Таджикистан. Штрихи к портрету Мухиддина Кабири

11:19 28.08.2019 Штрихи к портрету Мухиддина Кабири



"Скажи мне кто твой друг, и я скажу кто есть ты"

Русская народная пословица



Штрих 1 - Саидюнуси Истаравшани



В своих публикациях, похожих на проповеди, он всегда подчеркивает: нужно всегда говорить правду и только правду! Однако, он сам о себе вот уже 15 лет скрывает эту самую правду - все эти годы проживает в Иране, принял шиитское течение ислама, а на ФБ указывает место проживания Ливан.

Саидюнус был женат на дочери известного в 90е годы религиозного деятеля Мулло Маруфчона, который переехал в Иран, стал шиитом, а потом вернулся в Таджикистан, покаялся и отрекся от зятя шиита. И вот почему.

В 2000е годы Саидюнус отправил жену в Ташкент по специальному заданию Иранских спецслужб. Узбекским спецслужбам, видимо, было известно о секретной миссии жены. В Ташкенте она была арестована и осуждена на длительный срок. Саидюнус не стал ждать освобождения жены из неволи (зачем ждать?! надо дальше жить!) и вновь женился. Когда справлял медовый месяц, первая супруга доживала последние дни в Узбекской тюрьме и там умерла.

Еще во времена, когда Партия Исламского возрождения Таджикистана была легитимной, Мухиддин Кабири строго предупреждал Саидюнуса, к тому времени шиита: ты про нас не пиши, а то нас заподозрят в приверженности к шиитскому течению ислама!

Когда в 2015 году Исламская партия была запрещена, новоявленный Оятулла Саидюнус стал одним из главных идеологов Кабири.



Штрих 2- Равшани Темуриен.



О о о! Этот таджикский Барон Мюнхгаузен реальный персонаж не то что рассказа, а целого сатирического романа! В этом романе я бы поместил следующие главы:

-Глава первая. Как Равшан получил статус беженца в Канаде.

-Глава вторая. Как Равшана выгнали из Американского радио Озоди.

-Глава третья. Как Равшан, будучи разносчиком пиццы выдавал себя за профессора какого то Канадского университета и даже фотографию разместил в интернете "с любимыми студентами".

-Глава четвертая. Как Равшан под псевдонимом Сиевуши Далери стал пресс- секретарем Группы 24. И как остроумные ребята из этой Группы разыграли его, и он поверил, что будет следующим президентом Таджикистана!

-Глава пятая. Как Равшана арестовали в Канаде за контрабанду оргтехники!

Этого достаточно! Далее роман, посвященный этому несчастному человеку, был бы скучным!

Равшан действительно несчастный человек! Он все время живет в страхе - а вдруг кто то сорвет с его лица маску и покажет его истинный лик! Как потом жить? Хотя эту маску срывали не один раз. Но он поспешно одевал ее заново. Два года назад на ФБ я, разоблачая его во лжи и лукавстве, в очередной раз срывал с него маску. На следующий день рано утром он мне позвонил из Канады и дрожащим голосом проборматал: "Ако! Не пишите больше про меня! Прошу вас!"



Штрих 3 - Темури Варки.



Я же Тимуру обещал, что расскажу, как он получил статус политэммигранта (ФБ 26.05.2019 г.). Вот и настало время. Когда этим летом побывал в Таджикистане, интересовался биографией "диссидента", поэта и переводчика, директора Департамента информации "Национального альянса Таджикистана". И узнал много интересного. У министра информации Кабири не было никаких проблем с таджикскими властями, когда он работал обозревателем газеты "Азия-плюс". Проблемы возникали у него в семье. В то время, как жена, дети жили в нужде, Тимур часто пьянствовал. (Пристрастие к спиртному - отличительная черта характера Тимура). И тут Кабири приглашает его на САФО ТВ, которое он создал в Москве на Иранские деньги. Мизерная зарплата телевизионщика (а скупой Кабири больше не мог платить) хватала на то, чтобы еле свести концы с концами. Коллеги по ТВ рассказывали, что Тимур часто приходил на работу пьяным. Друзья, доброжелатели сочувствовали ему и подсказали многоходовую схему для получения статуса политэммигранта в Европе. Тимур, следуя их советам, обивал пороги международных правозащитных организаций и без всякого стеснения изливал душу - его преследуют Российские и Таджикские спецслужбы! (Никак не могу поверить, что Тимур мог попасть в поле зрения Российских спецслужб!). Но для доверчивых правозащитных организаций это сработало. Его вначале отправляют на Украину, где он примеряет себя на роль информационного бойца против России, но безуспешно. Из Украины он попадает во Францию.

