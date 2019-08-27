Российские вертолеты линейки Ми начнут крупно-узлово собирать в Алматы

08:57 28.08.2019

Россия и Казахстан договорились о сборке вертолетов Ми в Алма-Ате



Иллюстрация: Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана

Министр индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Роман Скляр и министр промышленности и торговли России Денис Мантуров договорились о начале крупноузловой сборки вертолетов семейства "Ми" гражданского назначения в Алма-Ате. Об этом сообщила пресс-служба казахстанского министерства.

Встреча министров состоялась в городе Жуковский в рамках 14-го Международного авиационно-космического салона "МАКС-2019".



Согласно договоренности, сборка вертолетов на базе Алматинского авиаремонтного завода № 405 начнется уже в 2020 году.

"Кроме того, в области самолетостроения, дан старт реализации новых проектов, предусматривающих максимальную кооперацию казахстанских и российских предприятий", - говорится в сообщении.

Особый акцент был сделан на интеграцию продукции казахстанских предприятий в производственную цепочку по сборке авиабортов, выпускаемых в Российской Федерации.