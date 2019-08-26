 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.08.2019
02:57  Война на сотни миллиардов: подоплека замалчиваемых событий в Йемене, - Р.Хубиев
01:30  Почему Турция никогда не войдет в сферу российского влияния, - "НГ"
01:28  Туркменистан примерил сингапурское экономическое чудо. Ашхабад ищет пути выхода из кризиса, - В.Панфилова
00:53  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии. Ч.2, - Гаяз Самигулов
00:35  Хунвейбины Токаева. КазПрезидент учредил при самом себе "Нацкомиссию по молодежному кадровому резерву"
00:25  Трамп дразнит тегеранских "ястребов", - И.Субботин
00:12  Уволенный ранее за коррупцию экс-министр дорог Киргизии Калилов... получил новую гос-должность

00:07  "Узбекская модель" была неверной политикой, - замспикера УзбСената Садык Сафаев
00:03  В Фергане откроют "Корейский международный университет"
Вторник, 27.08.2019
21:48  Комил Рашидов возглавил департамент работы с гастарбайтерами УзбПравительства
21:37  Умер 20 лет правивший Гамбией пока его не свергли президент Дауда Кайраба Джавара
19:13  Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге
18:23  Экс-замМВД Киргизии К.Асанов посажен судом под домашний арест
15:02  Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?
14:58  Шавкат Мирзиеев "заселфился" с блогерами в Самарканде
14:55  Как миллионы таджиков и узбеков попали в Афганистан
14:46  "Качай попу". Каз-"Барби" Динару Рахимбаеву застебали завистливые соотечественницы (фото)
14:43  Битва у Лягушино. Как яицкие казаки Пугачева едва не опрокинули регулярную царскую армию (история)
14:42  Что приготовил Касым-Жомарт Токаев народу Казахстана?
14:39  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов
14:36  Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров?
14:34  Кем был по национальности Тамерлан?
14:32  Как бы закончилась война Тамерлана с Китаем?
14:30  Кто такие и куда исчезли печенеги? (тайны истории)
14:29  Пошатнуть гегемонию: как Европа поборется с американскими IT-гигантами
14:26  Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу
14:22  Готские тайны древнего Крыма (новые находки)
13:06  КырГенпрокуратура сняла арест с части имущества Алмазбека Атамбаева
12:48  Strategist: у ВС Китая появились симптомы опасного заболевания
12:46  Трамп начинает игру с Рухани, - С.Тарасов
12:41  Минобрнауки Таджикистана: "клянчить" деньги у родителей - запрещено
12:38  В Узбекистане штраф за принудительный труд увеличен в десять раз
11:33  Алматы. 250 студентов КазНИТУ не могут заселиться в общежитие из-за самозахватчиков
10:18  ЦИК определился. Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22/12
10:13  Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу
09:46  Йемен и геополитика аравийского полуострова, - Брехт Йонкерс
09:01  Российские веб-активисты сражаются с Кремлем за то, чтобы сохранить интернет свободным, - Wall Street Journal
08:00  Федя собрал лампочки в кулак и пристыковался к МКС
07:52  Племенные различия в Киргизии нельзя решить Конституцией США, - Яков Кедми
07:34  Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева
07:30  Дочь экс-премьера Малайзии Разака предстанет перед судом. За неуплату налогов
07:24  Эрдогана привел в Москву страх перед авиаударами. Турция может закупить Су-35 и начать диалог с Сирией, - "НГ"
01:35  США готовятся к схватке за Центральную Азию. Вытеснят ли они Россию и Китай
01:12  Как пошла бы история утони Бисмарк вместе с своей русской любовницей.., - К.Гункель
00:38  Запад пытается противопоставить Россию и Китай друг другу
00:37  Как преодолеть кризис элит накануне трансфера
00:08  Русскоговорящие иммигранты сыграют решающую роль на выборах в Израиле, - Der Spiegel
00:07  Экономика Запада входит в крутое пике, - Е.Пустовойтова
00:03  Судьба туркестанских архитекторов А.Зенкова и А. Пугаченкова, - В.Проскурин
Понедельник, 26.08.2019
19:53  Войны - это массовые болезни. Это вирусы, которые вселяются в людей.., - Гоша Куценко (интервью)
19:26  Бишкек. Суд над экс-мэрами. Кто и как распределял участки в южной части города
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Почему Турция никогда не войдет в сферу российского влияния, - "НГ"
01:30 28.08.2019

