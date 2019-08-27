В Киеве поймали успешно прятавшуюся 5 лет Раису Богатыреву - экс-минздрава Януковича

07:50 28.08.2019

Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева



На Украине в столичном аэропорту пограничники задержали и передали правоохранительным органам бывшего министра здравоохранения страны Раису Богатыреву, подозреваемую в коррупционном преступлении. Об этом сообщают "Украинские новости".

Отмечается, что бывшая чиновница, находящаяся в розыске с октября 2014 года, прилетала из Минска.

"Да, задержали", - сказал глава МВД Украины Арсен Аваков, не сообщивший другие подробности.

Богатырева занимала пост министр здравоохранения в команде бывшего президента Виктора Януковича два года - с 2012-го по 2014-й. Следствие подозревает ее в расхищении бюджетных денег. Предполагается, что она присвоила более 6 млрд гривен.

До задержания в аэропорту Киева с октября 2014 года местонахождение Богатыревой было неизвестно.