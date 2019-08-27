Спикер Кара-Калпакского парламента Муса Ерниязов стал "Героем Узбекистана"

21:19 28.08.2019

Мусе Ерниязову присвоено звание "Герой Узбекистана"

Президент присвоил звание "Герой Узбекистана" председателю Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Мусе Ерниязову, руководителю фермерского хозяйства Лоле Муротовой и главе Самаркандского областного отдела фонда "Нуроний" Хасану Нормурадову.



Президент Шавкат Мирзиеев 28 августа подписал указ о присвоении звания "Узбекистон Кахрамони" ("Герой Узбекистана") с вручением высшего знака - медали "Олтин юлдуз" ("Золотая звезда").

Высшей государственной награды страны удостоены председатель Жокаргы Кенеса Каракалпакстана Муса Тажетдинович Ерниязов, руководитель фермерского хозяйства "Нурли обод" Алтыарыкского района Ферганской области Лола Неъматовна Муротова и председатель Самаркандского областного отдела фонда "Нуроний" Хасан Норбекович Нормурадов.

Звание присвоено за "выдающиеся заслуги в деле укрепления экономического потенциала нашей страны, упрочения ее международного авторитета, обеспечения процветания Родины и благополучия жизни народа, инициативность и усердие в процессе осуществляемых в последние годы динамичных и коренных реформ, самоотверженный труд в реализации интересов государства и народа, многолетнюю плодотворную и образцовую деятельность в производственной и социально-духовной сферах, большой вклад в воспитание молодого поколения в духе патриотизма, уважения национальных и общечеловеческих ценностей, а также активное участие в общественной жизни страны".