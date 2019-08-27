 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.08.2019
02:57  Война на сотни миллиардов: подоплека замалчиваемых событий в Йемене, - Р.Хубиев
01:30  Почему Турция никогда не войдет в сферу российского влияния, - "НГ"
01:28  Туркменистан примерил сингапурское экономическое чудо. Ашхабад ищет пути выхода из кризиса, - В.Панфилова
00:53  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии. Ч.2, - Гаяз Самигулов
00:35  Хунвейбины Токаева. КазПрезидент учредил при самом себе "Нацкомиссию по молодежному кадровому резерву"
00:25  Трамп дразнит тегеранских "ястребов", - И.Субботин
00:12  Уволенный ранее за коррупцию экс-министр дорог Киргизии Калилов... получил новую гос-должность

00:07  "Узбекская модель" была неверной политикой, - замспикера УзбСената Садык Сафаев
00:03  В Фергане откроют "Корейский международный университет"
Вторник, 27.08.2019
21:48  Комил Рашидов возглавил департамент работы с гастарбайтерами УзбПравительства
21:37  Умер 20 лет правивший Гамбией пока его не свергли президент Дауда Кайраба Джавара
19:13  Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге
18:23  Экс-замМВД Киргизии К.Асанов посажен судом под домашний арест
15:02  Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?
14:58  Шавкат Мирзиеев "заселфился" с блогерами в Самарканде
14:55  Как миллионы таджиков и узбеков попали в Афганистан
14:46  "Качай попу". Каз-"Барби" Динару Рахимбаеву застебали завистливые соотечественницы (фото)
14:43  Битва у Лягушино. Как яицкие казаки Пугачева едва не опрокинули регулярную царскую армию (история)
14:42  Что приготовил Касым-Жомарт Токаев народу Казахстана?
14:39  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов
14:36  Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров?
14:34  Кем был по национальности Тамерлан?
14:32  Как бы закончилась война Тамерлана с Китаем?
14:30  Кто такие и куда исчезли печенеги? (тайны истории)
14:29  Пошатнуть гегемонию: как Европа поборется с американскими IT-гигантами
14:26  Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу
14:22  Готские тайны древнего Крыма (новые находки)
13:06  КырГенпрокуратура сняла арест с части имущества Алмазбека Атамбаева
12:48  Strategist: у ВС Китая появились симптомы опасного заболевания
12:46  Трамп начинает игру с Рухани, - С.Тарасов
12:41  Минобрнауки Таджикистана: "клянчить" деньги у родителей - запрещено
12:38  В Узбекистане штраф за принудительный труд увеличен в десять раз
11:33  Алматы. 250 студентов КазНИТУ не могут заселиться в общежитие из-за самозахватчиков
10:18  ЦИК определился. Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22/12
10:13  Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу
09:46  Йемен и геополитика аравийского полуострова, - Брехт Йонкерс
09:01  Российские веб-активисты сражаются с Кремлем за то, чтобы сохранить интернет свободным, - Wall Street Journal
08:00  Федя собрал лампочки в кулак и пристыковался к МКС
07:52  Племенные различия в Киргизии нельзя решить Конституцией США, - Яков Кедми
07:34  Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева
07:30  Дочь экс-премьера Малайзии Разака предстанет перед судом. За неуплату налогов
07:24  Эрдогана привел в Москву страх перед авиаударами. Турция может закупить Су-35 и начать диалог с Сирией, - "НГ"
01:35  США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
01:12  Как пошла бы история утони Бисмарк вместе с своей русской любовницей.., - К.Гункель
00:38  Запад пытается противопоставить Россию и Китай друг другу
00:37  Как преодолеть кризис элит накануне трансфера
00:08  Русскоговорящие иммигранты сыграют решающую роль на выборах в Израиле, - Der Spiegel
00:07  Экономика Запада входит в крутое пике, - Е.Пустовойтова
00:03  Судьба туркестанских архитекторов А.Зенкова и А. Пугаченкова, - В.Проскурин
Понедельник, 26.08.2019
19:53  Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей.., - Гоша Куценко (интервью)
19:26  Бишкек. Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Трамп дразнит тегеранских "ястребов", - И.Субботин
00:25 28.08.2019

Переговоры между США и Ираном не зависят от Рухани

Игорь Субботин
Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

27 авг. 2019

Президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Рухани публично обменялись сигналами о готовности провести личную встречу. Это произошло после непродолжительного визита главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа на саммит G7 во Франции. Пока нет признаков того, согласна ли условно консервативная часть иранской политической элиты на организацию и проведение подобных переговоров на высшем уровне: она склонна торпедировать такие инициативы.

О том, что Трамп готов к встрече с иранским коллегой, он сказал, находясь во Франции. На итоговой пресс-конференции американский президент заметил: "Если были бы правильные условия, я, конечно, согласился бы (на встречу с Рухани. – "НГ"), но в настоящее время они (иранцы. – "НГ") должны стать хорошими игроками".
По словам американского президента, если Тегеран продолжит свою внешнюю политику, то "это будет встречено по-настоящему жесткой силой". Впрочем, Трамп не стал исключать того, что подобные переговоры на высшем уровне могут пройти в ближайшее время. Главу Белого дома спросили, считает ли он реалистичной идею французского коллеги Эмманюэля Макрона об организации саммита в течение ближайших недель. Президент США ответил на этот вопрос утвердительно.

