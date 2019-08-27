Лукашенко отказался от поездки в Польшу из солидарности с Путиным

16:58 28.08.2019

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отказался приехать в Варшаву на 80-ю годовщину начала Второй мировой войны. Об этом сообщает Rzeczpospolita со ссылкой на источники.

По информации издания, Лукашенко принял решение не посещать Польшу из солидарности с президентом России Владимиром Путиным, которого не пригласили на памятное мероприятие.



Отмечается, что по этой же причине Белоруссия не пригласила правительство Польши на мемориальные мероприятия, посвященные Второй мировой войне.

Уточняется, что в МИДе страны пока не прокомментировали эту информацию.

Ранее сообщалось, что Путина не пригласили на на годовщину начала Второй мировой войны в Польше.