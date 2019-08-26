 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Уволенный ранее за коррупцию экс-министр дорог Киргизии Калилов... получил новую гос-должность
00:12 28.08.2019

Уволенный со скандалом министр дорог Калилов назначен на новую должность

27 августа 2019 - Оксана Гут

Жамшитбек Калилов – бывший министр транспорта и дорог – назначен руководителем дирекции по проектированию и строительству железной дороги ГП "НК "Кыргыз Темир Жолу". Его заместителем стал Улан Кулов, ранее возглавлявший этот пост.

Как сообщает VB.KG пресс-служба "НК "Кыргыз Темир Жолу", соответствующее распоряжение подписал гендиректор НК Абдыкеримов Канатбек еще 21 августа. Жамшитбек Калилов уже приступил к своим обязанностям.

Сдаст ли замминистра транспорта, попавшийся на взятке, своих подельников? 4

Напомним, 5 декабря 2018 года Антикоррупционной службой ГКНБ КР в рамках возбужденного уголовного дела с поличным при получении денежных средств в размере 50 000 долларов США был задержан заместитель министра транспорта и дорог КР Азимкан Жусубалиев. После этого на заседании Совбеза президент страны Сооронбай Жээнбеков потребовал отстранить от должности министра Жамшитбека Калилова хотя бы на время следствия, так как "из-за этой истории страна опозорилась на весь мир".

15 декабря Калилов был уволен согласно поданному заявлению.
30 июля 2019 года решением суда Азимкан Жусубалиев лишился свободы сроком на 14 лет, а изъятые в качестве вещественных доказательств денежные средства были перечислены на счет государства.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - vb.kg
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