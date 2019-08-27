|В Киеве поймали успешно прятавшуюся 5 лет Раису Богатыреву - экс-минздрава Януковича
07:50 28.08.2019
Экс-министр здравоохранения Украины задержана в аэропорту Киева
На Украине в столичном аэропорту пограничники задержали и передали правоохранительным органам бывшего министра здравоохранения страны Раису Богатыреву, подозреваемую в коррупционном преступлении. Об этом сообщают "Украинские новости".
Отмечается, что бывшая чиновница, находящаяся в розыске с октября 2014 года, прилетала из Минска.
"Да, задержали", - сказал глава МВД Украины Арсен Аваков, не сообщивший другие подробности.
Богатырева занимала пост министр здравоохранения в команде бывшего президента Виктора Януковича два года - с 2012-го по 2014-й. Следствие подозревает ее в расхищении бюджетных денег. Предполагается, что она присвоила более 6 млрд гривен.
До задержания в аэропорту Киева с октября 2014 года местонахождение Богатыревой было неизвестно.