Уволенный ранее за коррупцию экс-министр дорог Киргизии Калилов... получил новую гос-должность

00:12 28.08.2019

Уволенный со скандалом министр дорог Калилов назначен на новую должность



27 августа 2019 - Оксана Гут



Жамшитбек Калилов – бывший министр транспорта и дорог – назначен руководителем дирекции по проектированию и строительству железной дороги ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу". Его заместителем стал Улан Кулов, ранее возглавлявший этот пост.



Как сообщает VB.KG пресс-служба "НК "Кыргыз Темир Жолу", соответствующее распоряжение подписал гендиректор НК Абдыкеримов Канатбек еще 21 августа. Жамшитбек Калилов уже приступил к своим обязанностям.



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Напомним, 5 декабря 2018 года Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела с поличным при получении денежных средств в размере 50 000 долларов США был задержан заместитель министра транспорта и дорог КР Азимкан Жусубалиев. После этого на заседании Совбеза президент страны Сооронбай Жээнбеков потребовал отстранить от должности министра Жамшитбека Калилова хотя бы на время следствия, так как "из-за этой истории страна опозорилась на весь мир".



15 декабря Калилов был уволен согласно поданному заявлению.

30 июля 2019 года решением суда Азимкан Жусубалиев лишился свободы сроком на 14 лет, а изъятые в качестве вещественных доказательств денежные средства были перечислены на счет государства.