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Туркменистан примерил сингапурское экономическое чудо. Ашхабад ищет пути выхода из кризиса, - В.Панфилова
01:28 28.08.2019

Виктория Панфилова
Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

27 авг. 2019

Гурбангулы Бердымухамедов встретился с
представителями крупного бизнеса Сингапура.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетил с двухдневным визитом Сингапур. На встрече с бизнесменами он высоко оценил "сингапурское экономическое чудо" и предложил инвестировать в туркменский нефтегазовый сектор и другие отрасли страны. Ашхабад ищет новые возможности для экспорта своего газа. Основным импортером туркменского газа остается Китай, который, кстати, на днях заявил о возможном участии в строительстве трубопровода по дну Каспия.

"Мы много слышали о "сингапурском экономическом чуде", в короткий срок превратившем Сингапур в одну из самых развитых стран в мире. Одна из главных целей нынешнего – первого – государственного визита в вашу страну – установление и развитие взаимовыгодных связей в сферах торговли и экономики", – заявил Бердымухамедов на встрече с представителями крупного бизнеса Сингапура, которая состоялась 27 августа в отеле Shangri-La. Он рассказал о привлекательном инвестиционном климате Туркменистана и пообещал им поддержку стороны государства через налоговые, таможенные, визовые, страховые и другие льготы.
Ашхабад рассматривает Сингапур как одного из перспективных торгово-экономических партнеров Туркменистана. Но, как отметил глава туркменского государства, Сингапур не в полной мере использует имеющийся потенциал взаимовыгодного сотрудничества. По его словам, в Туркменистане зарегистрировано всего шесть инвестпроектов с участием сингапурских компаний и пять предприятий с сингапурским капиталом. Еще одна сингапурская компания GP Global Equipment Pte.Ltd накануне визита туркменского лидера в Сингапур получила контракт на проектирование и строительство газокомпрессорной станции, сообщило госинформагентство ТДХ. Станция, строительство которой должно начаться в сентябре этого года и закончиться в феврале 2022-го, будет расположена на газоочистительном объекте Зеакли-Дервезе комплекса газоконденсатных месторождений в Центральных Каракумах. Ее годовая мощность составит 2 млрд куб. м газа в год.
Эксперты отмечают, что в нефтегазовом секторе Туркменистана активизировались иностранные игроки. В частности, инвесторы из Евросоюза и Китая предложили построить в Туркменистане завод по производству метанола из природного газа. Об этом сообщило издание нефтегазового комплекса Туркменистана. Проектом строительства завода заинтересовались консорциум европейских компаний Edison Technologies, MMEC Mannesmann GmbH, Air Liquide Global E&C Solutions и китайская компания SINOPEC Engineering Group. Глава компании Edison Technologies Эдисон Касапоглу отметил, что в настоящее время на мировом рынке растет интерес к метанолу, так как это вещество все чаще применяется в химической промышленности и энергетике.
Примечательно, что эти же компании заявили о готовности участвовать в прокладке Транскаспийского трубопровода по дну Каспия. Во всяком случае, об этом говорили представители КНР на встрече с заместителем председателя кабинета министров Туркменистана по нефти и газу Мыратгелды Мередовым и советником президента страны по нефтегазовым вопросам Ягшигельды Какаевым.
Как было отмечено на встрече, консорциум готов проложить по дну Каспия трубопровод длиной 300 км, пробурить необходимое количество газовых скважин под ключ, спроектировать и построить газоочистительные заводы и компрессионные станции, которые обеспечат Транскаспийскую магистраль очищенным газом, и всю необходимую инфраструктуру. "Каждая компания в нашем консорциуме владеет уникальной технологией, умением, можно сказать, – цитирует гендиректора Касапоглу агентство Orient. – Объединившись в консорциум, мы теперь можем воплотить в жизнь такой смелый проект, как газопровод из Туркменистана в Азербайджан по дну Каспийского моря. Европейский рынок заинтересован в нем, и мы считаем это отличным шагом, чтобы вновь вернуться в перспективный Каспийский регион".
