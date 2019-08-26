 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.08.2019
02:57  Война на сотни миллиардов: подоплека замалчиваемых событий в Йемене, - Р.Хубиев
01:30  Почему Турция никогда не войдет в сферу российского влияния, - "НГ"
01:28  Туркменистан примерил сингапурское экономическое чудо. Ашхабад ищет пути выхода из кризиса, - В.Панфилова
00:53  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии. Ч.2, - Гаяз Самигулов
00:35  Хунвейбины Токаева. КазПрезидент учредил при самом себе "Нацкомиссию по молодежному кадровому резерву"
00:25  Трамп дразнит тегеранских "ястребов", - И.Субботин
00:12  Уволенный ранее за коррупцию экс-министр дорог Киргизии Калилов... получил новую гос-должность

00:07  "Узбекская модель" была неверной политикой, - замспикера УзбСената Садык Сафаев
00:03  В Фергане откроют "Корейский международный университет"
Вторник, 27.08.2019
21:48  Комил Рашидов возглавил департамент работы с гастарбайтерами УзбПравительства
21:37  Умер 20 лет правивший Гамбией пока его не свергли президент Дауда Кайраба Джавара
19:13  Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге
18:23  Экс-замМВД Киргизии К.Асанов посажен судом под домашний арест
15:02  Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?
14:58  Шавкат Мирзиеев "заселфился" с блогерами в Самарканде
14:55  Как миллионы таджиков и узбеков попали в Афганистан
14:46  "Качай попу". Каз-"Барби" Динару Рахимбаеву застебали завистливые соотечественницы (фото)
14:43  Битва у Лягушино. Как яицкие казаки Пугачева едва не опрокинули регулярную царскую армию (история)
14:42  Что приготовил Касым-Жомарт Токаев народу Казахстана?
14:39  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов
14:36  Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров?
14:34  Кем был по национальности Тамерлан?
14:32  Как бы закончилась война Тамерлана с Китаем?
14:30  Кто такие и куда исчезли печенеги? (тайны истории)
14:29  Пошатнуть гегемонию: как Европа поборется с американскими IT-гигантами
14:26  Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу
14:22  Готские тайны древнего Крыма (новые находки)
13:06  КырГенпрокуратура сняла арест с части имущества Алмазбека Атамбаева
12:48  Strategist: у ВС Китая появились симптомы опасного заболевания
12:46  Трамп начинает игру с Рухани, - С.Тарасов
12:41  Минобрнауки Таджикистана: "клянчить" деньги у родителей - запрещено
12:38  В Узбекистане штраф за принудительный труд увеличен в десять раз
11:33  Алматы. 250 студентов КазНИТУ не могут заселиться в общежитие из-за самозахватчиков
10:18  ЦИК определился. Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22/12
10:13  Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу
09:46  Йемен и геополитика аравийского полуострова, - Брехт Йонкерс
09:01  Российские веб-активисты сражаются с Кремлем за то, чтобы сохранить интернет свободным, - Wall Street Journal
08:00  Федя собрал лампочки в кулак и пристыковался к МКС
07:52  Племенные различия в Киргизии нельзя решить Конституцией США, - Яков Кедми
07:34  Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева
07:30  Дочь экс-премьера Малайзии Разака предстанет перед судом. За неуплату налогов
07:24  Эрдогана привел в Москву страх перед авиаударами. Турция может закупить Су-35 и начать диалог с Сирией, - "НГ"
01:35  США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
01:12  Как пошла бы история утони Бисмарк вместе с своей русской любовницей.., - К.Гункель
00:38  Запад пытается противопоставить Россию и Китай друг другу
00:37  Как преодолеть кризис элит накануне трансфера
00:08  Русскоговорящие иммигранты сыграют решающую роль на выборах в Израиле, - Der Spiegel
00:07  Экономика Запада входит в крутое пике, - Е.Пустовойтова
00:03  Судьба туркестанских архитекторов А.Зенкова и А. Пугаченкова, - В.Проскурин
Понедельник, 26.08.2019
19:53  Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей.., - Гоша Куценко (интервью)
19:26  Бишкек. Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Бикатины - забытый народ Центральной Евразии. Ч.2, - Гаяз Самигулов
00:53 28.08.2019

К истории башкир Зауралья: бакатин, часть вторая

В 1730-х годах старшиной Мякотинской волости был Янгильда Супхангулов (по другим документам Самангулов) сын Бигишев. Жил он в деревне Иртяшской (Редяшской), которая иначе называлась Янгильдиной.

