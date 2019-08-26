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Комил Рашидов возглавил департамент работы с гастарбайтерами УзбПравительства
21:48 27.08.2019

Комил Рашидов назначен советником премьер-министра
Советником премьер-министра - заведующим департаментом по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, работающих за рубежом, назначен Комил Рашидов.

Комил Каюмович Рашидов назначен советником премьер-министра - заведующим Департаментом по вопросам защиты прав и поддержки граждан Узбекистана, осуществляющих временную трудовую деятельность за рубежом. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции со ссылкой на постановлением Кабинета Министров от 27 августа.

Эта должность введена в исполнительную структуру Кабинета Министров указом президента Узбекистана об усилении гарантий защиты граждан Узбекистана, работающих за рубежом, и членов их семей от 20 августа.
Напомним, этим же документом образована Республиканская комиссия по вопросам внешней трудовой миграции, а также описаны меры по поддержке граждан, выехавших на заработки, - кредиты, микрозаймы и выделение квартир.

Ранее сообщалось, что представительства Агентства по внешней трудовой миграции в 2020-2021 годах откроются в Стамбуле, Нур-Султане, Дубае и четырех городах России. До конца года по Узбекистану будут созданы центры предвыездной ориентации для направляющихся на работу за рубеж.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566931680
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