Сделка по С-400 – не признак выбора геополитического приоритета

Приезд президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Москву 27 августа на авиасалон МАКС-2019 дал повод говорить о том, в каком направлении Анкара намерена продолжать военно-техническое сотрудничество (ВТС) с Москвой. Глава Рособоронэкспорта Александр Михеев ранее отмечал в разговоре с прессой, что компания планирует выйти на соглашения с турецким руководством по некоторым линиям сотрудничества, в том числе по боевой авиации и системам ПВО. В "Рособоронэкспорте" сообщали, что российская и турецкая стороны ведут консультации по авиационной тематике "на различных уровнях, в том числе и на самом высоком". "Мы ведем переговоры и по поколению (истребителей. – "НГ") 4++, и ведем первые пробные консультации по пятому поколению", – заявляли в компании. В экспертной среде допускали, что следующим этапом российско-турецкого сотрудничества может стать покупка Турцией самолетов Су-35 или локализация в Турции производства истребителя Су-57.

Импульсом для разговоров о развитии ВТС между Россией и Турцией стала финализация сделки по С-400. Как известно, США заявили, что решение Турции приобрести комплексы делает невозможным ее дальнейшее участие в программе производства самолетов пятого поколения F-35. В НАТО вообще отказались включать приобретенные Турцией С-400 в единую систему противоракетной обороны военного блока. Руководство республики же проигнорировало опасения своих союзников, назвав С-400 абсолютно безопасными для натовской инфраструктуры. "Неправильно при этом спрашивать у Турции о ее отношениях с Западом, – говорил турецкий лидер в начале августа. – Покупка С-400 для Турции – это исключительно коммерческий шаг". Эрдоган выражал надежду, что его американский коллега Дональд Трамп поведет себя правильно "и не отдаст в заложники теме с С-400" двусторонние отношения. Турция всегда давала понять, что отношения и оружейные сделки – это разные вещи.

Однако российское общественное мнение до сих пор склонно видеть в сделке по С-400 признаки геополитического дрейфа Турции в сторону России. Соединенным Штатам приписывают не только поражение в попытке посоперничать с РФ в оборонной сфере, но и неумение удержать в орбите своего влияния ближневосточного союзника по военному блоку. После отказа Анкары соблюдать требования США по С-400 число предположений о скором выходе республики из Североатлантического альянса было впечатляющим, хотя даже во времена наиболее острых разногласий с Западом Турция не отрицала свою потребность в НАТО. Остается ощущение, что сделка по С-400 и растущая напряженность в отношениях между Анкарой и западными столицами из-за сирийского досье дали повод считать Турцию "пророссийским" игроком, который готов быть на стороне России в любых ситуациях.
Но делать такой вывод слишком самонадеянно. Вопрос присоединения страны к какой-либо сфере влияния гораздо шире и гораздо серьезнее рамок одной или нескольких оружейных сделок. На это отчасти указывает и сам Эрдоган, который говорит, что покупка С-400 – это история про бизнес, а не про отношения. Вхождение страны в сферу влияния какого-либо международного игрока означает согласие с той цивилизационной моделью, которую этот игрок предлагает. В этом смысле Вашингтону есть что дать Анкаре. Дети турецкой элиты учатся в Штатах, а турецкая банковская система завязана на западные платежные системы. Если сделать сильное допущение, что турецкое руководство завтра решит порвать с администрацией США насовсем, то ему будет нужна альтернатива. Есть ли у России что предложить своему нынешнему тактическому партнеру? Ответ на этот вопрос кажется однозначным.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566945000
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №135
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2019 года №141
- Прогноз социально-экономического развития на 2020-2024 годы: ВВП на душу населения увеличится до $14,3 тыс.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2019 года №620
- Кадровые перестановки
- Рабочий график первого президента
- Бакытжан Сагинтаев: Разговоры о повальной отмене действующих норм в Алматы – чепуха и стремление к хайпу
- Накануне Второй мировой политическая карта Азии и Африки была не похожа на сегодняшнюю
- "Жертвы совка"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  