Янгильдина деревня

Деревня эта показана на карте, снятой в 1741 году Федором Санниковым, искавшим в окрестностях Иртяша различные полезные ископаемые. Располагалась деревня на перешейке между озерами Нанога и Иртяш. На этой же карте показана дорога, идущая вдось западного берега озера Нанога. Подпись гласит: "Дорога большая, которою башкирцы ездят в Уральские горы кочевать". В действительности, это была часть большого старинного пути, который русские называли "Старой Казанской дорогой".

Карта, снятая Федором Санниковым в 1741 году. Показана деревня Янгильдина, чудские копи и Большая кочевая дорога вдоль берега озера Нанога. Кроме этого, отмечены городища на озерах Нанога и Иртяш.

Янгильда Бишишев и Мякотинская волость

Янгильда Супхангулов Бигишев личность довольно интересная, хотя и "противоречивая", как зачастую говорят в таких случаях. Он, во время башкирского восстания 1705–1709 годов уехал в низовья Исети, в Сингульские юрты, где прожил, очевидно, довольно долго. Сам он в 1734 году писал, что в Сингульские юрты уехал лет тридцать назад.

При этом обвинял своих соплеменников Сююргула Терегулова и Суюндука (другой вариант написания – Сунчука) Чурукаева в том, что они в его отсутствие припустили на землю Мякотинской волости сартов. О сартах я писал раньше, они были формально припущены мякотинцами в 1715 году, то есть договор с ними был составлен в этот год. В действительности, имя Янгильды среди тех, кто подписывал договор о припуске отсутствует. Следовательно, в это время Янгильда все еще жил в Сингульских юртах. Возможно, он вернулся в Мякотинскую волость только в конце 1720-х годов. А когда приехал домой, то обнаружил, что без него многое изменилось.

Янгильда был наследственным владельцем части земли Мякотинской волости (а возможно и всей волости). Так, он в прошениях в Главное правление заводов писал, что "В Уфинском де уезде в башкирской степи имеет он у себя деда и отца своего Бигишева старинную вотчину в Мякотинской волости, в деревне Редяшевой. А в той де ево вотчине имеетца владений ево озера: Илтяш, Кызылташ, Сунгуль и другие озера". Бигиш Елдаев, упомянутый в документе, был прадедом Янгильды. Очевидно, Янгильда Супхангулович Бигишев, вместе с братом Кутлумбетем, был представителем старой знати и еще пытался распоряжаться землями волости по своему усмотрению. В прошениях он четко прописывает, что он является вотчинником, а прочие башкиры, которые пытаются оспорить его права, вотчинниками не являются.

Вотчинная земля – земля, принадлежавшая жителям одной волости на правах наследственного владения. Формально владение землей в пределах волости было коллективным. Иначе говоря – волость представляла собой территорию, принадлежащую одному роду (племени) и этот род распоряжался этой землей коллективно. Это относилось ко всем башкирским волостям. Но реальность была разнообразна. Пример Янгильды Бигишева лишь один из многих. Уже в XVIII веке в указах российского правительства регулярно прописывалось, что любые действия с вотчинной землей могут производиться только с общего согласия всех вотчинников. К примеру, припустить на свою землю других людей они могут только в том случае, если с этим согласны все вотчинники. Но еще в первой трети XVIII века довольно часто вопрос о припуске решался одним-двумя вотчинниками единолично.

