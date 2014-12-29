 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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В Берлине кем-то? ликвидирован чечено-грузино-украинский боевик Хангошвили
11:42 28.08.2019

"Дело Скрипалей" по-берлински: Чеченского боевика расстреляли по "заказу Москвы"
Немецкие СМИ увлеклись поиском следов российских спецслужб в убийстве Зелимхана Хангошвили

София Сачивко
Материал комментируют:
Владимир Оленченко
Владислав Белов
Сергей Марков

В Берлине задержан россиянин по подозрению в убийстве гражданина Грузии. Зелимхан Хангошвили был застрелен в районе Моабит. У ряда немецких СМИ появился повод фактически раздувать историю про нового Скрипаля.

По информации еженедельник Der Spiegel, следствие рассматривает, как наиболее вероятную, версию "профессионально спланированного и выполненного заказного убийства". При этом в качестве возможных сценариев не исключаются как криминальные разборки, так и политический мотив. Со ссылкой на спецслужбы ряда стран-членов НАТО даже выдвигается версия о причастности к этому преступлению российских спецслужб, в частности, ГРУ. Фигурирует версия о том, что убитый входил "в расстрельный список чеченцев, которые живут за рубежом".

По данным ряда СМИ, Хангошвили участвовал в чеченской войне на стороне боевиков, был полевым командиром, работал в грузинском МВД. В 2015 году в Тбилиси на него было совершено покушение, после чего она переехал на Украину, а затем в Германию, где просил политическое убежище.

Во властных структурах Чечни "Интерфаксу" заявили, что Грозный не имеет отношения к произошедшему в Берлине, а об убийстве узнали из СМИ.

Задержанный по подозрению в убийстве вину не признал, давать показания отказался. По информации DW, в Берлин он прибыл незадолго до убийства и был готов быстро покинуть город. В его квартире была обнаружена крупная сумма наличных денег.

Российской посольство в ФРГ поддерживает связь с правоохранительными службами, которые ведут следствие.

"Выясняются подробности происшествия", - цитирует ТАСС представителя дипмиссии. Пока расследование ведется берлинским ведомством по уголовным делам, обнаружено орудие убийства.

Зачем западным СМИ с подачи западных же спецслужб раздувать "политическую" версию убийства, можно только догадываться. В связи с историей со Скрипалями против России не устают вводить санкции. Очередной их выпуск состоялся как раз накануне. Вполне возможно, что в свете последних заявлений Дональда Трампа, Эммануэля Макрона, разногласий в G7 и возможной встрече уже в сентябре в "нормандском формате" требуется новая подпитка для антироссийской истерии.

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко заметил, что в последние годы признаком "хорошего тона" среди ведущих стран считается искать и применять любые события по отношению к России.

- Если что-то идет не так, что-то не получается, то есть два варианта - либо заняться анализом, признать допущенные ошибки, необходимость выработки какой-то стратегии, либо на кого-то свалить. Списывают на Россию. Не поедет же французский или немецкий обыватель в Россию выяснять, так ли это.

Такая позиция проявляется во многих вещах и событиях. Думаю, что данный факт не какой-то изолированный, а один из ряда, когда событие не удалось предупредить, вот и списывается на козни Москвы.

"СП": - Это сделано для того, чтобы дать возможность СМИ о чем-то поговорить, или с какими-то далеко идущими целями?

- Здесь может быть многоаспектное действие. Например, попробовать отравить атмосферу, подтолкнуть Меркель к тому, чтобы она на переговорах с Путиным задала вопрос. Мне кажется, она опытный политик и вряд ли будет это спрашивать, но подталкивать ее могут. СМИ после встречи в нормандском формате попробуют это развернуть против нее: спросят, задавала ли она такой вопрос. А если не задавала, то почему? А дальше пойдут фантазии, хотя сама отправная точка не доказана. Это сейчас распространенный прием западной пропаганды.

- Тут многое взаимосвязано. Не будем забывать, что спецслужбы США, Великобритании, Канады, Польши активнейшим образом участвуют в реализации политики государственного терроризма, которую проводит киевский репрессивный режим на протяжении последних пяти лет, - продолжает тему политолог Сергей Марков. - Большое количество офицеров спецслужб таких стран как США, Великобритания, Нидерланды сотрудничают с террористическими организациями в Сирии. Спецслужбы Нидерландов активно участвуют в фальсификации расследования по сбитому малазийскому боингу МН-17.

Спецслужбы Великобритании активно участвуют в фабрикации дела Скрипалей, в фабрикации использования химического оружия как на территории Великобритании, так и в Сирии. Вспомним историю с "Белыми касками", которые являются совместным проектом террористической организации "Джебхат ан-Нусра" * и британских спецслужб.

Там глубочайшая политическая коррупция, и многие офицеры готовы на преступление для достижения политических дивидендов. В то время как наиболее вероятно, что это (убийство в Берлине - ред.) криминальные разборки.

"СП": - Зачем германским спецслужбам и СМИ выдвигать версию причастности российских спецслужб к преступлению?

- Спецслужб Германии отдельно не существует. Они находятся под контролем спецслужб США и выполняют их приказы. При этом спецслужбы США сейчас фактически выведены из-под контроля политического руководства страны и не подчиняются президенту. Они ведут гибридную войну против России.

"СП": - Раскручивание этой истории в нужном Западу направлении может стать поводом для очередной волны санкций или давления на Россию?

- Может. В том числе может стать причиной срыва нормандского формата, использоваться в пропагандистской кампании. Пока трудно сказать, в чем замыслы этих людей. При этом спецслужбы работают в тесном контакте со СМИ, которые уже давно вышли за пределы свободы слова и работают в рамках политических проектов.

Заместитель директора по научной работе Института Европы РАН Владислав Белов считает, что оценка германских СМИ все-таки была сдержанной.

- Версий может быть сколько угодно, но пресса относится к этому довольно сдержанно. Я бы не стал эту версию (о политическом убийстве - ред.) раскручивать как основную. Непонятно, кого задержали, имени не сообщается.

Убийство произошло, а кто заказывал?.. Версий может быть много, любая имеет право на существование. Но я категорически против, чтобы раскручивать "политическое убийство". Журналисты используют стереотипное восприятие событий вокруг России, чтобы выискать скандальную ситуацию. К сожалению, "Шпигель" давно не пользуется профессиональным авторитетом. Я не видел, чтобы политическая версия стала основной.

Если официальный Берлин станет это использовать, то можно будет обсуждать, почему они это делают.

Очень щепетильное дело, причем показательное. Это можно было сделать без свидетелей, а произошло все на глазах свидетелей, задержали быстро, оружие нашли, только что не попросил сфотографировать его. Много странностей.

Официального заявления я не видел. Не исключаю, что какой-то офицер сказал "мы не исключаем, что это политическое убийство", но почему-то первая часть фразы исчезла. Убежден, что если бы такая информация была, то она была уже опубликована с доказательствами - предъявили бы чеки, номер такси, кто выдал визу и так далее.

*"Джебхат ан-Нусра" ("Фронт победы", другие названия: "Джабха аль-Нусра ли-Ахль аш-Шам" - "Фронт поддержки Великой Сирии"). Решением Верховного суда РФ 29.12.2014 признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена.

Источник - СвободнаяПресса
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566981720
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