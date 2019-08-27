 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Среда, 28.08.2019
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Вторник, 27.08.2019
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Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что болен раком
15:48 28.08.2019

Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что врачи обнаружили у него лимфому, передает "Интерфакс".
Он добавил, что болезнь находится на первой стадии, и он рассчитывает ее победить.
Сквернялис рассказал, что циклы лечения назначены на сентябрь и октябрь.

"Она не распространилась, проводится лечение, то есть химиотерапия. Первый цикл я начал вчера, сегодня чувствую себя прекрасно", - сказал он.
Сквернялис рассказал, что болезнь диагностировали после проверки здоровья в мае 2019 года, после президентских выборов.

Источник - gazeta.ru
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