"Пекин официально о своем решении еще не объявил, но, по сути, оно уже состоялось. Более того, есть еще одно обстоятельство – китайская сторона готова стать одним из основных инвесторов данного проекта", – сказал "НГ" заместитель генерального директора Центра стратегических оценок и прогнозов Игорь Панкратенко. По его мнению, финансовое участие Китая в проекте сразу переводит его из плоскости идей в реальность. Поскольку именно нехватка средств на его реализацию была одной из основных причин того, что 20 лет, с момента, когда в 1999 году в Стамбуле Турция, Грузия, Азербайджан и Туркменистан подписали ряд соглашений в сфере строительства газопроводов, Транскаспий был исключительно темой для разговоров. И не более того.
"В обмен на участие в Транскаспии Китай получает от Ашхабада долю в газовом секторе Туркменистана. Ее размер в ближайшие пару лет оглашен не будет, но, зная китайскую методику ведения переговоров, не приходится сомневаться, что она будет достаточно солидной, на отдельных месторождениях чуть больше, на других – чуть меньше, но уж никак не менее 25%", – полагает Панкратенко. По мнению эксперта, особое место и роль отводится Азербайджану. Именно он рассматривается тем звеном, который должен вывести один из сухопутных маршрутов "Пояса и пути" в столь желанную для Пекина Турцию, а затем – вот она, Европа. И если путь к ее сердцу лежит через Транскаспийский газопровод – нет вопросов, Китай использует этот шанс на все 100%.
Руководитель аналитической группы Центра изучения Центральной Азии и Кавказа Института востоковедения РАН Станислав Притчин поставил под сомнение реализацию данного проекта. "Неоднократно звучали заявления о строительстве Транскаспийского газопровода, доходило даже до разработки ТЭО, под которое выделялись гранты. Сейчас уникальность ситуации в том, что впервые заявила о своем участии в проекте китайская компания. И планирует она выступить в качестве якорного инвестора. Это достаточно интересно. Но с точки зрения стратегических китайских интересов КНР, как один из потребителей туркменского газа, не заинтересован в том, чтобы создавалась новая инфраструктура для поставок энергоресурсов на другие рынки", – сказал "НГ" Станислав Притчин. Если рассматривать ситуацию с экономической точки зрения, то возникает вопрос, кто может быть потребителем этого газа? "Ситуация на европейском рынке сложная. Конкуренция там увеличивается с каждым днем, особенно на рынке СПГ (сжиженного природного газа). Введены в строй несколько новых СПГ-терминалов. США нацелены на то, чтобы поставлять свой сжиженный газ на европейский рынок, и оказывают этому политическую поддержку. В таких условиях российский "Газпром" с уже имеющейся инфраструктурой вынужден демпинговать, перезаключать договоры и снижать цены на свой газ, лишь бы сохранить свою долю на этом рынке. В такой ситуации рассчитывать, что инвестиции в Транскаспийский газопровод могут окупиться, не приходится", – считает Притчин. По его словам, нужно не только вложить деньги в строительство подводной трубы, но и расширить инфраструктуру южного коридора с тем, чтобы принять дополнительные миллиарды кубометров туркменского газа. А если рассчитывают на поставки, как заявляют, 30 млрд куб. м, то в этом случае нужно строить новую инфраструктуру", – полагает эксперт. При этом он соглашается с тем, что иногда политические решения идут вразрез с экономическими. В данном случае решение Пекина могло быть политическим. "С Китаем уже так было. Это относится к решению построить трубопровод из Туркменистана через Узбекистан и Казахстан (это тысяча километров), а также проложить еще тысячу километров трубопровода по своей территории. С точки зрения экономики это убыточный проект. Но для Пекина он выгоден геостратегически, поскольку привязывает Центральную Азию к китайской газовой инфраструктуре. Китай, являясь якорным потребителем, одновременно развивает и свой Синьцзян-Уйгурский автономный округ. Этим обеспечивает стратегически безопасные для себя поставки газа. Но в ситуации с Транскаспием конструкция выглядит не совсем логичной", – подчеркнул Притчин.

Источник - ng.ru
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