 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Каково было монголам сражаться с самураями?
18:05 28.08.2019

Две монгольские попытки завоевать Японию 1274-о и 1281-о годов провалились из-за слабости построенного китайцами и корейцами флота и вовремя начавшегося тайфуна. Несмотря на то, что победа была одержана на море, сухопутные стычки в ходе нескольких десантов тоже присутствовали.

Хан Хубилай, инициатор вторжения

Кто же победил в этом противостоянии?

Самурайские битвы в то время были больше похожи на массовые дуэли, чем на настоящие сражения. Противники выстраивались в очередь, перечисляли свою родословную, сыпали угрозами и только после этого начинали драться. Все было немного похоже на чайную церемонию.

Континентальные армии нападали слаженно и без предупреждения. Например, так было во время атаки двух незначительных островов, гарнизоны которых были вырезаны без особых проблем. Правда, той же ночью монгольский флот ушел.

Хоть по всему миру монголы известны, как конные лучники, большую часть солдат, составивших армию вторжения в Японию, были китайские и корейские тяжелые пехотинцы. Их бригантинные доспехи и оружие было хорошего качества – самураи быстро поняли, что их собственные мечи достаточно хрупкие, поэтому начали делать их толще и тяжелее, чтобы иметь дело с материковым оружием и броней.

Китайский пехотинец тех времен

Солдаты были хорошо организованы и могли совершать групповые передвижения по команде, которые отдавались барабанами. Широко использовался массированный обстрел, в противовес "дуэльному" лучному бою у японцев. Да и сам монгольский составной лук был в два раза эффективнее и мог стрелять на удвоенную дистанцию по сравнению с японским. Только вот, ясное дело, монголов в войске было немного, а китайские и корейские аналоги были сравнимы с самурайскими длинными луками и не давали никакого преимущества.

По-видимому, это была не большая драка – монголы не успели десантировать много воинов, а японцы дрались силами близлежащих гарнизонов. Более масштабное столкновение предотвратил шторм, который разметал часть кораблей. А остальные добил легкий и маневренный японский флот.

Сцена погони и абордажа китайских плоскодонных судов японскими моряками

Но это была только проба сил. Всемонгольский хан Хубилай не смирился с поражением и готовил более внушительное войско. В плавание отправилось тогда 140 тысяч человек, но прибыло только 100 тысяч. Остальные силы были разбиты на море еще на подходе. Впрочем, и оставшихся должно было с головой хватить для завоевания.

Но японцы были так унижены первым поражением, что построили по замку буквально у каждой бухты, удобной для высадки войск. Клановые разборки временно прекратили для отпора общему врагу. Изменили и тактику. Единичные схватки, принятые на островах, теперь решили не применять, а вместо этого стали нападать слаженно, в общем строю.

Это сразу принесло успех – в крупных десантных операциях от стреляющей конницы толку было немного, поэтому монголы были вынуждены полагаться на корейские и китайские контингенты. А те были не в восторге от того, что их отправили воевать за границу. Боевой дух был слабый.

За столетие до монгольского нашествия власть в Японии перешла сегуну - главе военного правительства. Тогда же начался расцвет местной воинской культуры

А в Японии уже появилась культура бусидо, призывающая воина быть стойким и преданным своему господину. К тому же, многие самураи были ветеранами междоусобных войн и привыкли к тому, что царапаться надо до конца.

Второе вторжение было отражено еще на побережье. Прорвать оборону японцев не удалось и монгольские силы укрылись на кораблях. Новый тайфун уничтожил их практически полностью.

Источник - Живая Средняя Азия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567004700
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