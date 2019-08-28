 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Среда, 28.08.2019
18:34  Нефтеполитическая дружба в действии. Почему Израиль и страны Персзалива заодно против Ирана, - Е.Костандис
18:32  Вашингтон финансирует протесты в Гонконге, - В.Скосырев
18:13  Проникли с языком: в Латвии приготовились к запрету русских детсадов, - И.Кармазин
18:05  Каково было монголам сражаться с самураями?
18:02  Турция мягко и тихо отжимает у Грузии автономную Аджарию, - КП
17:26  В Таджикистане запустили отечественный ювелирный завод - "Зари точик"
16:58  Лукашенко отказался от поездки в Польшу из солидарности с Путиным

15:48  Премьер Литвы Саулюс Сквернялис сообщил, что болен раком
14:09  G7 продемонстрировала кризис лидерства на Западе, а также забвение уроков Второй мировой, - Ариэль Коэн
13:45  Почему в "демократической" Франции бить демонстрантов можно, а в "авторитатрных" России и Китае - нельзя, - Сеппо Варьюс
11:48  Как Турция собирается поменять арабский мир. Часть 1, - А.Баталова
11:47  Клад из старинных монет на $6 миллионов нашли в Англии
11:44  Почему холостяки в Казахстане боятся жениться? - Анар Мустафина
11:42  В Берлине кем-то? ликвидирован чечено-грузино-украинский боевик Хангошвили
11:39  Расовая нравственность. КазПевицу Дугалову клеймят позором за фото с чернокожим музыкантом
11:38  Как можно отличить туркмена, узбека, таджика и киргиза?
11:26  За что судят и пытаются посадить экс-президента Армении Кочаряна?
11:25  Зачем Китай завоевал Среднюю Азию?
11:19  Таджикистан. Штрихи к портрету Мухиддина Кабири
09:14  Объединить физкультуру и ОБЖ. Систему Кыр-образования ждут новые дурь-реформы
08:57  Российские вертолеты линейки Ми начнут крупно-узлово собирать в Алматы
08:39  Информ-безопасность Казахстана возглавил карагандинский математик Уызбаев
07:58  The Hill: Трамп отказывается признать свою победу в торговой войне с КНР
07:53  ТашВласти отрицают, что насильно бреют бородачей
07:50  В Киеве поймали успешно прятавшуюся 5 лет Раису Богатыреву - экс-минздрава Януковича
07:40  Акимат Нур-Султана запретил марш ЛГБТ. Акимат Алматы еще думает
07:04  Иран ищет поддержки у азиатских партнеров, - Е.Покровская
02:57  Война на сотни миллиардов: подоплека замалчиваемых событий в Йемене, - Р.Хубиев
01:30  Почему Турция никогда не войдет в сферу российского влияния, - "НГ"
01:28  Туркменистан примерил сингапурское экономическое чудо. Ашхабад ищет пути выхода из кризиса, - В.Панфилова
00:53  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии. Ч.2, - Гаяз Самигулов
00:35  Хунвейбины Токаева. КазПрезидент учредил при самом себе "Нацкомиссию по молодежному кадровому резерву"
00:25  Трамп дразнит тегеранских "ястребов", - И.Субботин
00:12  Уволенный ранее за коррупцию экс-министр дорог Киргизии Калилов... получил новую гос-должность
00:07  "Узбекская модель" была неверной политикой, - замспикера УзбСената Садык Сафаев
00:03  В Фергане откроют "Корейский международный университет"
Вторник, 27.08.2019
21:48  Комил Рашидов возглавил департамент работы с гастарбайтерами УзбПравительства
21:37  Умер 20 лет правивший Гамбией пока его не свергли президент Дауда Кайраба Джавара
19:13  Китай приготовился силой подавить бунт в Гонконге
18:23  Экс-замМВД Киргизии К.Асанов посажен судом под домашний арест
15:02  Нужно ли запрещать гей-парады в Казахстане?
14:58  Шавкат Мирзиеев "заселфился" с блогерами в Самарканде
14:55  Как миллионы таджиков и узбеков попали в Афганистан
14:46  "Качай попу". Каз-"Барби" Динару Рахимбаеву застебали завистливые соотечественницы (фото)
14:43  Битва у Лягушино. Как яицкие казаки Пугачева едва не опрокинули регулярную царскую армию (история)
14:42  Что приготовил Касым-Жомарт Токаев народу Казахстана?
14:39  Бикатины - забытый народ Центральной Евразии, - Гаяз Самигулов
14:36  Куда хлынет армия таджикских гастарбайтеров?
14:34  Кем был по национальности Тамерлан?
14:32  Как бы закончилась война Тамерлана с Китаем?
14:30  Кто такие и куда исчезли печенеги? (тайны истории)
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Вашингтон финансирует протесты в Гонконге, - В.Скосырев
18:32 28.08.2019

Спецслужбы США и Китая обменялись ударами

Владимир Скосырев
28 авг. 2019

Лозунги гонконгских манифестантов становятся все более радикальными.
Чем ближе 1 октября, 70-я годовщина КНР, тем ожесточеннее становится ее сопротивление попыткам Вашингтона испортить праздник. Пекин обнародовал данные о том, сколько и кому в Гонконге платят американцы. Одновременно МИД Китая одернул помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона за нападки на китайскую помощь бедным странам. Американская контрразведка не осталась в долгу, сообщив, как китайцы вербуют шпионов по Интернету. По мнению экспертов, Пекин постарается усмирить бывшую британскую колонию без ввода войск.
Беспечные пользователи соцсети Linkedin, а их ни много ни мало, а 645 млн в мире, не ведают, что могут в один прекрасный день стать добычей китайских охотников за головами. Имеются в виду умные американские головы, особенно если они принадлежат бывшим государственным чиновникам.

