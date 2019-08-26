Хунвейбины Токаева. КазПрезидент учредил при самом себе "Нацкомиссию по молодежному кадровому резерву"

00:35 28.08.2019 27 августа Касым-Жомарт Токаев подписал указ по вопросам Президентского молодежного кадрового резерва, передает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Образовать Национальную комиссию по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальная комиссия).

2. Утвердить прилагаемые:

1) Положение о Национальной комиссии;

2) состав Национальной комиссии;

3) Правила формирования Президентского молодежного кадрового резерва.

3. Настоящий Указ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

УТВЕРЖДЕНО

Указом Президента

Республики Казахстан

от 27 августа 2019 года

№ 141



ПОЛОЖЕНИЕ о Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан

1. Общие положения

1. Национальная комиссия по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан (далее – Национальная комиссия) образуется в целях формирования Президентского молодежного кадрового резерва

(далее – Резерв).

2. В своей деятельности Национальная комиссия руководствуется Конституцией, законодательными актами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и настоящим положением.

2. Задачи Национальной комиссии

3. Задачами Национальной комиссии являются:

общая координация работы по формированию Резерва;

решение вопросов о зачислении в Резерв;

обеспечение исполнения поручений Президента Республики Казахстан по вопросам формирования Резерва.

3. Функции Национальной комиссии

4. В соответствии с задачами на Национальную комиссию возлагаются следующие функции:

рассмотрение кандидатов, рекомендованных к зачислению в Резерв;

направление запросов и получение информации из государственных органов и иных организаций по вопросам, относящимся к компетенции Национальной комиссии;

принятие решений по вопросам, относящимся к компетенции Национальной комиссии.

4. Права Национальной комиссии

5. В соответствии со своими задачами Национальная комиссия имеет право:

1) привлекать должностных лиц и специалистов государственных органов, организаций к рассмотрению вопросов, относящихся к компетенции Национальной комиссии;

2) приглашать на заседания Национальной комиссии должностных и иных лиц, не являющихся членами Национальной комиссии, а также представителей средств массовой информации.

5. Состав и организация деятельности Национальной комиссии

6. Национальная комиссия состоит из председателя, его заместителя и членов комиссии.

7. Председатель Национальной комиссии:

1) осуществляет общее руководство деятельностью Национальной комиссии;

2) определяет место и время проведения заседаний Национальной комиссии;

3) председательствует на заседаниях Национальной комиссии;

4) дает обязательные для исполнения указания членам Национальной комиссии.

8. Во время отсутствия председателя Национальной комиссии, а также по поручению председателя Национальной комиссии его функции может выполнять заместитель председателя Национальной комиссии.

9. Заседания Национальной комиссии проводятся по мере необходимости.

10. По поручению председателя Национальной комиссии может быть проведено заочное голосование членов Национальной комиссии.

Срок для заочного голосования членов Национальной комиссии не должен превышать трех рабочих дней со дня рассылки материалов членам Национальной комиссии.

До окончания срока заочного голосования члены Национальной комиссии свое мнение направляют в рабочий орган Национальной комиссии в письменном виде.

В случае непредставления ответа в указанный срок считается, что член Национальной комиссии проголосовал за принятие проекта решения.

11. Заседание Национальной комиссии или заочное голосование считается правомочным, если на заседании присутствует или в заочном голосовании участвует не менее двух третей ее состава. Члены Национальной комиссии участвуют в ее заседаниях и в заочном голосовании без права замены.

12. Решения Национальной комиссии принимаются открытым голосованием или заочным голосованием простым большинством голосов от общего числа присутствующих на заседании или участвовавших в заочном голосовании членов Национальной комиссии. В случае равенства голосов голос председателя является решающим.

13. Решения Национальной комиссии оформляются протоколом, подписываемым председателем и секретарем Национальной комиссии.

Решения Национальной комиссии направляются соответствующим государственным органам, организациям и подлежат обязательному рассмотрению в установленный Национальной комиссией срок.

14. Секретарем Национальной комиссии является заведующий Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

15. Рабочим органом Национальной комиссии является Отдел государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан.

Организационное обеспечение деятельности Национальной комиссии осуществляет уполномоченный орган по делам государственной службы.

