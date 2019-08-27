 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.08.2019
11:26  За что судят и пытаются посадить экс-президента Армении Кочаряна?
11:25  Зачем Китай завоевал Среднюю Азию?
11:19  Таджикистан. Штрихи к портрету Мухиддина Кабири
09:14  Объединить физкультуру и ОБЖ. Систему Кыр-образования ждут новые дурь-реформы
08:57  Российские вертолеты линейки Ми начнут крупно-узлово собирать в Алматы
08:39  Информ-безопасность Казахстана возглавил карагандинский математик Уызбаев
07:58  The Hill: Трамп отказывается признать свою победу в торговой войне с КНР

07:53  ТашВласти отрицают, что насильно бреют бородачей
07:50  В Киеве поймали успешно прятавшуюся 5 лет Раису Богатыреву - экс-минздрава Януковича
07:40  Акимат Нур-Султана запретил марш ЛГБТ. Акимат Алматы еще думает
07:04  Иран ищет поддержки у азиатских партнеров, - Е.Покровская
02:57  Война на сотни миллиардов: подоплека замалчиваемых событий в Йемене, - Р.Хубиев
01:30  Почему Турция никогда не войдет в сферу российского влияния, - "НГ"
01:28  Туркменистан примерил сингапурское экономическое чудо. Ашхабад ищет пути выхода из кризиса, - В.Панфилова
00:53  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии. Ч.2, - Гаяз Самигулов
00:35  Хунвейбины Токаева. КазПрезидент учредил при самом себе "Нацкомиссию по молодежному кадровому резерву"
00:25  Трамп дразнит тегеранских "ястребов", - И.Субботин
00:12  Уволенный ранее за коррупцию экс-министр дорог Киргизии Калилов... получил новую гос-должность
00:07  "Узбекская модель" была неверной политикой, - замспикера УзбСената Садык Сафаев
00:03  В Фергане откроют "Корейский международный университет"
Вторник, 27.08.2019
21:48  Комил Рашидов возглавил департамент работы с гастарбайтерами УзбПравительства
21:37  Умер 20 лет правивший Гамбией пока его не свергли президент Дауда Кайраба Джавара
19:13  Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге
18:23  Экс-замМВД Киргизии К.Асанов посажен судом под домашний арест
15:02  Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?
14:58  Шавкат Мирзиеев "заселфился" с блогерами в Самарканде
14:55  Как миллионы таджиков и узбеков попали в Афганистан
14:46  "Качай попу". Каз-"Барби" Динару Рахимбаеву застебали завистливые соотечественницы (фото)
14:43  Битва у Лягушино. Как яицкие казаки Пугачева едва не опрокинули регулярную царскую армию (история)
14:42  Что приготовил Касым-Жомарт Токаев народу Казахстана?
14:39  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов
14:36  Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров?
14:34  Кем был по национальности Тамерлан?
14:32  Как бы закончилась война Тамерлана с Китаем?
14:30  Кто такие и куда исчезли печенеги? (тайны истории)
14:29  Пошатнуть гегемонию: как Европа поборется с американскими IT-гигантами
14:26  Шесть кыргызстанцев стали чемпионами Европы по тайскому боксу
14:22  Готские тайны древнего Крыма (новые находки)
13:06  КырГенпрокуратура сняла арест с части имущества Алмазбека Атамбаева
12:48  Strategist: у ВС Китая появились симптомы опасного заболевания
12:46  Трамп начинает игру с Рухани, - С.Тарасов
12:41  Минобрнауки Таджикистана: "клянчить" деньги у родителей - запрещено
12:38  В Узбекистане штраф за принудительный труд увеличен в десять раз
11:33  Алматы. 250 студентов КазНИТУ не могут заселиться в общежитие из-за самозахватчиков
10:18  ЦИК определился. Парламентские выборы в Узбекистане пройдут 22/12
10:13  Пять турецких генералов ушли в отставку в знак несогласия с Эрдоганом по Идлибу
09:46  Йемен и геополитика аравийского полуострова, - Брехт Йонкерс
09:01  Российские веб-активисты сражаются с Кремлем за то, чтобы сохранить интернет свободным, - Wall Street Journal
08:00  Федя собрал лампочки в кулак и пристыковался к МКС
07:52  Племенные различия в Киргизии нельзя решить Конституцией США, - Яков Кедми
07:34  Казахстан назначил новых послов в Киргизию и Туркмению - Нурпеисова и Сапиева
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Иран ищет поддержки у азиатских партнеров, - Е.Покровская
07:04 28.08.2019

Зариф ищет поддержки у азиатских партнеров

В повестке визита главы МИД Ирана – сохранение ядерной сделки и противостояние западной коалиции в Персидском заливе

Иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу протянул руку помощи глава МИД Китая Ван И. Фото Reuters
Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф совершает турне по странам Азии с целью заручиться поддержкой партнеров в регионе. В начале недели он побывал в Пекине, где провел переговоры с китайским коллегой Ваном И. Министры обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возможности его сохранения в условиях выхода из сделки США. Следующими пунктами в маршруте Зарифа числятся Япония и Малайзия.

