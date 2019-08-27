Клад из старинных монет на $6 миллионов нашли в Англии

11:47 28.08.2019

Клад из старинных монет общей стоимостью $6 миллионов нашли в Англии. Об этом сообщило издание Daily Mail.



Один из крупнейших в истории Великобритании кладов обнаружила пара Адам Стейплс и Лиза Грейс. С помощью металлоискателя они обнаружили 2 тысячи 571 серебряную монету, каждой из которых больше тысячи лет. Эксперты датируют их временами короля Гарольда ІІ и Вильгельма Завоевателя.



Несмотря на возраст, большинство монет в отличном состоянии и могут стоить от 1 тысячи до 5 тысяч фунтов стерлингов каждая.



Историки отметили, что в то время это была значительная сумма. Скорее всего, находка принадлежала влиятельному человеку, который специально спрятал их в земле.



Кладоискатели передали монеты Британскому музею.