Наконец-то заветная мечта поэта сбылась! Париж, шаурма, полуголодное существование уже в прошлом! Его стали называть Устод (учитель, наставник).

Однако, недолго веселая музыка звучала. Люди, знавшие Тимура не понаслышке, сразу обратили внимание, как он быстро перекрасился в "праведника" Мулло Тимура. И стали рассказывать в интернете о настоящем Тимуре. В социальных сетях он стал посмешищем. Саймиддин Дустов, Сафват Бурхонов, Хайрулло Мирсаидов, Барот Кодири, Марианна Арипова на ФБ так опозорили Тимура, что другой на его месте повесился бы.

И я писал о нем не единожды. В частности, о том, как Тимур в интервью какому-то тупому журналисту назвал Партию исламского возрождения Таджикистана самой влиятельной политической силой в Центральной Азии! По мнению Тимура эта партия настолько сильна и влиятельна, что может выступать посредником между воюющими группировками Афганистана и примирить их!

А Тимуру любой позор ни почем. Понятия честь, совесть, достоинство, гордость, самоуважение ему незнакомы. Природа начисто лишила его чувства стыда. Поэтому еще один очередной позор, точнее позорище, он пережил спокойно. Как известно, кормилец Тимура Кабири питает лютую ненависть к Дододжону Атовуллоеву. Его наемные пропагандисты в социальных сетях постоянно разворачивают компанию террора против Дододжона, пытаясь морально сломать его. И Тимур решил не отставать от других наемников. В стремлении заработать лишнюю порцию шаурмы, пару носков, футболку, кроссовки, новый рюкзачок (очень нужная вещь! ведь Кабири часто берет Тимура с собой, когда путешествует по Европе, как тут без рюкзачка!) начал шельмовать Дододжона на ФБ. Слабый человек занервничал бы и в гневе стал бы доказывать обратное - все это ложь и клевета! Дододжон не был бы Дододжоном, если бы он нервно реагировал на клеветнические нападки Тимура.

Когда я прочитал ответ Дододжона, после продолжительного молчания, долго смеялся и вспомнил таджикский прикол - паша дар хояи фил - слон и не подозревает, что комар кусает его яйца! Цитирую Додожона: "Если вашу квартиру заполонили тараканы, повесьте во всех комнатах портрет Тимура, и все тараканы моментально исчезнут!"



Штрих 4- Алим Шерзамонов.



Вот еще один несчастный человек! Он вызывает у меня жалость! На старости лет бросить семью, работу и переехать в Европу, надеясь на подачки Кабири!

Сначала Алим попал в Польшу. Узнав, что здесь пособия мизерные, перебрался в Австрию, жил здесь в лагере беженцев. Через некоторое время из Австрии в наручниках вновь был депортирован в Польшу. Все эти унижения он стойко переносил, потому что назад пути не было. Позади в Хороге за ним до сих пор числятся долги сразу в нескольких банках. Сбежав от уплаты долгов, Алим стал борцом за свободу и демократию.



Штрих 5- Мавджуда Сохибназарова.



Малоизвестная журналистка. Работала пресс-секретарем Зайда Саидова. Когда Зайда арестовали, осталась без работы, и Кабири пригласил ее в Европу. Сначала она добивалась статуса беженца в Польше, затем в Австрии и Германии, но везде получила отказ. Переехала в Голландию. И там все попытки закрепиться, оказались безуспешными. " Это правоохранительные органы Таджикистана виноваты! - однажды выразил возмущение сын Кабири. - Если бы в Таджикистане возбудили уголовное дело против апаи Мавджуда, ей легко можно было получить статус беженца!".

Однако, Мавджуда сама тоже виновата. Надо было по отработанной схеме распространить в социальных сетях несколько критических публикаций в адрес таджикских властей. МВД объявил бы ее в международный розыск. И не было бы никаких проблем в Европейских странах - вот за эти публикации меня преследуют, спасите!



Штрих 6 -Хумайро Бахтиер (Муминова).



