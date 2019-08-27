 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Узбекистан и Китай учредили совместный Инвестфонд в $1 млрд
21:26 28.08.2019

Создается узбекской-китайский инвестфонд на $1 млрд
Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и китайская CITIC подписали соглашение о создании инвестиционного фонда с капиталом в 1 млрд долларов.

Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана и китайская корпорация CITIC подписали соглашение о создании совместного инвестиционного фонда с уставным фондом в 1 миллиард долларов. Документ был подписан 27 августа в ходе визита в КНР премьер-министра Абдуллы Арипова, сообщила пресс-служба ведомства.
"По предварительной договоренности с китайскими партнерами акцент будет сделан на промышленных предприятиях химической и нефтехимической отраслей и производственных объектах нефтегазового сектора", - отмечается в сообщении.
В ближайшее время Мининвестторг подготовит перечень перспективных проектных предложений для реализации за счет средств фонда, добавили в ведомстве.
В декабре 2018 года "Узбекнефтегаз" и CITIC Construction обсудили перспективы участия китайской компании в реализации проектов по глубокой переработке природного газа по технологии МТО (methanol to olefins), модернизации нефтеперерабатывающих заводов и строительстве четвертой нитки газопровода "Узбекистан-Китай".
В августе 2008 года CITIC ввела в эксплуатацию Кунградский содовый завод на северо-западе Узбекистана общей стоимостью 250 миллионов долларов и проектной мощностью 100 тысяч тонн кальцинированной соды в год. В январе 2016 года с участием китайской компании мощности завода были удвоены. В сентябре 2010 года CITIC также построила обогатительный комплекс за 110 миллионов долларов для Дехканабадского завода калийных удобрений в Кашкадарьинской области на юге страны.

Источник - gazeta.uz
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