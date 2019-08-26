Умер 20 лет правивший Гамбией пока его не свергли президент Дауда Кайраба Джавара

21:37 27.08.2019

Первый президент независимой Гамбии Дауда Кайраба Джавара, возглавлявший страну более 20 лет, умер в возрасте 95 лет. Об этом сообщил действующий глава государства Адама Барроу.

Джавара стал первым президентом независимой Гамбии после провозглашения ее республикой в 1970 году. Политик неоднократно переизбирался на пост, но был свергнут в результате военного переворота в 1994 году, после чего был выслан из страны. В 2002 году вернулся на родину из Лондона.