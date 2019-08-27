Расовая нравственность. КазПевицу Дугалову клеймят позором за фото с чернокожим музыкантом

11:39 28.08.2019

"Задела гордость джигитов" - Дугалова опубликовала фото с темнокожим иностранцем



Популярная певица разозлила пользователей Казнета новой публикацией. Знаменитость опубликовала фото с темнокожим парнем, похвалив его за профессионализм.



"Очень понравилось творчество Джозайя. Очень талантливый парень! Наверное, нет инструмента, на котором он не играет. Многому придется научиться у него", - гласит комментарий Дугаловой.



Однако, по мнению большинства пользователей, Жанар задела гордость казахских мужчин. Подписчики молчать не стали и принялись активно обсуждать снимок.



"Превращаешься в девушку, которая показывает свое декольте иностранцам"; "Она наверное не понимает, как задевает гордость казахских парней - то, как она сидит"; "Жаке, не вздумай выходить замуж за этого черного, не переворачивай нам небо"; "Пока не испортилась, возвращайся домой", - написали поклонники.



Напомним, вот уже несколько месяцев Жанар Дугалова проживает в США, в Нью-Йорке, и продолжает заниматься творчеством. Артистка не рассказывает о жизни за рубежом, как Лидо, но активно публикует снимки из спортзала и звукозаписывающих студий.



Клара Киясова