сирией, - "НГ"
01:35  США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
01:12  Как пошла бы история утони Бисмарк вместе с своей русской любовницей.., - К.Гункель
00:38  Запад пытается противопоставить Россию и Китай друг другу
00:37  Как преодолеть кризис элит накануне трансфера
00:08  Русскоговорящие иммигранты сыграют решающую роль на выборах в Израиле, - Der Spiegel
00:07  Экономика Запада входит в крутое пике, - Е.Пустовойтова
00:03  Судьба туркестанских архитекторов А.Зенкова и А. Пугаченкова, - В.Проскурин
Понедельник, 26.08.2019
19:53  Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей.., - Гоша Куценко (интервью)
19:26  Бишкек. Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
18:28  Федя-2. Россия готовит к полету в космос первого арабо-эмиратского космонавта аль-Мансури
17:19  Для восстания против человечества роботам не хватает одной детали...
17:09  Китай объявляет высокотехнологичную войну наркобизнесу
14:19  Новым главным имам-хотибом Ташкента назначен андижанец Нуриддин Холикназаров
14:16  Казах Елдос Сметов наборол на бронзу ЧМ по дзюдо
14:15  Гендерное равенство в Саудовской Аравии: что разрешают и запрещают женщинам
14:14  Новая история клана: внук Кеннеди идет в сенаторы
14:11  Коррупция в США: как это работает. Лоббизм как высшая форма взяточничества, - Р.Хубиев
14:08  Бросить якорь: как рожают ради гражданства в США
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге
19:13 27.08.2019

Спустя пять лет после провала "революции зонтиков" в Гонконге набирает силу новая попытка цветной революции. Протесты выглядят все более опасными, поскольку иностранные провокаторы активировали реальные болевые точки мегаполиса. В Китае это видят – и все чаще заявляют о своем праве применить силу. Но есть риск, что станет только хуже.

Противостояние демонстрантов и полиции в Гонконге дошло до такого уровня насилия, который откровенно пугает горожан. Оппозиционеры нападают на правоохранителей с камнями, железными прутьями и коктейлями Молотова, те в ответ впервые применяют водометы. В минувшее воскресенье один из атакованных толпой офицеров вынужден был достать табельное оружие и произвести предупредительный выстрел в воздух. А в понедельник власти жестко разогнали толпу из нескольких сот человек, одновременно светивших лазерными указками в окна полицейского участка.

В масштабах хронически бунтующего Парижа или сепаратистской Барселоны это выглядит, конечно, детскими шалостями. Но для Гонконга – одного из самых мирных и безопасных мегаполисов Азии – происходящее просто немыслимо. "Не допустим вооруженного противостояния на наших улицах!" – таков общий смысл первополосных публикаций местных газет.

В новом издании гонконгской "цветной революции" немало интересных моментов, которые ускользают от внимания мировой прессы. Например, по официальной версии, принятой в большинстве СМИ, протесты начались после того, как местная демократическая общественность восстала против законопроекта об экстрадиции, который собираются принять власти города-государства.
Этот законопроект правозащитники позиционируют как "издевательство", хотя соглашения о взаимной экстрадиции существуют между многими странами (между Россией и Китаем такого, впрочем, нет). А поводом к его возникновению стал юридический казус, по-настоящему уникальный для всего остального мира.

Кошмар в розовом чемодане

В феврале 2018 года гонконгский студент Чан Тонкай пригласил свою беременную любовницу на каникулы в Тайбэй, столицу Тайваня. Пара провела там несколько дней, однако в ночь на 17 февраля поссорилась – не могла решить, как упаковать вещи в новый розовый чемодан, купленный на местном рынке. В пылу ссоры девушка заявила партнеру, что беременна не от него, и показала на своем мобильнике видео, на котором занималась сексом с другим мужчиной.

Чан Тонкай ударил девушку головой об стену, задушил ее, а тело положил в тот самый розовый чемодан. Утром он вывез труп в местный парк и спрятал его в кустах, после чего вернулся в Гонконг. Там он неоднократно снимал деньги с банковской карточки бывшей возлюбленной, в то время как ее родители вели бесплодные поиски. Наконец полицейские Тайбэя нашли тело в парке и изъяли записи с камер видеонаблюдения в отеле, где произошла трагедия.
Все улики указывали на студента. Гонконгские следователи пригласили его на допрос, и он быстро во всем сознался. Однако сохранившиеся с колониальных времен законы устроены так, что за преступление, совершенное на Тайване или в любой другой части Китая, кроме самого Гонконга, Чан Тонкая судить нельзя. Ему вменили только "отмывание денег" (то есть снятие наличных с карты любовницы) и приговорили к 11 месяцам тюрьмы.
На Тайване ему полагался бы пожизненный срок. Однако выдать убийцу Тайбэю власти Гонконга тоже не могли: город является не только финансовым, но и юридическим офшором, соглашений об экстрадиции с Тайванем, Макао и материковым Китаем у него нет.

В октябре Чан Тонкай должен выйти на свободу. И чтобы правосудие в его случае сработало нормально, был придуман законопроект об экстрадиции подозреваемых между всеми частями КНР. Однако бурные протесты "демократической общественности" затормозили его принятие, хотя необходимость выдачи преступника в данном случае очевидна для каждого.
Преступление Чан Тонкая потрясло Тайвань. Но сегодня тайваньские студенты и правозащитники "в едином порыве" выходят на улицы, чтобы поддержать гонконгских протестантов. На то есть причина.

Власти Тайваня используют тему гонконгских протестов, чтобы дискредитировать схему "одна страна, две системы", в рамках которой КНР уживается с Гонконгом и Макао и которую лидер Китая Си Цзиньпин предложил для объединения с Тайванем. "Пока я на посту, Тайвань не станет вторым Гонконгом", – заявила президент Тайваня Цай Инвэнь.

