Иран ищет поддержки у азиатских партнеров, - Е.Покровская

07:04 28.08.2019

Зариф ищет поддержки у азиатских партнеров



В повестке визита главы МИД Ирана – сохранение ядерной сделки и противостояние западной коалиции в Персидском заливе



Иранскому коллеге Мохаммаду Джаваду Зарифу протянул руку помощи глава МИД Китая Ван И. Фото Reuters

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф совершает турне по странам Азии с целью заручиться поддержкой партнеров в регионе. В начале недели он побывал в Пекине, где провел переговоры с китайским коллегой Ваном И. Министры обсудили ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и возможности его сохранения в условиях выхода из сделки США. Следующими пунктами в маршруте Зарифа числятся Япония и Малайзия.



Определенную поддержку от Запада Зариф получил в Биаррице, где проходил саммит "большой семерки". Его хозяин президент Франции Эмманюэль Макрон продемонстрировал, что Европа готова сохранить ядерную сделку и убедить США пойти на диалог с Ираном.

Весомую поддержку Иран рассчитывает получить от азиатских партнеров. Как заявили Japan Times источники в правительстве, в Токио Зариф должен встретиться с министром иностранных дел Таро Коно, чтобы обсудить обострившуюся ситуацию вокруг Персидского залива. Это первые переговоры Зарифа и Коно после того, как США в прошлом месяце призвали союзников, включая Японию, присоединиться к коалиции по охране танкеров в Ормузском заливе. Ожидается, что в среду Зариф будет принят премьер-министром Синдзо Абэ, сказал источник газеты.



Абэ недавно был с визитом в Тегеране, пытаясь сыграть роль посредника в налаживании американо-иранского диалога. Эта миссия успехом не увенчалась, однако тот факт, что Абэ станет уже вторым после Макрона лидером G7, который примет Зарифа, говорит о силе иранской дипломатии. Несмотря на то что Британия и Австралия объявили о своем участии в коалиции по патрулированию Ормузского пролива, Япония считает, что это может навредить ее дружественным отношениям с Ираном.

Тегеран активно развивает связи с Японией, Китаем и рядом азиатских государств, следуя стратегии диверсификации и укрепления международных связей. На этот регион приходится большой объем торговли Ирана, что особенно важно в период действия жестких американских санкций против Тегерана.



На встрече в Пекине Ван И заявил, что Ирану и Китаю необходимо объединить усилия по противодействию однополярности и пренебрежению международным правом. Китай является важным экономическим партнером Ирана, на него приходится 10% импорта Исламской Республики. Китай также один из шести подписантов ядерной сделки в 2015 году. Ван вновь заверил Зарифа, что Китай приветствует международные усилия, направленные на сохранение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Он заявил, что Китай поддерживает любые шаги, способные снизить напряженность и повысить стабильность и безопасность в Персидском заливе, а также законные права Ирана, перечисленные в СВПД.

В свою очередь, Зариф осудил экономическое давление на Китай со стороны США, а также на фоне протестов в Гонконге высказался против вмешательства Вашингтона и других стран во внутренние дела Поднебесной.

"В процессе визитов Зарифа по Азиатскому региону и Европе у Ирана происходит накопление политического капитала. Тегерану это на руку в том плане, что по окончании азиатского турне Иран будет позиционировать себя как сильная держава, которая не изолирована и не одинока в своей позиции, несмотря на санкции США. По логике вещей получается, что Иран совершенно нормальная страна, пользующаяся поддержкой в мире", – сказал "НГ" руководитель научных исследований Института "Диалог цивилизаций" Алексей Малашенко.

По мнению заместителя председателя Ассоциации российских дипломатов Андрея Бакланова, позиция Европы по отношению к Ирану недостаточно устойчива. "Если страны Азиатского региона покажут, что они не боятся поддержать Иран, то это еще раз подчеркнет, что всеобщий азиатский вектор показывает устойчивое направление, а санкции в отношении Ирана не имеют должного веса", – отметил Бакланов.



Другой точки зрения придерживается ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО Владимир Козин. Он считает, что азиатское турне вряд ли поможет укрепить позиции Тегерана. "Антииранские позиции будут преобладать, пока существует неравенство в ведущих странах НАТО. И пока баланс сил в Североатлантическом альянсе не изменится, страны Азиатского региона вряд ли смогут оказать существенное влияние на изменение политики США и Европы в отношении Ирана", – сказал он.



Об авторе: Екатерина Николаевна Покровская – журналист.



27 авг. 2019