 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему холостяки в Казахстане боятся жениться? - Анар Мустафина
11:44 28.08.2019

Почему холостяки в Казахстане боятся жениться?

"Почему нынче девушки и женщины стали алчными? Где искать порядочных девушек?"

На прошлой неделе появилась новость о мошеннице, которая заключала фиктивные браки с пожилыми мужчинами, а затем под разными предлогами выманивала у них деньги.

В одном эпизоде злоумышленница говорила, что ей надо устроить на работу родственников, в другом "сочиняла" про получение квартиры по госпрограмме. Полиция Жамбылской области объявила женщину в розыск.

Газета "Жас қазақ" решила раскрыть тему излишне предприимчивых женщин и опубликовала рассказ молодого человека, отец которого также был обманут одной из таких предприимчивых дам.

Обманутый старец

Мужчина рассказал, что его отец несколько лет назад остался вдовцом. Главной его целью было дать троим детям - двоим сыновьям и дочери - достойное образование и помочь в благоустройстве. Дети не видели смысла оставаться в селе и переехали в город. Однако отца уговорить так и не смогли.

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"Тогда мы решили найти ему жену. Сначала отец отказывался, однако спустя время все-таки пришел к выводу, что хозяйка в доме все же нужна. Выбор пал на разведенную женщину с ребенком. Мы тоже успокоились и продолжали жить в городе, будучи уверенными, что отец в надежных руках. Но радость длилась недолго. После замужества женщина стала уговаривать отца переехать в город", - рассказывает молодой человек.

Отец героя на переезд не согласился. Тогда женщина пошла другим путем.

"Под разными предлогами она уговорила отца взять кредит в банках. А спустя некоторое времени ушла от него. Кроме этого, позже она начала требовать от него деньги, говоря, что беременна. Мы были рады этой новости, даже хотели их сюда перевезти и построить дом. Однако отец отказался, не поверив, что это его ребенок. Но сейчас продолжает платить алименты", - рассказал он.

"Вот так мужчина, который всю сознательную жизнь старался быть образцовым отцом и мужем, в преклонном возрасте из-за одной бессовестной женщины лишился былого уважения",

- рассуждает собеседник.

Девушки не вызывают доверия

Сам молодой человек не женат и уже отчаялся найти порядочную невесту.

"Познакомился с одной девушкой и еле ноги унес. Курит, еще и пиво заказала. У меня одна цель - найти порядочную девушку и жениться. А как на таких жениться?" - возмущается парень.

По его словам, многие парни не спешат в ЗАГС, потому что видят подобные примеры и не хотят рисковать.

"Я сейчас не верю ни одной девушке. Многих интересует твое благосостояние, кем ты работаешь и сколько зарабатываешь

Они хотят прийти в готовый дом. А готовы ли сами стать невестами и женами? Об этом не задумываются", - возмущается мужчина.

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Он согласен с тем, что и среди парней встречаются шаловливые представители. Однако девушки стали все же чересчур взбалмошными.

Молодой мужчина сказал, что для женитьбы у него все готово: в пригороде строит дом, планирует перевезти отца, но вот с поиском невесты все сложнее и сложнее…

Анар Мустафина

Источник - 365info.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1566981840
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