Она известна в социальных сетях еще как Хохар Хумайро (сестрица Хумайро) - так обращается к ней Кабири. Это при том, что в интернете гуляют слухи о загадочных отношениях Мухиддина и Хумайро. Слабая журналистка, но самый везучий и успешный "диссидент"! В отличие от других "беженцев", собравшихся вокруг Кабири, Хумайро не пришлось пройти унизительные процедуры в лагерях беженцев. И каким-то чудом она получила годовую стипендию в Гамбургском фонде политически преследуемых лиц.

Когда она впервые оказалась в Германии, какая-то журналистка упомянула ее в списке таджикских журналистов, преследуемых властями. Это ее сильно возмутило - она вовсе не преследуемая, а приехала учиться! Автору публикаций пришлось публично извиниться перед ней. Буквально через год Хохар Хумайро громогласно заявляет: "Я журналист - оппозиционер!".

Осведомленные люди дали ей прозвище "Тангемка". Помните время, когда улицы Душанбе заполонили крохотного размера китайские микроавтобусы Тангем? В часы - пик эти машины становились палочкой-выручалочкой - пробивались через любые пробки. Хумайро как Тангем. Стоит кому-то критически отозваться о Мухиддине Кабири, она оперативно выступает в его защиту - он не такой, он хороший!

Конечно, он хороший! Расходы упомянутого Фонда на годовую стипендию Хумайро, полученную при содействии Кабири, составили более 50 тысяч евро!

Хумайро недавно на ровном месте устроила международный скандал - распространила информацию о том, что ее отца вызвали в правоохранительные органы Таджикистана и спросили: "Где находится его дочь, и почему она стала пропагандистом Кабири и его партии?"

Удивительно, что ОБСЕ, Европейские журналистские организации, лоббисты Кабири подняли шум и в одночасье создали в лице Хумайро образ Звезды таджикской журналистики, преследуемой властями! И Гамбургский фонд, в адрес которого поступали упреки за необоснованную выдачу стипендии новой Звезде, вышел из щепетильной ситуации.

Мавджуда, Хумайро, штрих номер семь Шабнам (о ней чуть ниже) нужны Мухиддину Кабири, сменившему в Европе декорацию исламиста на демократа, чтобы продемонстрировать гендерный баланс в политике лживого Альянса.



Штрих 7- Шабнам Худойдодова.



Хотите знать, как зажигаются звезды? Вот вам пример! Шабнам работала посудомойщицей в одном из кафешек Санкт-Петербурга и не мечтала стать звездой. Помогли ей Таджикские спецслужбы, которые в лице посудомойщицы усмотрели угрозу безопасности страны и объявили ее в международный розыск по линии Интерпола. Ее час настал! Через Белоруссию она пыталась пробраться в Польшу, но была там некоторое время задержана. Во многих европейских СМИ ее задержание стало главной новостью. Белорусские спецслужбы отпустили ее. Она добралась до Польшы и с помощью Стива Свердлова, представителя международной правозащитной организации Human Rights Watch по Центральной Азии не только получила статус беженца, но и стала… Правозащитницей! Да,Да! Шабнам - борец за права человека в Центральной Азии! Жизнь удалась!

В интернете появляются интимные фотографии Шабнам и Стива, на которые просто противно смотреть.

Какая-то женщина на ФБ осмелилась насмехаться над этими фотографиями и вызвала бурю негодования Шабнам: "Ба шавхари ман нарас, медаронамата!" В переводе с таджикского воровского жаргона на русский воровской жаргон это означает: "Не трогай моего мужика! Пасть порву! Моргала выколю!" (Вспомнили фильм "Джентельмены удачи"?).

Теперь можно и маму, и дочку пригласить в Европу из Восейского района Таджикистана. И тут Таджикские спецслужбы второй раз пришли Шабнам на помощь, чтобы ее звезда горела еще ярче. В Душанбинском аэропорту при вылете в Европу задержали маму с дочкой опять же, наверное, из соображений безопасности - вдруг эта старуха с внучкой, покинув Таджикистан, примкнет к ИГИЛ. В течение нескольких дней на всех сайтах, радио, телеканалах Кабири прошла акция под лозунгом "Свободу матери и дочери Шабнам!".

Шабнам - этот случай, когда из любой пустышки можно лепить звезду.



Это были всего лишь некоторые штрихи. Предвижу недоумение читателей - а где же портрет Мухиддина Кабири? Отвечу вопросом на вопрос - а разве я не написал его портрет?



Саломиддин Мирзорахматов Источник - С.Мирзорахматов (facebook)

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