Определенную поддержку от Запада Зариф получил в Биаррице, где проходил саммит "большой семерки". Его хозяин президент Франции Эмманюэль Макрон продемонстрировал, что Европа готова сохранить ядерную сделку и убедить США пойти на диалог с Ираном.
Весомую поддержку Иран рассчитывает получить от азиатских партнеров. Как заявили Japan Times источники в правительстве, в Токио Зариф должен встретиться с министром иностранных дел Таро Коно, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию вокруг Персидского залива. Это первые переговоры Зарифа и Коно после того, как США в прошлом месяце призвали союзников, включая Японию, присоединиться к коалиции по охране танкеров в Ормузском заливе. Ожидается, что в среду Зариф будет принят премьер-министром Синдзо Абэ, сказал источник газеты.

Абэ недавно был с визитом в Тегеране, пытаясь сыграть роль посредника в налаживании американо-иранского диалога. Эта миссия успехом не увенчалась, однако тот факт, что Абэ станет уже вторым после Макрона лидером G7, который примет Зарифа, говорит о силе иранской дипломатии. Несмотря на то что Британия и Австралия объявили о своем участии в коалиции по патрулированию Ормузского пролива, Япония считает, что это может навредить ее дружественным отношениям с Ираном.
Тегеран активно развивает связи с Японией, Китаем и рядом азиатских государств, следуя стратегии диверсификации и укрепления международных связей. На этот регион приходится большой объем торговли Ирана, что особенно важно в период действия жестких американских санкций против Тегерана.

На встрече в Пекине Ван И заявил, что Ирану и Китаю необходимо объединить усилия по противодействию однополярности и пренебрежению международным правом. Китай является важным экономическим партнером Ирана, на него приходится 10% импорта Исламской Республики. Китай также один из шести подписантов ядерной сделки в 2015 году. Ван вновь заверил Зарифа, что Китай приветствует международные усилия, направленные на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он заявил, что Китай поддерживает любые шаги, способные снизить напряженность и повысить стабильность и безопасность в Персидском заливе, а также законные права Ирана, перечисленные в СВПД.
В свою очередь, Зариф осудил экономическое давление на Китай со стороны США, а также на фоне протестов в Гонконге высказался против вмешательства Вашингтона и других стран во внутренние дела Поднебесной.
"В процессе визитов Зарифа по Азиатскому региону и Европе у Ирана происходит накопление политического капитала. Тегерану это на руку в том плане, что по окончании азиатского турне Иран будет позиционировать себя как сильная держава, которая не изолирована и не одинока в своей позиции, несмотря на санкции США. По логике вещей получается, что Иран совершенно нормальная страна, пользующаяся поддержкой в мире", – сказал "НГ" руководитель научных исследований Института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.
По мнению заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, позиция Европы по отношению к Ирану недостаточно устойчива. "Если страны Азиатского региона покажут, что они не боятся поддержать Иран, то это еще раз подчеркнет, что всеобщий азиатский вектор показывает устойчивое направление, а санкции в отношении Ирана не имеют должного веса", – отметил Бакланов.

Другой точки зрения придерживается ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. Он считает, что азиатское турне вряд ли поможет укрепить позиции Тегерана. "Антииранские позиции будут преобладать, пока существует неравенство в ведущих странах НАТО. И пока баланс сил в Североатлантическом альянсе не изменится, страны Азиатского региона вряд ли смогут оказать существенное влияние на изменение политики США и Европы в отношении Ирана", – сказал он.

Об авторе: Екатерина Николаевна Покровская – журналист.

27 авг. 2019

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566965040
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №135
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2019 года №141
- Прогноз социально-экономического развития на 2020-2024 годы: ВВП на душу населения увеличится до $14,3 тыс.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2019 года №620
- Кадровые перестановки
- Рабочий график первого президента
- Бакытжан Сагинтаев: Разговоры о повальной отмене действующих норм в Алматы – чепуха и стремление к хайпу
- Накануне Второй мировой политическая карта Азии и Африки была не похожа на сегодняшнюю
- "Жертвы совка"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  