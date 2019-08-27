В Таджикистане запустили отечественный ювелирный завод - "Зари точик"

17:26 28.08.2019

- Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и мэр города Душанбе Рустам Эмомали на столичной улице Техрон приняли участие в церемонии сдачи в эксплуатацию предприятия "Зари точик" (Таджикское золото) ООО "Равшан", сообщает Таджикское телеграфное агентство (ТаджикТА) во вторник.



"Предприятие "Зари точик" построено на площади 1 тыс. 420 кв. метров, состоит из трех этажей, подвального помещения и других вспомогательных объектов.



Предприятие состоит из 5 цехов, каждый из которых выполняет определенные функции для изготовления продукции из золота, серебра, латуни, драгоценных камней", - сообщает пресс-служба главы государства.



Также предприятие займется производством ювелирных украшений для женщин, а также изготавливать по заказу клиентов различные мини-скульптуры, нагрудные значки, предметы быта и др.



Ожидается, что ежемесячно на предприятии "Зари точик" будет перерабатываться для изготовления различной продукции 3 кг золота и 5 кг серебра.