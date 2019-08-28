The Hill: Трамп отказывается признать свою победу в торговой войне с КНР

07:58 28.08.2019

В наступивший критический момент торговой войны остается лишь надеяться на то, что Трамп, наконец, осознает, что его политика уже привела к победе и позволила успешно переформатировать торговые отношения, чего он, собственно, и добивался.

В момент, когда дело приближается к заключению торгового соглашения с Китаем, именно президент США Дональд Трамп может оказаться злейшим врагом этого соглашения, пишет Дональд Гросс в статье для издания The Hill.



Вместо того, чтобы признать, что он уже достиг основной цели переговоров США и фактически одержал победу в торговой войне, президент отвлекся от процедурных вопросов и переговоров, что в свою очередь мешает политике администрации достигнуть полного успеха.

Буквально в прошлую пятницу, 23 августа, президент США воздвиг новое препятствие на пути окончания торговой войны, излишне увеличив торговые пошлины в рамках обмена тактическими ударами с КНР. Он сделал это, несмотря на тот факт, что в конце июня министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты и Китай смогли достигнуть договоренностей примерно по 90% вопросов, добавив, что, с его точки зрения, у США есть все возможности для того, чтобы заключить соглашение.



В мае 2019 года президент США заявил журналистам в Овальном кабинете, что "мы приближаемся к исторической, монументальной сделке" с Китаем. На данный момент США удалось одержать победу по многим торговым вопросам и получить от КНР ряд обязательств. Например, Китай согласился сократить дефицит торгового баланса с США за счет увеличения импорта энергоресурсов и американской сельскохозяйственной продукции. Во-вторых, Китай обязался усилить защиту прав интеллектуальной собственности для предотвращения принудительной передачи американских технологий и ноу-хау. В-третьих, Китай откажется от выделения государственного субсидирования и поддержки китайской промышленности, развитию которой уделено много внимания в рамках программы "Сделано в Китае - 2025". Также Пекин обязался обеспечить инвесторам и компаниям из США справедливый доступ к своим рынкам. США добились от КНР обещания снизить торговые пошлины и нетарифные барьеры в отношении американской продукции и услуг. Наконец, Китай согласился на создание эффективного механизма по контролю за соблюдением и урегулированием будущих торговых споров.



В результате всех этих мер удастся создать более ровное игровое поле в сфере торговли между КНР и Соединенными Штатами. У Китая больше не будет преимуществ, которыми он располагал в прошлом, когда он пользовался широким доступом к рынкам США, одновременно ограничивая деятельность американских фирм на китайском рынке.

Американские компании, наконец, получат необходимые возможности для ведения бизнеса, которыми они никогда прежде не пользовались в рамках торговли с КНР и китайскими компаниями. Все эти изменения позволят устранить дисбаланс, который возник в торговых отношениях между США и КНР с тех пор, как Соединенные Штаты помогли Китаю вступить во Всемирную торговую организацию (ВТО) в конце 2001 года.



Несмотря на эти крупные достижения, сейчас, похоже, отношения между США и Китаем могут быстро ухудшиться, что увеличит угрозу возникновения глобальной рецессии. Неудивительно, что причиной подобного положения дел является внутренняя политика обеих стран.



В США Трамп, похоже, стремится к решительной победе, эквивалентом которой является безоговорочная капитуляция КНР, чтобы максимизировать политические выгоды и добиться переизбрания в 2020 году. Трамп постоянно хвалится тем, что торговые пошлины принести правительству США миллиарды долларов новых доходов, указывая на это как на доказательство того, что США "одерживают победу", несмотря на то, что торговые пошлины привели к росту цен на потребительские товары. Трамп указывает на беспрецедентный спад в экономике Китая как "хорошую новость", свидетельствующую о том, что Китаю придется смириться с американским давлением.

Председатель КНР Си Цзиньпин, так же как и Трамп, сталкивается с внутренним давлением, вынуждающим его продемонстрировать, что Пекин не позволит Соединенным Штатам заблокировать экономический и политический прогресс Китая. Объявление о повышении китайских торговых пошлин в отношении американского импорта на сумму в $75 млрд - это самый последний пример того, как внутреннее давление влияет на Цзиньпина. Данная мера призвана продемонстрировать "жесткость" его политики, даже несмотря на то, что новые китайские торговые пошлины не нанесут существенного вреда экономике США.

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Для китайского руководства важнее всего то, чтобы к Китаю относились с уважением и видели в нем равноправного партнера. Пекин не может позволить США запугать себя. Даже во ходе американо-китайской "холодной войны" в период с 1949 по 1973 годы китайские лидеры положительно относились к Соединенным Штатам из-за исторической приверженности Вашингтона к равной торговле с Китаем в рамках американской политики "открытых дверей", сформулированной бывшим государственным секретарем США Джоном Милтоном Хэем в конец 19-го века, чтобы отграничить США от колониальных держав, которые стремились разделить Китай и завладеть его богатствами.

В наступивший критический момент торговой войны остается лишь надеяться на то, что Трамп, наконец, осознает, что его политика уже привела к победе и позволила успешно переформатировать торговые отношения, чего он, собственно, и добивался.

Достижение соглашения с Китаем и прекращение торговой войны дадут Трампу по меньшей мере 90% того, к чему он стремился. В этом случае можно будет сказать, что он в конечном итоге выиграл войну.

28 августа 2019

М.Исаев