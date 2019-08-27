Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что болен раком

15:48 28.08.2019

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что врачи обнаружили у него лимфому, передает "Интерфакс".

Он добавил, что болезнь находится на первой стадии, и он рассчитывает ее победить.

Сквернялис рассказал, что циклы лечения назначены на сентябрь и октябрь.



"Она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", - сказал он.

Сквернялис рассказал, что болезнь диагностировали после проверки здоровья в мае 2019 года, после президентских выборов.