____________

УТВЕРЖДЕН

Указом Президента

Республики Казахстан

от 27 августа 2019 года

№ 141

СОСТАВ Национальной комиссии по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан

Руководитель Администрации Президента Республики Казахстан, председатель комиссии

Начальник Канцелярии Президента Республики Казахстан, заместитель председателя комиссии

Председатель Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, заместитель председателя комиссии

Заместитель Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан, курирующий вопросы региональной политики, член комиссии

Заведующий Отделом государственной службы и кадровой политики Администрации Президента Республики Казахстан, секретарь комиссии

_______________

УТВЕРЖДЕНЫ

Указом Президента

Республики Казахстан

от 27 августа 2019 года

№ 141

ПРАВИЛА формирования Президентского молодежного кадрового резерва

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила формирования Президентского молодежного кадрового резерва (далее – Правила) определяют порядок формирования Президентского молодежного кадрового резерва (далее – Резерв).

2. Отбор в Резерв осуществляется Национальной комиссией по молодежному кадровому резерву при Президенте Республики Казахстан

(далее – Национальная комиссия).

3. В Резерв может быть зачислен гражданин Республики Казахстан не старше тридцати пяти лет, имеющий высшее образование и трудовой стаж работы не менее пяти лет.

К участию в отборе в Резерв не допускаются государственные служащие, назначенные Президентом Республики Казахстан.

4. Лица, зачисленные в Резерв, могут занять следующие группы должностей:

отраслевая группа должностей:

министры Республики Казахстан, их первые заместители и заместители;

первые заместители и заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы;

председатели комитетов центральных исполнительных органов;

председатели и члены правлений национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний.

Отраслевая группа должностей включает следующие направления деятельности:

экономическая и финансовая политика;

социальная политика;

развитие инфраструктуры и сервисных отраслей, промышленности, сельского хозяйства и охраны окружающей среды;

внешняя и внутренняя политика;

правовая политика;

региональная группа должностей:

акимы областей, городов республиканского значения, столицы;

акимы городов областного значения, районов областей и районов в городах;

управленческая группа должностей:

ответственные секретари центральных исполнительных органов;

руководители аппаратов Конституционного Совета, Управления делами Президента Республики Казахстан, Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан, Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета, Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы, руководитель Департамента по обеспечению деятельности судов при Верховном Суде Республики Казахстан (аппарата Верховного Суда Республики Казахстан);

секретарь Высшего Судебного Совета Республики Казахстан – руководитель Аппарата;

руководители аппаратов центральных исполнительных органов, в которых не введена должность ответственного секретаря, руководитель Национального центра по правам человека;

руководители аппаратов акимов областей, городов республиканского значения, столицы.

Назначения на должности, указанные в настоящем пункте, могут осуществляться как из числа лиц, зачисленных в Резерв, так и из числа иных лиц в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.

5. Настоящие Правила не регулируют вопросы занятия руководящих должностей в Вооруженных Силах, других войсках и воинских формированиях Республики Казахстан, а также в правоохранительных и специальных государственных органах, которые осуществляются в соответствии с Указом Президента Республики Казахстан от 28 августа 2013 года № 624 "О формировании Президентского резерва руководства правоохранительных и специальных государственных органов Республики Казахстан".

Глава 2. Отбор в Резерв

6. Отбор в Резерв включает в себя ряд последовательных этапов:

публикация объявления о проведении отбора в Резерв;

прием документов кандидатов;

тестирование теоретических знаний кандидатов (далее – тестирование);

оценка лидерских качеств, уровня критического мышления, стратегического видения, мотивации и ценностей кандидатов (написание эссе, презентация проектов, прохождение интервью и другие инструменты оценки, определяемые уполномоченным органом по делам государственной службы) (далее – этап оценки);

собеседование с кандидатами в Экспертной комиссии по отбору в Резерв (далее – Экспертная комиссия);

рассмотрение на заседании Национальной комиссии кандидатов, рекомендованных Экспертной комиссией для зачисления в Резерв.

Этапы отбора в Резерв могут проводиться с использованием информационных систем.

Сроки проведения этапов отбора в Резерв определяются Национальной комиссией.

