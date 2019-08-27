Проникли с языком: в Латвии приготовились к запрету русских детсадов, - И.Кармазин

18:13 28.08.2019

В Риге готовят крупный протестный митинг



Игорь Кармазин



Чем ближе к началу учебного года, тем более ожесточенные споры в Латвии ведутся о языке обучения детей. До последнего времени русский язык последовательно вытесняли из школ и вузов. Теперь националисты обратили свое внимание на детские сады. Латвийские политики приготовили программу перевода всех дошкольных учреждений на государственный язык. С 1 сентября часть ограничений вступает в силу. "Известия" разбирались в том, как в новом учебном году изменится образование в прибалтийской республике.



Атака на детские сады



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Реформу дошкольного образования в Латвии инициировала фракция Национального блока. Националисты попробовали продавить в Рижской думе решение о переводе всех муниципальных детсадов на латышский язык уже в 2020/2021 учебном году. Председатель фракции Нацблока Дайнис Лоцс объяснил, что треть дошкольных учреждений в Риге не имеет ни одной группы на государственном языке. "В новом учебном году в садиках будет только на шесть латышских групп больше, чем в прошлом. Многие жители вынуждены искать удаленные детские сады или даже вынуждены отправлять детей в русские садики, чтобы начать дошкольное образование", - возмутился Лоцс.



По итогам заседания 22 августа представители Нацблока заявили, что профильный комитет единогласно поддержал их предложение. Позже, правда, выяснилось, что депутаты только обсудили вопрос, решение пока не приняли. Но латышизация дошкольного образования уже идет. В конце 2018 года правительство республики регламентировало обучение в детских садах. Согласно принятым правилам, с 1 сентября общаться с детьми старше пяти лет во время игр можно только на латышском.



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Широко распространена практика негласных правил, которые должны соблюдать в русских детских садах. По словам педагогов, на родительских собраниях в садиках вести обсуждения предписано только на латышском. В русских садах рекомендовано открывать двуязычные, а лучше латышские группы. Администрация при выборе сотрудника для работы с русскими детьми обязана отдавать предпочтение латышскому кандидату. Латышский воспитатель при общении с русскими детьми может не переходить на их родной язык, приучая к латышскому.



Русский воспитатель при общении с русскими детьми обязан больше половины слов произносить по-латышски. Если он услышит, что ребенок говорит только по-русски, то следует исправлять его, чтобы больше слов произносил на государственном языке. Русские педагоги и сотрудники администрации между собой должны беседовать только по-латышски. Русские педагоги не должны говорить с русскими родителями по-русски, даже когда поблизости нет никаких посторонних.



Злость и головные боли



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Последствия языковых споров взрослых для детей в Латвии самые разные. В дошкольном возрасте дети проходят стадию освоения, формирования родного языка. Когда с ними внезапно начинают говорить на чужом языке или непонятном смешении, то в голове возникает каша. У кого-то фиксируются физические проблемы - из-за постоянного перенапряжения часто случаются головные боли. Кто-то начинает бояться говорить, такие дети замыкаются и уходят в себя. Некоторые специалисты именно с этим связывают рост числа детей-аутистов в Латвии. На сегодняшний день примерно 700 детей с подозрением на аутизм ждут очереди к психиатру.



Родители других дошкольников отмечают задержки в развитии. "Мой сын ходил в русскую группу, проходили там только латышский алфавит. На все мои вопросы воспитатели отвечали, что русскую речь начнут изучать позже. Воспитатели разговаривали на какой-то странной смеси двух языков. В какой-то момент я заметила, что сын отстает от сверстников. Мне пришлось его дополнительно вести в студию развития", - рассказала жительница столицы Латвии Анна Беглова.



Другие дети, попадая в чуждую языковую среду, становятся агрессивными. "Когда моей дочери был годик, ее пришлось отдать в сад. Воспитательницей была латышка. И с моей дочкой быстро стали происходить странные перемены. Она вдруг стала вести себя агрессивно. Я не понимала, в чем дело, пока не пообщалась с психологами. Оказывается, у ребенка, попадающего в инородную среду, как правило, первая реакция - озлобленность. С ребенком говорят по-латышски, а тот не понимает и хочет, чтобы общались на языке матери. Ребенок блокирует чуть ли не любую информацию на чужом языке, не воспринимает ее, сильно расстраивается", - рассказала рижанка Екатерина Александренкова.



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Продолжается языковая реформа и в латвийских школах. На заседании 13 августа правительство утвердило порядок ликвидации русских общеобразовательных учреждениях. Через два года единственным языком учебного процесса должен стать латышский. Ранее стандарты разрешали билингвальные образовательные программы в школах нацменьшинств. Теперь эти положения вычеркнуты.



Под сомнение ставится даже дистанционное обучение. Группы в соцсетях, где обсуждается возможность такого образования, рассматриваются местными спецслужбами как "группы риска". В Службе государственной безопасности Латвии считают, что группы подвержены "воздействию враждебных Латвии сил".



Латвийские чиновники о своих целях говорят вполне откровенно. Министр культуры Латвии Наурис Пунтулис в радиоинтервью заявил, что "живущим здесь людям без знания латышского языка должно быть некомфортно". "Я всегда выступал против излишней самодостаточности русского языка", - отметил он.



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Противники языковых изменений считают, что добиться отмены решений через суд невозможно. В апреле Конституционный суд Латвии признал законность всех правительственных преобразований. Председатель КС Инета Зиемеле тогда поясняла, что суд руководствовался соображениями "исторической справедливости"… Рассмотрения жалобы в Европейском суде по правам человека можно ждать годами. В связи с этим активисты готовят масштабную акцию протеста. Она намечена на начало октября.



Впрочем, и на массовые акции надежды мало. 1 мая, сразу после решения Конституционного суда, прошел митинг в защиту русских школ. В нем приняли участие 5 тыс. человек. Понятно, что добиться изменений государственной политики такое число граждан не может. Наблюдатели говорят, что у русскоязычных жителей республики преобладают пессимистические настроения. Люди не верят в то, что могут что-то изменить, господствует апатия. Единственным решением проблем становится миграция. Если в 1989 году русскоязычные составляли 34% населения, то сейчас их всего 19,6%. Против латышизации голосуют ногами.