Так что Янгильда Бигишев пытался отстаивать свое право на единоличное распоряжение землями Мякотинской волости. Но это было уже мало реально – пока он отсутствовал, ситуация весьма существенно изменилась и выдвинулись новые лидеры. В первую очередь надо назвать уже упоминавшихся Сююргула Терегулова и Суюндука Чурюкаева. С ними тоже ситуация непростая. Их предки в XVII веке ушли за Уральский хребет и поселились на реке Деме в Ногайской дороге. А в конце XVII века отцы Сююргула и Суюндука вернулись в Мякотинскую волость и били челом на царское имя, что они здешние вотчинники, на что им была выдана царская грамота. Но еще в начале 1730-х годов часть старожилов-мякотинцев заявляли, что у этих людей никаких вотчинных прав в Мякотинской волости нет, и они были припущены на время отцом Янгильды – Супхангулом Уразгильдиным.

Проблемы Янгильды

Как бы то ни было – Сююргул и Суюндук начали активно участвовать в делах волости. В записи о припуске сартов в Мякотинскую волость, составленной в 1715 году, имя Севергула Терегулова идет вторым. Деревня Севергулова (Сююргулова) стояла на озере Алабуга. К началу 1730-х годов сложилась, видимо, своеобразная ситуация – Янгильда Бигишев формально оставался старшиной Мякотинской волости, но авторитет имел большей частью у старшего поколения, которое хорошо знало его отца и помнило о его наследственных правах. Более молодые такого пиетета к Янгильде не испытывали. Часть населения волости ориентировалась на Сююргула Терегулова и Суюндука Чурюкаева, которые добились авторитета в тот, довольно длительный, период, когда Янгильда отсутствовал. Права Бигишева они воспринимали, похоже, довольно скептически. К тому же не могло не сказаться его долгое отсутствие. Причем сказаться не только внутри Мякотинской волости, но и во взаимоотношениях с внешним миром.

К примеру, в 1732 году Янгильда Бигишев жаловался в Екатеринбург, что его вотчинные озера русские крестьяне берут в кортом (аренду), а ему денег не платят. Когда начали опрашивать этих крестьян, то выяснилось, что "деревни Редяшевой вотченником Канакаю Икбетеву, Анкару Сундукову, Ямангулу Кужелеву, Юнаю Шихмараеву, Емею Инбетеву с товарыщи, с рыбной ловли с озера Сунгуля да из Нанаги выпадного глубокого истока, с прошлого 1723 по 1732 год из оброку рыбу ловили, а оброку платили оным вотченникам с показанного озера Сунгуля в год по тритцети и по сороку рублев, а с ыстоку Глубокого Нанагайского по три рубли в год… а челобитчик де башкирец Янгильда Самангулов вотчинник ли был или не вотченник не знают". Другие крестьяне указывали, что они арендуют озера с 1712 года, но точно так же не знали кто такой Янгильда.

Иначе говоря, Янгильда Супхангулович Бигишев, вернувшись домой из Сингульских юртов оказался в сложном положении – значительная часть вотчинников Мякотинской волости его не знала, его не знали и русские крестьяне, арендовавшие озера на территории его волости. Похоже, что его старшинство было, в значительной степени, номинальным. Но, тем не менее, он оставался старшиной еще довольно долго, хотя роль Сююргула Терегулова и Суюндука Чурюкаева в жизни Мякотинской волости была достаточно велика. Благодаря этому противостоянию Янгильды Бигишева и части вотчинников, сохранились документы, которые позволяют чуть-чуть подробнее узнать о ситуации 1730-х годов.

Автор статьи: Гаяз Самигулов, Фонд "Южный Урал"

Источник - Наш Урал
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566942780
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №135
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2019 года №141
- Прогноз социально-экономического развития на 2020-2024 годы: ВВП на душу населения увеличится до $14,3 тыс.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2019 года №620
- Кадровые перестановки
- Рабочий график первого президента
- Бакытжан Сагинтаев: Разговоры о повальной отмене действующих норм в Алматы – чепуха и стремление к хайпу
- Накануне Второй мировой политическая карта Азии и Африки была не похожа на сегодняшнюю
- "Жертвы совка"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  