Голодный город

История с законом об экстрадиции вскрыла реальную проблему современного Гонконга – его архаичное, унаследованное от англичан законодательство, не имеющее важных точек соприкосновения с юридической практикой, принятой во всем мире.
И это не единичный случай. Протесты студентов Гонконга вызваны не только иностранными провокациями (хотя американские и английские спецслужбисты окормляют местный майдан практически в открытую). Демонстрации по-своему канализируют накопившееся у жителей мегаполиса недовольство.

Новая "цветная революция" так опасна именно потому, что у нее, помимо заграничных спонсоров, есть и реальные истоки на местах.

Со времен присоединения Гонконга к Китаю в город хлынуло множество финансовых потоков. Здесь стали хранить свои накопления коррумпированные чиновники и китайские олигархи. В недвижимость инвестировала крупная буржуазия. Китайский средний класс приезжал развлекаться с материка.

Как ни странно, это привилегированное положение принесло местным жителям огромное социальное расслоение. Только за последние десять лет цена на местную недвижимость выросла в три раза. За ней потянулись цены на аренду, еду, медицину. Сегодня Гонконг – один из самых дорогих городов мира.
Его население разделилось на две неравные части. Меньшая из них – домовладельцы, чьи доходы растут по экспоненте. Большая – арендаторы жилья, у которых ежемесячные платежи съедают значительную часть доходов. Именно в Гонконге люди покупают себе один-два квадратных метра недвижимости с целью инвестиции. Именно здесь приезжие теснятся в гигантских "коммуналках", состоящих из крошечных клетушек площадью три-четыре квадратных метра, или вообще из "капсул" – коек с занавесками.
Средний класс давно привык закупаться на неделю на новых территориях – в материковом Китае. Там дешевле еда, можно быстро пройти медицинское обследование или сделать столь любимый китайцами массаж ступней. В самом Гонконге ценник на еду и услуги просто запретительный.

В последнее время даже состоятельные гонконгцы начинают экономить даже на продуктах. Люди все реже едят в кафе, все чаще готовят дома, а за покупками ходят на рынки ближе к их закрытию – тогда можно сторговаться подешевле. Супермаркеты принадлежат крупным корпорациям, которые, благодаря картельному сговору, нещадно задирают цены.

Этим летом цены на свинину в городе достигли 10 долларов США за 600 граммов. А ведь свинина для китайцев не просто еда, это символ преуспевания и богатства.

Конечно, никто в Гонконге не голодает, хотя местные старики зачастую и стоят в очередях за бесплатными продуктами. Однако люди чувствуют неуклонное снижение уровня жизни, огромную конкуренцию со стороны "понаехавших" с материка китайцев, перенаселенность города. И это растущее недовольство подпитывает гонконгские протесты.

Война "маленьких императоров"

Почти во всех странах деятели "цветных революций" поражают своим инфантилизмом. В Гонконге эта черта протестов особенно заметна. Его вожди и рядовые члены – единственные дети, в которых годами инвестировались все семейные накопления, вся любовь родителей, бабушек, дедушек.

"Маленькие императоры" – неодобрительно называют в народе наследников, рожденных в рамках системы "одна семья – один ребенок".
Этот инфантилизм опасен, поскольку придает протестам истерический накал. Но если, швыряясь камнями в полицию, "маленькие императоры" спровоцируют правоохранителей на жесткие ответные действия, это станет настоящей трагедией для их семей. И тогда поддержать "онижедетей" на улицы Гонконга выйдут старшие поколения.

В связи с этим особенно интересно, какие пути выхода из ситуации видят китайские товарищи, начинающие терять терпение. На специально организованном в Шэньчжэне семинаре эксперты из Макао, Гонконга и материкового Китая сошлись на том, что жители города должны объединиться и купировать волнения собственными силами.

Если же им это не удастся, правительство КНР имеет право применить войска, находящиеся в местном гарнизоне или специально перемещенные, чтобы обеспечить порядок. В противном случае "Гонконг может быть разрушен", заявил на семинаре глава Китайской ассоциации изучения Гонконга и Макао Сюй Цзе.

"В свете вызова системе центральное правительство имеет право и обязанность предпринять действия по обеспечению стабильности в Гонконге, – вторит ему депутат Всекитайского собрания народных представителей, представляющий автономный город. – Если в Гонконге возникнут крупные беспорядки, то центральное правительство может и обязано вмешаться и вернуть положение в правильное русло".

Фундаментальным решением проблемы Гонконга могла бы стать передача его функции всекитайского офшора соседнему городу Шэньчжэню. Он находится на территории материка и именно туда ездят гонконгцы закупаться на выходных. Стремительно растущий Шэньчжэнь уже стал мощным центром IT-технологий, и сейчас власти планируют предоставить ему больше автономии и отформатировать законодательство так, чтобы он стал не менее привлекательным для бизнеса, чем Гонконг.
А пока в Шэньчжэне собирается массивная группировка подразделений Народно-освободительной армии Китая. Если протесты не прекратятся, войска будут введены в Гонконг.

Виктория Никифорова
27 августа 2019,

Источник - vz.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566922380
Новости Казахстана
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №133
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №134
- Распоряжение Председателя Мажилиса Парламента Республики Казахстан
- Кадровые перестановки
- Вице-премьер рассказал, как можно заработать на двух коровах
- Навстречу Национальному совету общественного доверия
- Приостановлена антидемпинговая мера на украинские цельнокатаные колеса
- Решения по изменению дорожной инфраструктуры будут приниматься с учетом мнения всех сторон
- Введена специальная защитная мера на горячекатаный прокат
- В отношении АО "Пассажирские перевозки" возбуждено дело об административном правонарушении
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  