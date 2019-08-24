Почему в "демократической" Франции бить демонстрантов можно, а в "авторитатрных" России и Китае - нельзя, - Сеппо Варьюс

13:45 28.08.2019

Ilta-Sanomat, Финляндия



Финский журналист сравнивает протесты во Франции, Гонконге и Москве и размышляет, к чему они могут привести. Учитывая, что эти страны принадлежат к разным цивилизациям, кому-то такое сравнение покажется безумным. Но не западным СМИ: разговор сводится к тому, что во Франции - демократия, а в России и Китае ее нет, поэтому во Франции бить демонстрантов можно, а в России и Китае - нельзя.

Ilta-Sanomat (Финляндия): Путин дает плохие советы, переворот все же будет

Демократия по-русски



Сеппо Варьюс (Seppo Varjus)



Когда президент России Владимир Путин приехал с визитом в Хельсинки 21 августа, его спросили о беспорядках в Москве. За долгое время пребывания Путина у власти протестные выступления проходили и раньше, и они даже были более масштабными, особенно зимой 2011-2012 годов. Однако сейчас против мирных митингов используются очень суровые методы.

В Хельсинки Путин сообщил, что все соответствовало российским законам. Недавно Россия вновь стала полноценным членом Совета Европы, который занимается правами человека, после того как утратила право голоса после оккупации Крыма. Это считали большой дипломатической победой для страны. Сейчас Путин надменно заявил, что если Россию не хотят видеть в Совете Европы, она готова без этого обойтись.

Перед Хельсинки Путин был с визитом во Франции, где президент страны Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) сказал, что России как члену Совета Европы стоит уважать свободу выражения мнения и свободу выдвижения кандидатов на выборах. Изначальной причиной московских беспорядков является то, что кандидатов от оппозиции не допустили до участия в местных выборах.



Путин сразу же парировал.



"Мы все знаем события, связанные с так называемыми „желтыми жилетами", в ходе которых, по нашим подсчетам, погибло 11 человек и 2500 получили ранения", - ответил Путин Макрону.

"Мы бы не хотели, чтобы подобные события происходили в российской столице, и будем делать все для того, чтобы наша внутриполитическая ситуация развивалась строго в рамках действующего закона".

Протесты "желтых жилетов" начались зимой 2018 года. Сначала французы выступили против роста цен на бензин, но позже стали выступать против президента Макрона. Особенно много случаев насилия наблюдалось в Париже. Полиция Франции иногда использовала очень суровые методы, но, с другой стороны, митингующие были более склонны к насилию, чем в Москве.



Китайские беспорядки



Крупнейшие беспорядки происходили этим летом на другом конце планеты. В Гонконге на демонстрациях выступали против усиления власти Китая. Причиной начала протестных акций послужило появление закона о передаче подозреваемых властям материкового Китая. Гонконг относится к Китаю, но еще по крайней мере 30 лет должен оставаться автономией. Таковой была договоренность, заключенная между Китаем и Великобританией, колонией которой Гонконг раньше являлся.



Демонстрации в Гонконге были то спокойными, то агрессивными. Постоянно существовало опасение, что в ситуацию вмешаются военные силы Китая. Этого не произошло - видимо, потому, что демонстранты защищали только демократию своего города и не выступали против однопартийной системы Китая. Если бы так произошло или если бы демонстрации распространились дальше по стране, порядок был бы установлен насильственно и быстро.



Суровый совет



Если задуматься над советом Путина, то он, вероятно, хотел сказать, что быстрыми и суровыми методами можно предотвратить опасную анархию на улицах. Неужели это правда?

Демонстрации случаются и в других странах и городах, но давайте сейчас подумаем о Гонконге, России и Франции. Что заставляет людей выходить на улицы, и когда ситуация становится опасной для государственной системы?

Контекст



Китай - однопартийная страна, в которой демократия ничего не значит. Пожалуй, гонконгцев ужасает предстоящее слияние с Китаем. Когда власть Китая возросла, это стало невыносимым. В надеждах на то, что Китай станет демократической страной, разочаровались. Наоборот, президент Си Цзиньпин является сильным диктатором, подобного которому не видели со времен Мао.

Россия - авторитарная страна с фиктивной демократией. За долгое время нахождения у власти Путина о декорациях стали заботиться все меньше. Однако аппарат не является таким же монолитным, как в Китае. Оправданием считают то, что хаос, мучивший страну после развала Советского Союза, удалось взять под контроль, и экономика выросла. Однако в последнее время все же начались экономические проблемы.



Франция - настоящая европейская демократия. Французы выбрали Макрона на пост президента с большим воодушевлением. Однако не все удалось. Многие полагают, что либеральная политика Макрона в экономике ухудшила уровень жизни французов.



Во Франции есть радикальные правые, возглавляемые Марин Ле Пен (Marine Le Pen), подъема которых опасаются. Современная европейская демократия родилась во времена Французской революции, и к уличным протестам в стране всегда относились положительно и даже с небольшим оттенком романтики. Поддержка "желтых жилетов" упала в связи с беспорядками.



Вывод



И в демократических, и в авторитарных государствах могут происходить уличные беспорядки, которые могут привести к столкновениям полиции и демонстрантов. В обоих типах государств такие беспорядки можно подавить.

В любом государстве рано или поздно возникают проблемы. В таких случаях в демократических государствах проводят голосование, и к власти приходит новое правительство. Оно может изменить ситуацию в лучшую сторону. Раньше или позже вновь возникнут проблемы, и правительство опять сменится, но государственная система сохранится.



В авторитарных государствах и диктатурах о проблемах говорить запрещено, и ситуация становится все хуже. Со временем это приводит к тому, что государственная система перестает действовать, и происходит менее или более насильственный переворот, который уничтожает всю систему. Так в свое время произошло во Франции, в Китае и в России, и даже не один раз.

Таким образом, представление Путина о том, как надо поддерживать порядок в стране, является не очень дальновидным. Государственная система может продлить свое время, но рано или поздно произойдет новый переворот.



В Китае сотни лет говорят о Небесном мандате, который правители могут утратить. У китайских революций тоже столетняя история. Будущее Франции пока кажется самым стабильным и прогнозируемым из трех государств, перечисленных выше.

Об этом Путину действительно стоит задуматься.



Оригинал публикации: Kommentti: Putinilla oli huonot neuvot - kumous tulee kuitenkin

24/08/2019 2