Страшную тайну раскрыл директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина. По его словам, ехать в Америку для набора шпионов, как в прежние времена, нынче вовсе не обязательно. Можно вместо этого, находясь где-то в Китае и глядя на экран компьютера, посылать дружеские послания возможным объектам вербовки. Причем лучше всего делать это через Linkedin.

По данным New York Times, китайцы распространяют свою дезинформацию также через Facebook, Twitter, YouTube. Эти сети на основе наводок правительственных ведомств стали искать и удалять подозрительные аккаунты.
К разоблачению козней Пекина подключилась тяжелая артиллерия в лице Джона Болтона. Он прибыл в Украину в первую очередь для того, чтобы воспрепятствовать приобретению китайцами знаменитого украинского завода "Мотор Сич". Но Болтон использовал визит и чтобы предостеречь против получения китайских инвестиций бедные государства. Это может привести их в долговую яму.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал на это, что Болтон хочет вбить клин между Китаем и его партнерами и очернить китайский мега-проект "Новый шелковый путь".
Впрочем, в оке американо-китайского пропагандистского тайфуна находится сейчас Гонконг, где уже почти 12 недель не утихают массовые протесты. Судя по публикации центрального органа КПК – газеты "Жэньминь жибао", китайским спецслужбам удалось наконец установить, как иностранцы спонсируют антиправительственные выступления.

Картина выглядит следующим образом. Авангардом протестующих служит организация "Контроль за правами человека в Сянгане (Гонконге)". Она еще с 1995 года начала получать ассигнования от Национального фонда поддержки демократии США (NED). По данным NED от 2018 года, общая сумма финансирования превысила 3,95 млн долл.

Эти цифры являются лишь верхушкой айсберга, так как большинство расходов этого фонда не оглашаются из-за "чувствительности информации с точки зрения распространения", подчеркивает китайская газета. NED называет себя неправительственной организацией, однако он тесно связан с Конгрессом и агентствами разведки США, являясь закулисным организатором многих цветных революций.

Обвинения в адрес США подкрепляются ссылкой на немецкую газету Handelsblatt. Она напечатала статью, где говорится, что США призывают Гонконг и Пекин к сдержанности и в то же время провоцирует конфликты посредством советов, действий и финансирования.
На этом фоне вполне логичным выглядит решение пекинских властей запретить двум американским военным кораблям заходить в Гонконг. Потом для нежеланных гостей был закрыт и порт Циндао.
Впрочем, у американцев в необъявленном идеологическом поединке с китайцами был еще один козырь, и они пустили его в ход. Утверждается, что в Гонконге активизировались ячейки Компартии Китая, которые ранее безмолвствовали в подполье.

КПК пустила корни в Гонконге еще в колониальное время. После передачи территории Китаю в 1997 году партия оставалась незарегистрированной. Но она насчитывала тысячи членов. А в последние дни стала мобилизовывать своих сторонников в группы, которые призывают положить конец демонстрациям. Они выкрикивают: "Остановите насилие, прекратите беспорядки!"

В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Нет ничего удивительного в том, что американцы использовали Гонконг как слабое место в китайской системе обороны и взращивали там неправительственные структуры. В то же время существует такое явление, как подпольные ячейки КПК. То есть Компартия, даже после того, как взяла власть в 1949 году, институт подпольного членства не устраняла. В принципе на территориях, подобных Гонконгу, где нецелесообразно афишировать партийные органы, могут действовать такие группы".

Эксперт рассказал о двух возможных, по его мнению, сценариях развития событий. "Предпочтителен для Китая вариант, когда протест пойдет на спад и его удастся погасить при помощи местных правоохранительных органов. А негативный вариант – ввод сил безопасности с материка. Это будет тяжелым ударом по концепции "Одна страна – две системы", – заключил Кашин.

Источник - ng.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567006320
Новости Казахстана
- Рабочий график главы государства
- Указ Президента Республики Казахстан от 26 августа 2019 года №135
- Указ Президента Республики Казахстан от 27 августа 2019 года №141
- Прогноз социально-экономического развития на 2020-2024 годы: ВВП на душу населения увеличится до $14,3 тыс.
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 22 августа 2019 года №620
- Кадровые перестановки
- Рабочий график первого президента
- Бакытжан Сагинтаев: Разговоры о повальной отмене действующих норм в Алматы – чепуха и стремление к хайпу
- Накануне Второй мировой политическая карта Азии и Африки была не похожа на сегодняшнюю
- "Жертвы совка"
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  