Информ-безопасность Казахстана возглавил карагандинский математик Уызбаев

08:39 28.08.2019

Назначен председатель комитета информационной безопасности РК

Им стал Альтаир Уызбаев.



Приказом министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Уызбаев Альтаир Кудайбергенович назначен на должность председателя Комитета информационной безопасности МЦРИАП РК, сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт премьер-министра РК.

Альтаир Уызбаев родился 5 августа 1976 года в г.Караганда. В 1997 году окончил Карагандинский государственный университет им. Е.А.Букетова, в 2010 году – Евразийский национальный университет им.Л.Н.Гумилева.



Начал трудовую деятельность в 1994 году в г.Караганда лаборантом Института прикладной математики. В разные годы работал в ОАО "Казпочта", АО "Национальные информационные технологии", АО "НИХ "Зерде", АО "Транстелеком", АО "Астана innovations", а также в коммерческом секторе.



В 2004-2009 годы работал в структуре Администрации Президента РК, прошел путь от главного эксперта до заместителя заведующего отделом.