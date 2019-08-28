Вашингтон финансирует протесты в Гонконге, - В.Скосырев

18:32 28.08.2019

Спецслужбы США и Китая обменялись ударами



Владимир Скосырев

28 авг. 2019



Лозунги гонконгских манифестантов становятся все более радикальными.

Чем ближе 1 октября, 70-я годовщина КНР, тем ожесточеннее становится ее сопротивление попыткам Вашингтона испортить праздник. Пекин обнародовал данные о том, сколько и кому в Гонконге платят американцы. Одновременно МИД Китая одернул помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона за нападки на китайскую помощь бедным странам. Американская контрразведка не осталась в долгу, сообщив, как китайцы вербуют шпионов по Интернету. По мнению экспертов, Пекин постарается усмирить бывшую британскую колонию без ввода войск.

Беспечные пользователи соцсети Linkedin, а их ни много ни мало, а 645 млн в мире, не ведают, что могут в один прекрасный день стать добычей китайских охотников за головами. Имеются в виду умные американские головы, особенно если они принадлежат бывшим государственным чиновникам.



Страшную тайну раскрыл директор Национального центра контрразведки и безопасности США Уильям Иванина. По его словам, ехать в Америку для набора шпионов, как в прежние времена, нынче вовсе не обязательно. Можно вместо этого, находясь где-то в Китае и глядя на экран компьютера, посылать дружеские послания возможным объектам вербовки. Причем лучше всего делать это через Linkedin.



По данным New York Times, китайцы распространяют свою дезинформацию также через Facebook, Twitter, YouTube. Эти сети на основе наводок правительственных ведомств стали искать и удалять подозрительные аккаунты.

К разоблачению козней Пекина подключилась тяжелая артиллерия в лице Джона Болтона. Он прибыл в Украину в первую очередь для того, чтобы воспрепятствовать приобретению китайцами знаменитого украинского завода "Мотор Сич". Но Болтон использовал визит и чтобы предостеречь против получения китайских инвестиций бедные государства. Это может привести их в долговую яму.



Представитель МИД КНР Гэн Шуан сказал на это, что Болтон хочет вбить клин между Китаем и его партнерами и очернить китайский мега-проект "Новый шелковый путь".

Впрочем, в оке американо-китайского пропагандистского тайфуна находится сейчас Гонконг, где уже почти 12 недель не утихают массовые протесты. Судя по публикации центрального органа КПК – газеты "Жэньминь жибао", китайским спецслужбам удалось наконец установить, как иностранцы спонсируют антиправительственные выступления.



Картина выглядит следующим образом. Авангардом протестующих служит организация "Контроль за правами человека в Сянгане (Гонконге)". Она еще с 1995 года начала получать ассигнования от Национального фонда поддержки демократии США (NED). По данным NED от 2018 года, общая сумма финансирования превысила 3,95 млн долл.



Эти цифры являются лишь верхушкой айсберга, так как большинство расходов этого фонда не оглашаются из-за "чувствительности информации с точки зрения распространения", подчеркивает китайская газета. NED называет себя неправительственной организацией, однако он тесно связан с Конгрессом и агентствами разведки США, являясь закулисным организатором многих цветных революций.



Обвинения в адрес США подкрепляются ссылкой на немецкую газету Handelsblatt. Она напечатала статью, где говорится, что США призывают Гонконг и Пекин к сдержанности и в то же время провоцирует конфликты посредством советов, действий и финансирования.

На этом фоне вполне логичным выглядит решение пекинских властей запретить двум американским военным кораблям заходить в Гонконг. Потом для нежеланных гостей был закрыт и порт Циндао.

Впрочем, у американцев в необъявленном идеологическом поединке с китайцами был еще один козырь, и они пустили его в ход. Утверждается, что в Гонконге активизировались ячейки Компартии Китая, которые ранее безмолвствовали в подполье.



КПК пустила корни в Гонконге еще в колониальное время. После передачи территории Китаю в 1997 году партия оставалась незарегистрированной. Но она насчитывала тысячи членов. А в последние дни стала мобилизовывать своих сторонников в группы, которые призывают положить конец демонстрациям. Они выкрикивают: "Остановите насилие, прекратите беспорядки!"



В беседе с "НГ" ведущий научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин отметил: "Нет ничего удивительного в том, что американцы использовали Гонконг как слабое место в китайской системе обороны и взращивали там неправительственные структуры. В то же время существует такое явление, как подпольные ячейки КПК. То есть Компартия, даже после того, как взяла власть в 1949 году, институт подпольного членства не устраняла. В принципе на территориях, подобных Гонконгу, где нецелесообразно афишировать партийные органы, могут действовать такие группы".



Эксперт рассказал о двух возможных, по его мнению, сценариях развития событий. "Предпочтителен для Китая вариант, когда протест пойдет на спад и его удастся погасить при помощи местных правоохранительных органов. А негативный вариант – ввод сил безопасности с материка. Это будет тяжелым ударом по концепции "Одна страна – две системы", – заключил Кашин.