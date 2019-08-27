 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Объединить физкультуру и ОБЖ. Систему Кыр-образования ждут новые дурь-реформы
09:14 28.08.2019

28 августа 2019, Бишкек - , Мария ОРЛОВА

Надо сократить предметы, которые идут по одному часу. Такое мнение озвучил руководитель Кыргызской академии образования Алмаз Токтомаметов на заседании правительства.
"Есть предметы, которые идут по одному часу. Плавать, например, учат на физкультуре, а что делать, если тонешь, - на ОБЖ. Надо их объединить", - сказал он.
Глава КАО отметил, что академия разработала проект концепции общего среднего образования.
В документе, в частности, говорится о необходимости пересмотра иерархичности предметов и их разделения.

Источник - 24.kg
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