Трамп дразнит тегеранских "ястребов", - И.Субботин

00:25 28.08.2019

Переговоры между США и Ираном не зависят от Рухани



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



27 авг. 2019



Президенты США и Ирана Дональд Трамп и Хасан Рухани публично обменялись сигналами о готовности провести личную встречу. Это произошло после непродолжительного визита главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа на саммит G7 во Франции. Пока нет признаков того, согласна ли условно консервативная часть иранской политической элиты на организацию и проведение подобных переговоров на высшем уровне: она склонна торпедировать такие инициативы.



О том, что Трамп готов к встрече с иранским коллегой, он сказал, находясь во Франции. На итоговой пресс-конференции американский президент заметил: "Если были бы правильные условия, я, конечно, согласился бы (на встречу с Рухани. – "НГ"), но в настоящее время они (иранцы. – "НГ") должны стать хорошими игроками".

По словам американского президента, если Тегеран продолжит свою внешнюю политику, то "это будет встречено по-настоящему жесткой силой". Впрочем, Трамп не стал исключать того, что подобные переговоры на высшем уровне могут пройти в ближайшее время. Главу Белого дома спросили, считает ли он реалистичной идею французского коллеги Эмманюэля Макрона об организации саммита в течение ближайших недель. Президент США ответил на этот вопрос утвердительно.



Парадоксально, но заявление Трампа получило косвенное одобрение Рухани. Так, иранский лидер заявил, что он "не против встречи", если она поспособствует экономическому развитию Исламской Республики. Комментируя встречу Зарифа с французскими дипломатами на полях "большой семерки" 25 августа, Рухани заявил: "Для защиты национальных интересов страны необходимо использовать все средства".



Иранские оппозиционные ресурсы отмечают: несмотря на то что визит Зарифа в Биарриц на G7 не мог состояться без одобрения со стороны верховного лидера Али Хаменеи, все еще неясно, согласен ли великий аятолла на организацию переговоров между президентами США и Ирана. Такая встреча гипотетически могла бы состояться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре.

Впрочем, Зариф и Рухани, которых считают членами одного, условно реформаторского крыла иранского истеблишмента, посылают совершенно разные сигналы. "Во время поездки в Биарриц я сказал, что встреча между президентом Ирана и Трампом невозможна, пока США не вернутся в формат "5+1" (пять постоянных членов Совбеза ООН и ФРГ. – "НГ") и не начнут соблюдать ядерную сделку", – сказал шеф иранской дипломатии. Зариф добавил: "До тех пор пока это не произойдет, двусторонние переговоры не состоятся".



Глава иранского внешнеполитического ведомства при этом не стал раскрывать, о чем ему удалось договориться во Франции на этот счет. "Наша позиция ясна: США и Трамп разрушили договор, который стал результатом длительных переговоров между странами, поэтому сейчас необходимо исполнение прошлых договоренностей. На этом направлении мы приемлемых действий со стороны США не наблюдаем", – сказал Зариф.



Нет оснований полагать, что идея прямых переговоров с иранским руководством будет встречена на ура и в Вашингтоне. Это видно по комментариям, которые дал лояльному Республиканской партии телеканалу Fox News бывший пресс-секретарь президента США Джорджа Буша-младшего Ари Флейшер. "Я не доверяю Ирану, – сказал бывший чиновник. – Я доверяю администрации Трампа. Никто так не ставил Иран на место, как администрация Трампа. Но все же я нахожу тревожным то, что президент Соединенных Штатов встретится с президентом Ирана".

Хотя вполне вероятно, что подобная встреча могла бы состояться при активном посредничестве Франции, которая умудрилась пригласить главу МИД Ирана в Биарриц. "Я принял решение пригласить от лица Франции министра Зарифа. И тогда, прежде чем сделать это, я проинформировал президента Трампа, что у меня есть такая идея, и она заключается в том, чтобы не задействовать в этом США", – сказал Макрон, комментируя приезд Зарифа.



В экспертной среде полагают, что заявление Трампа не несет ничего нового. "Трамп явно хочет принудить Иран к диалогу на своих условиях и просто периодически напоминает об этом иранцам после очередного раунда давления на них, – пояснил "НГ" доцент Катарского университета Николай Кожанов. – Поэтому говорить о том, что это что-то прорывное и необычное, не приходится. Примет ли непосредственно Рухани это приглашение – я думаю, что нет. На данный момент те условия, которые выдвигают США, для Ирана неприемлемы. Плюс внутри страны Рухани фактически исчерпал свои кредиты, выданные ему верховным лидером на какие-либо переговоры с американцами. Более того, вопрос о том, вести переговоры с американцами или нет, принимается на уровне самого верховного лидера".



На данный момент, по словам эксперта, в Тегеране есть четкая установка: оставаться в ситуации ни мира, ни войны и ждать следующих президентских выборов в США, которые, по мнению иранцев, могут принести определенные изменения. "Что касается иранских консервативных сил, то они не допустят никакого переговорного процесса, если он будет вестись от лица Рухани", – убежден Кожанов.



Впрочем, даже внутри условно консервативных, или, как принято говорить, "ястребиных", кругов в Тегеране нет единого мнения по поводу того, нужно ли Ирану поддерживать контакты с действующим американским руководством и проводить встречу на высшем уровне.

"Консервативная часть иранской элиты тоже неоднородна, – заявил "НГ" военный эксперт Юрий Лямин. – В целом там есть как и те, кто считает, что разговаривать в нынешних обстоятельствах сторонам не о чем, а есть те, кто считает что такие контакты возможны. Вообще вероятность встречи Трампа и Рухани исключать нельзя, но есть очень много обстоятельств, которые могут повлиять на это. Обстановка на Ближнем Востоке сейчас очень напряженная и нестабильная. Поэтому сложно загадывать, как все сложится".



27 авг. 2019