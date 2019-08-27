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Зачем Китай завоевал Среднюю Азию?
11:25 28.08.2019

Первый император единого Китая Цинь Ши хуанди был чем-то средним между Сталиным и Гитлером: объединил страну железом и кровью. Он же начал строительство Великой китайской стены.

При Цинь Ши хуанди Китаю западные земли не принадлежали. Они были предусмотрительно завоеваны династией Хань

Но его правление было слишком жестким и оказалось не по вкусу современникам. Поэтому династия Цинь продержалась только несколько лет после смерти ее основателя. Вместо нее пришла более человеколюбивая династия Хань, от которой и пошло название современного китайского народа – ханьцы.

Это была одна из самых могучих держав в истории страны и после прекращения внутренних усобиц и отражения варваров, началось планомерное расширение по всему периметру границ. Главным оказалось западное направление.

Территория, на которой ныне расположен Синьцзян-Уйгурский автономный округ, находится в области Таримской впадины – огромной засушливой равнины, окруженной высокими горами.

Что же понадобилось тут Китаю?

Снимок из космоса дает понять, что это пустыня

Ну, разумеется, имеющаяся тут нефть древних китайцев интересовала мало. Эффективным земледелием тут заниматься нельзя. Ценных ресурсов, вроде деревьев, тут мало.

Когда династия Хань создавала систему местного самоуправления, на этот регион она не распространилась. Несмотря на то, что Таримская впадина, в целом, была под китайским контролем, управление местными жителями империю не интересовало. Но значительные воинские контингенты тут имелись – для защиты международной торговли и коммуникаций Великого шелкового пути. Китай мало интересовали ремесленные поделки из западных стран, зато установленная правительством шелковая монополия приносила стране сказочные прибыли в виде золота и иных драгоценностей. Да и предметами роскоши китайцы приторговывали.

Но это чисто экономические причины для того, чтобы держать под контролем регион, который находился в 2,5 тысячах километров от тогдашней столицы Чанъаня.

Древний Чанъань

Помимо надзора за международной торговлей и имперского престижа имелись и другие доводы отправлять войска в Тарим.

Цинь Ши хуанди построил огромную по протяженности стену для защиты от набегов степняков. Но при Хань хунну (предки европейских гуннов) только активизировали свои походы. Чтобы заполучить среди западных кочевников союзников и не дать державе хунну распространить свое влияние дальше, китайские императоры и решили держать гарнизоны в далеком северо-западе. Управление этим регионом уменьшало возможность больших неприятностей в будущем.

С древних времен есть такая поговорка: династия Хань двинулась в западные области, и одна рука гуннов была отрезана. Действительно, кочевникам теперь сложнее было выйти на оперативный простор, чтобы их нападения стали более неожиданными. Да и силы их существенно уменьшились – помощи от вассалов ждать больше не следовало.

Основной силой армии Китая были колесницы

По той же причине более поздние династии старались завоевать и удержать эту далекую территорию. Во времена усиления страны китайская власть иногда продвигалась еще дальше на запад. Полководцы империи время от времени собирали дань с местных жителей и вели войну до самого Самарканда.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566980700
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