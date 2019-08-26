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G7 продемонстрировала кризис лидерства на Западе, а также забвение уроков Второй мировой, - Ариэль Коэн
14:09 28.08.2019

Американский политолог, выступающий с экспертными докладами в Конгрессе США, вспомнил о 80-й годовщине начала Второй мировой войны и пишет, что Европа и США забыли уроки исторических событий прошлого. Автор перечисляет проблемы, с которыми сталкивается Запад сегодня, однако делает ту же ошибку, что и Европа перед второй великой войной, - объявляет Россию врагом.

Newsweek (США): G7 продемонстрировала кризис лидерства на Западе, а также забвение уроков Второй мировой войны

Ариэль Коэн (Ariel Cohen)

Исторический саммит во французском Биаррице состоялся в 80-ю годовщину начала Второй мировой войны и заключения пакта Молотова-Риббентропа, по условиям которого Сталин и Гитлер оккупировали и расчленили Восточную Европу. К сожалению, нынешние западные руководители упустили возможность подчеркнуть уроки тех трагических событий, в результате которых 60 с лишним миллионов человек погибли, а гораздо большее количество получило ранения и травмы.

Первый урок заключается в том, что для противодействия таким вызовам необходимо сильное руководство. Если бы не Франклин Рузвельт и не Уинстон Черчилль, обстановка в мире стала бы намного более мрачной и страшной, чем тот результат, к которому мир пришел в 1945 году.
Сегодня мы стали свидетелями краха лидерства на Западе, и этот кризис затягивает вместе с собой в водоворот целые страны. Британия погрязла в Брексите, Францию сотрясают протесты желтых жилетов, в Германии налицо иммиграционный кризис, политическая поляризация и болезненный процесс передачи власти. Континентальная Европа смотрит на США с огромной подозрительностью. И это неудивительно: Америка, которая когда-то была неоспоримым лидером Запада, погрязла в ядовитых миазмах узкопартийной политики и в болоте экстремизма, который усиливается как слева, так и справа, несмотря на позитивные в целом экономические показатели.

В Биаррице дефицит единства демократической семерки проявился настолько остро, что она не смогла даже выработать совместное коммюнике. Французский президент Эммануэль Макрон удивил остальных, пригласив сладкоречивого министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа, которого США подвергли санкциям за то, что он является ключевым выразителем мнений режима, поддерживающего террор.

Президент Дональд Трамп в свою очередь тоже раскачал лодку, потребовав пригласить российского президента Владимира Путина на саммит "семерки", который он будет проводить у себя в США в 2020 году. Его коллеги были шокированы, что не мешает, однако, Германии и остальным европейцам покупать российский газ из трубопровода "Северный поток - 2", строительство которого Трамп безуспешно пытается остановить. Трамп так ни разу и не объяснил, почему он восхищается Путиным. Но если он таким способом пытается помешать России полностью переместиться на орбиту Китая, что вполне разумно с точки зрения политического прагматизма, ему надо четко и ясно сказать об этом.

А если западных лидеров тревожит возможное участие Путина в следующей встрече "большой семерки", пусть прислушаются к председателю Евросоюза Дональду Туску и пригласят в качестве особого гостя нового президента Украины Владимира Зеленского, подав ясный сигнал о том, что никакой усталости от Украины в Европе нет.
Следующий урок Второй мировой войны состоит в том, что на вызовы надо отвечать заблаговременно, выступая единым фронтом. Вместе Запад смог бы остановить кровожадное безумие Гитлера в 1930-е годы. Но он действовал разобщенно и потерпел неудачу.
Сегодня коллективный Запад сталкивается с двумя главными проблемами: это усиление авторитарных Китая и России, и климатические изменения.

США пытаются противостоять Китаю в торговле и в военном плане, а вот европейцы не желают присоединяться и оказывать поддержку. Они призывают занять примиренческую позицию в отношении Пекина, надеясь на крупные коммерческие сделки и рост торговли, и при этом позволяют Китаю обрушивать на Европу настоящее цунами инвестиций, начиная с порта Пирей в Греции и заканчивая атомными электростанциями. Европейцы очень медленно начинают осознавать те опасности, которым подвергаются они и США.
В то же время, они критикуют Трампа за его неловкие попытки наладить контакты с Россией и увести ее прочь от Китая, дабы не допустить возникновения могущественной авторитарной оси в Евразии.

Похожим образом Европа настаивает на примиренческой позиции по отношению к Ирану, который является религиозной диктатурой, угрожающей стабильности и безопасности Ближнего Востока и бряцающей оружием от Каспийского до Средиземного и Красного морей.

И наконец, несговорчивость Америки в вопросе климатических изменений вбивает клин в отношения между двумя берегами Атлантики. Да, можно сидеть и болтать, но в это время горят джунгли Амазонки, а китайцы уничтожают леса, заготавливая древесину в сибирской тайге, которая тоже является зелеными легкими нашей планеты. Надо теснее координировать политику, чтобы облегчить переход на электромобили, надо запретить загрязняющие окружающую среду дизельные двигатели, надо постепенно отказываться от угля и - да - надо покупать американский сланцевый газ, компенсируя потери американским налогоплательщикам, которые на протяжении десятилетий несут на своих плечах бремя обороны Европы.
Да, Трамп гладил коллег против шерсти, но он поступает точно так же со многими в Вашингтоне. И это не означает, что он неправ в отношении Китая, Ирана, а также торгового дисбаланса и чрезмерной зарегулированности ЕС. Но так или иначе, ему не удалось сплотить европейцев и американцев, и возродить западную идею свободных рынков и либеральной демократии, которую величайший альянс в истории защитил от Гитлера и Сталина - и победил.

В годовщину начала Второй мировой войны, которая подвергла наши демократии смертельной опасности, это является серьезным дефицитом лидерства и трагической утраченной возможностью.

Оригинал публикации: THE G7 LAID BARE THE WEST"S LEADERSHIP CRISIS-AND ABANDONMENT OF THE LESSONS OF WORLD WAR II | OPINION
Опубликовано 26/08/2019

Источник - ИноСМИ
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