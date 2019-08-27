Как можно отличить туркмена, узбека, таджика и киргиза?

11:38 28.08.2019

Обычно вы можете отличить их друг от друга по внешности. А если не по внешности, то по культуре, языку и обычаям, вы легко поймете, кто есть кто. Давайте рассмотрим все четыре народа.



Киргизы



Они выглядят более "восточноазиатскими". Они прибыли из Центральной Сибири несколько тысячелетий назад и имели уникальные гены: у некоторых были рыжие волосы и зеленые глаза. Такая внешность встречается и сейчас, но из-за смешения в древности с иными народами, они имеют другой вид, который варьируется в зависимости от региона.



Например, в 17 веке в Среднюю Азию пришел приток алтайцев из Южной Сибири. А на юге киргизы, как правило, смешивались с узбеками, поэтому они несколько смуглее. На севере Киргизии люди, как правило, бледнее. Там взаимопроникновения народов было гораздо меньше.



Киргизы традиционно были кочевниками – это и сейчас отражает их одежда и обычаи. Наряды в сельских районах по-прежнему имеют тенденцию выглядеть прочными и сделанными с учетом удобства использования, а не красоты.



Оседлые узбеки и таджики имеют больше арабского и персидского влияния, а киргизы не попадали ни под какое иное влияние, кроме российского во время Советского Союза.



Киргизский язык является частью кипчакской верви тюрскских языков. Он имеет другое звучание, чем туркменский и узбекский, которые происходят от огузов и карлуков соответственно. Он звучит более твердо.



Таджики



Они не тюркского происхождения, поэтому их внешний вид, обычаи и язык отличаются от трех других народов. Это индоевропейцы, точнее, индоиранцы. Они, как правило, довольно бледнокожие. По строению их лиц можно увидеть явное отличие от тюрок. Но от того, что они долго жили в Средней Азии с другими тюркскими народами, некоторые таджики, особенно в Ферганской области, сильно с ними смешались. Особенно это касается афганских таджиков. А некоторые изолированные таджикские популяции имеют светлые волосы и голубые глаза.



Культура тоже отличается. Они гораздо строже, когда речь заходит о гендерных ролях, чем тюркские народы. Таджики в Сурхондарьинской области Узбекистана стойко сохраняют свои обычаи, поэтому их легко выделить даже там.



Туркмены



Некоторые из них имеют более узкие глаза, другие выглядят практически по-европейски. Они смешались со многими народами, прежде всего иранцами и афганскими таджиками, что придает им уникальный вид.



Туркмены – очень разнообразная группа и могут выглядеть совсем по-разному, в зависимости от их места жительства. В 1848 году европейцы описали, как туркменские мужчины обычно женились на персидских женщинах, но не наоборот.



Туркменская культура гораздо сильнее подвержена влиянию персов, хотя этот народ хорошо сохранил кочевые традиции. Тут любят плов, а не бешбармак, и ткут красивые ковры.



Туркменский язык кажется похожим на турецкий и азербайджанский из-за огузского происхождения.



Узбеки



Узбекистан находится в самом центре Азии, поэтому население тут перемешалось основательно. До монгольского нашествия узбеки больше походили на нынешних туркмен, но в настоящее время они различаются по регионам. На северо-востоке Ферганской области узбеки обычно больше похожи на киргизов.



Узбекская культура в древности находилась под сильным влиянием Персии, но после того, как кочевые узбеки почти полностью захватили центральную Азию в 16 веке, появилась нечто новое. Узбекская мода уникальна, а традиционные наряды очень яркие и эффектные.



Узбекский язык очень отличается по звучанию от киргизского и туркменского. Хотя слова общие. Ну и, конечно, в нем больше персидских заимствований.