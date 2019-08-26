В Фергане откроют "Корейский международный университет"

00:03 28.08.2019

Корейский международный университет начнет прием документов в Фергане в 2020/2021 учебном году. Обучение будет вестись на корейском, английском и узбекских языках.



В Фергане откроется Корейский международный университет, он начнет прием студентов с 2020/2021 учебного года. Это предусмотрено постановлением Кабинета Министров от 23 августа, сообщила Norma.uz.

Учиться в университете можно будет на платно-контрактной основе. Преподавание - на корейском, английском и узбекском языках.

В первом учебном году в университете откроется девять направлений бакалавриата и магистратуры: дошкольное образование, менеджмент туризма, корейский язык, менеджмент красоты, менеджмент компьютерных расчетов, интернет и коммуникации, автомобилестроение, архитектурная инженерия, электротехническая и газовая инженерия.

В 2021/2022 учебном году появятся еще пять направлений: гигиена полости рта, сестринское дело, физиотерапия, социальное благосостояние, компьютерная графика.

Выпускники получат диплом, признаваемый в качестве документа о высшем образовании. Новому вузу передадут здание Управления инвестиций и внешней торговли Ферганской области, расположенное на улице Нурафшон, дом 7.