 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Как в Биаррице Семеро хитрых Иран пугали, - Н.Бобкин
21:02 28.08.2019

Николай БОБКИН | 28.08.2019 |
О событии, параллельном встрече G7
"Трамп исполнил танец на высшем уровне"
26 августа в прибрежном французском городе Биарриц завершился саммит G7, в котором приняли участие лидеры Франции, Великобритании, Германии, Италии, Японии и Канады. Экспертов итоги саммита настолько разочаровали, что появились предложения в следующем году подобную отменить встречу.

Даже самые простые вещи – совместное фотографирование лидеров и согласие на общее заявление – невозможны с участием Трампа, пишет The Guardian. Во избежание прошлогоднего казуса, когда Трамп отозвал свою подпись под коммюнике после того, как оно было завершено, на этот раз выпустили лишь краткий список обсуждавшихся вопросов на одной странице.
Это не помешало Дональду Трампу, жалуясь на сообщения СМИ о напряженности на саммите, выразить свой обычный (деланный) оптимизм по поводу "огромного единства" среди союзников. "Мы отлично ладили", – заявил Трамп.
И такая оценка вызывает как раз большие сомнения. За три дня переговоров Трампу не удалось добиться поддержки по целому ряду вопросов, включая международную торговлю, изменение климата, Северную Корею и иранскую ядерную программу.

Разногласия по поводу Ирана преобладали. Европейцы не скрывают недовольства по поводу прошлогоднего решения Трампа выйти из ядерного соглашения с Тегераном. Эмманюэль Макрон неожиданно пригласил в Биарриц министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа. Иранец не встречался с Трампом, но вел в кулуарах саммита переговоры с Макроном, а также с официальными лицами Великобритании и Германии. Ангела Меркель сказала, что визит Зарифа был "параллельным событием", а не частью встречи G7 и надо пользоваться любой возможностью, чтобы снизить напряженность в отношениях с Ираном. Однако готов ли Трамп к переговорам с Тегераном?
Cотрудники американского президента были ошеломлены прибытием в Биарриц ведущего иранского переговорщика по ядерной сделке, в отношении которого США ввели персональные санкции. Американцев поставило в тупик и сделанное президентом Франции заявление о том, что он работает над организацией встречи между Трампом и президентом Ирана Хасаном Роухани.

Сам президент США увертюру Макрона с приглашением Зарифа не отверг. "Я думаю, что есть очень хороший шанс, что мы встретимся", – заметил он по поводу идеи встречи с президентом Ирана. Трамп не стал категорично возражать против предложения европейских союзников включить в новые договоренности с Ираном обязательные компенсации за ущерб от санкций. По его словам, он будет готов принять это условие, если это будут краткосрочные кредиты на восстановление экономики Ирана. Правда, решимости выполнять свои обещания Трамп не демонстрирует. Европа предлагает вернуться к дипломатии, но уже сегодня можно говорить, что организовать прямые американо-иранские переговоры вряд ли получится.

В Биаррице Трамп не занял определенную позицию ни по одному из вопросов. Это касалось и Северной Кореи, и Ирана, и окружающей среды, и международной торговли. "Трамп исполнил танец на высшем уровне, лавируя между позициями, которые нравились его коллегам-лидерам, и позициями, которые отражали его подход "Америка прежде всего"", – отмечает The Politico. И это типичный Трамп. Версия о том, что он готов к нормализации отношений с Ираном выглядит маловероятной.

Хасан Роухани и не стремится к встрече с американским президентом. Первым шагом к диалогу Тегеран видит отмену санкций против Ирана и уважение прав иранской нации. Иран, говорит Роухани, садится за стол переговоров только для того, чтобы защитить интересы своего народа. Президент Ирана сделал эти заявления на следующий день после того, как Макрон выразил надежду на его встречу с Трампом "в ближайшие несколько недель".

Не устраивает иранскую сторону и то, что Макрон рассматривает предполагаемую встречу президентов как первый шаг к подготовке нового ядерного соглашения с Ираном, в которое он предлагает включить американское требование ввести ограничения на иранские программы модернизации баллистических ракет. Тегеран отклонил это предложение – для иранцев их ракетная программа не подлежит обсуждению. Нет согласия иранского руководства и на обсуждение его региональной политики на Ближнем Востоке, на чем также настаивают США и что Франция поддерживает.

Получается, что Макрон выступил с инициативой, рассчитанной на то, чтобы угодить Белому дому, а не на то, чтобы содействовать снижению напряженности в американо-иранской конфронтации. Президент Франции не переиграл президента США по Ирану, а подыграл ему в его неприятии ядерного соглашения с Тегераном. В ситуации, когда на заднем плане маячит военный конфликт, такая дипломатия к прочному миру не ведет.

Источник - fondsk.ru
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