Парадоксально, но заявление Трампа получило косвенное одобрение Рухани. Так, иранский лидер заявил, что он "не против встречи", если она поспособствует экономическому развитию Исламской Республики. Комментируя встречу Зарифа с французскими дипломатами на полях "большой семерки" 25 августа, Рухани заявил: "Для защиты национальных интересов страны необходимо использовать все средства".

Иранские оппозиционные ресурсы отмечают: несмотря на то что визит Зарифа в Биарриц на G7 не мог состояться без одобрения со стороны верховного лидера Али Хаменеи, все еще неясно, согласен ли великий аятолла на организацию переговоров между президентами США и Ирана. Такая встреча гипотетически могла бы состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.
Впрочем, Зариф и Рухани, которых считают членами одного, условно реформаторского крыла иранского истеблишмента, посылают совершенно разные сигналы. "Во время поездки в Биарриц я сказал, что встреча между президентом Ирана и Трампом невозможна, пока США не вернутся в формат "5+1" (пять постоянных членов Совбеза ООН и ФРГ. – "НГ") и не начнут соблюдать ядерную сделку", – сказал шеф иранской дипломатии. Зариф добавил: "До тех пор пока это не произойдет, двусторонние переговоры не состоятся".

Глава иранского внешнеполитического ведомства при этом не стал раскрывать, о чем ему удалось договориться во Франции на этот счет. "Наша позиция ясна: США и Трамп разрушили договор, который стал результатом длительных переговоров между странами, поэтому сейчас необходимо исполнение прошлых договоренностей. На этом направлении мы приемлемых действий со стороны США не наблюдаем", – сказал Зариф.

Нет оснований полагать, что идея прямых переговоров с иранским руководством будет встречена на ура и в Вашингтоне. Это видно по комментариям, которые дал лояльному Республиканской партии телеканалу Fox News бывший пресс-секретарь президента США Джорджа Буша-младшего Ари Флейшер. "Я не доверяю Ирану, – сказал бывший чиновник. – Я доверяю администрации Трампа. Никто так не ставил Иран на место, как администрация Трампа. Но все же я нахожу тревожным то, что президент Соединенных Штатов встретится с президентом Ирана".
Хотя вполне вероятно, что подобная встреча могла бы состояться при активном посредничестве Франции, которая умудрилась пригласить главу МИД Ирана в Биарриц. "Я принял решение пригласить от лица Франции министра Зарифа. И тогда, прежде чем сделать это, я проинформировал президента Трампа, что у меня есть такая идея, и она заключается в том, чтобы не задействовать в этом США", – сказал Макрон, комментируя приезд Зарифа.

В экспертной среде полагают, что заявление Трампа не несет ничего нового. "Трамп явно хочет принудить Иран к диалогу на своих условиях и просто периодически напоминает об этом иранцам после очередного раунда давления на них, – пояснил "НГ" доцент Катарского университета Николай Кожанов. – Поэтому говорить о том, что это что-то прорывное и необычное, не приходится. Примет ли непосредственно Рухани это приглашение – я думаю, что нет. На данный момент те условия, которые выдвигают США, для Ирана неприемлемы. Плюс внутри страны Рухани фактически исчерпал свои кредиты, выданные ему верховным лидером на какие-либо переговоры с американцами. Более того, вопрос о том, вести переговоры с американцами или нет, принимается на уровне самого верховного лидера".

На данный момент, по словам эксперта, в Тегеране есть четкая установка: оставаться в ситуации ни мира, ни войны и ждать следующих президентских выборов в США, которые, по мнению иранцев, могут принести определенные изменения. "Что касается иранских консервативных сил, то они не допустят никакого переговорного процесса, если он будет вестись от лица Рухани", – убежден Кожанов.

Впрочем, даже внутри условно консервативных, или, как принято говорить, "ястребиных", кругов в Тегеране нет единого мнения по поводу того, нужно ли Ирану поддерживать контакты с действующим американским руководством и проводить встречу на высшем уровне.
"Консервативная часть иранской элиты тоже неоднородна, – заявил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – В целом там есть как и те, кто считает, что разговаривать в нынешних обстоятельствах сторонам не о чем, а есть те, кто считает что такие контакты возможны. Вообще вероятность встречи Трампа и Рухани исключать нельзя, но есть очень много обстоятельств, которые могут повлиять на это. Обстановка на Ближнем Востоке сейчас очень напряженная и нестабильная. Поэтому сложно загадывать, как все сложится".

27 авг. 2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566941100
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №135
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2019 года №141
- Прогноз социально-экономического развития на 2020-2024 годы: ВВП на душу населения увеличится до $14,3 тыс.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2019 года №620
- Кадровые перестановки
- Рабочий график первого президента
- Бакытжан Сагинтаев: Разговоры о повальной отмене действующих норм в Алматы – чепуха и стремление к хайпу
- Накануне Второй мировой политическая карта Азии и Африки была не похожа на сегодняшнюю
- "Жертвы совка"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  