7. Объявление о проведении отбора публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа по делам государственной службы

(далее – уполномоченный орган), а также в республиканских средствах массовой информации и других ресурсах.

Объявление содержит информацию о порядке отбора в Резерв, определенном настоящими Правилами, сроки приема документов.

8. Для участия в отборе представляются следующие документы:

1) копия документа, удостоверяющего личность;

2) копия документа об образовании;

3) копия документа, подтверждающего трудовую деятельность.

При подаче документов кандидатом указываются его персональные данные, сведения об образовании и опыте работы, группа должностей, на которые претендует кандидат в случае его зачисления в Резерв, а также отраслевое направление в соответствии с пунктом 4 настоящих Правил.

К документам прилагается рекомендательное письмо от одного из следующих лиц:

руководителя организации, в которой работает или работал кандидат;

председателя правления национальной компании, национального холдинга, национального института развития или его заместителя;

политического государственного служащего;

ответственного секретаря центрального исполнительного органа, руководителя аппарата центрального или местного государственного органа;

депутата Мажилиса, Сената Парламента Республики Казахстан, секретаря маслихата области, города республиканского значения, столицы.

Рекомендательное письмо оформляется на официальном бланке организации или должностного лица с указанием:

даты подписания, фамилии, имени и отчества кандидата;

характеристики с описанием его профессиональных и личностных качеств;

продолжительности и условий сотрудничества с кандидатом.

При подаче документов кандидат ознакомляется с порядком прохождения отбора в Резерв, а также берет на себя обязательство по строгому соблюдению условий отбора и обеспечению достоверности указываемых им сведений.

9. К тестированию допускаются кандидаты, соответствующие требованиям, указанным в пункте 3 настоящих Правил.

Кандидаты, набравшие наивысшие результаты по итогам тестирования, допускаются к следующему этапу отбора в Резерв.

Предельное число кандидатов с наивысшими результатами, допускаемых к следующему этапу отбора в Резерв, определяется Национальной комиссией.

При равных результатах тестирования у нескольких кандидатов к следующему этапу отбора может быть допущено число кандидатов, превышающее число, определенное в соответствии с частью третьей настоящего пункта.

Перед этапом оценки проводится проверка сведений и документов, представленных кандидатом при подаче заявки для участия в отборе в Резерв.

10. Для оценивания кандидатов на этапе оценки уполномоченным органом формируются отраслевые группы.

Для обеспечения прозрачности принятия решений на этапе оценки всех кандидатов могут привлекаться представители общественности.

Кандидаты, набравшие наивысшие результаты по итогам этапа оценки, допускаются к собеседованию в Экспертной комиссии.

Предельное число кандидатов с наивысшими результатами, допускаемых к собеседованию в Экспертной комиссии, определяется Национальной комиссией.

При равных результатах по итогам этапа оценки у нескольких кандидатов к следующему этапу отбора может быть допущено число кандидатов, превышающее число, определенное в соответствии с частью четвертой настоящего пункта.

11. Состав Экспертной комиссии определяется Администрацией Президента Республики Казахстан.

При подготовке к заседанию Экспертной комиссии рабочим органом Национальной комиссии или уполномоченным органом рассматриваются сведения о кандидатах, в том числе запрашиваемые от соответствующих государственных органов, а также соответствие кандидатов требованиям пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан".

По итогам собеседования с учетом результатов предшествующих этапов отбора Экспертная комиссия путем открытого голосования формирует список кандидатов, рекомендуемых к зачислению в Резерв, и направляет на рассмотрение в Национальную комиссию.

12. Основанием для отказа участия в отборе являются:

представление кандидатом заведомо ложной информации и документов;

несоответствие кандидатов требованиям пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной службе Республики Казахстан".

13. Национальная комиссия формируется по решению Президента Республики Казахстан.

Национальная комиссия выносит решение о зачислении кандидатов в Резерв сроком на пять лет.

14. Лица, зачисленные в Резерв, по решению Национальной комиссии могут проходить краткосрочные курсы обучения по образовательным программам организации образования при Президенте Республики Казахстан в пределах выделенных средств. Источник - zakon.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566941700

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