Долой интернет. Евросоюз будет развивать собственные IT-технологии

00:11 29.08.2019

Павел Шипилин



Разрушитель мировой торговли Дональд Трамп заставил европейцев сопротивляться и вспомнить, что у ЕС может быть собственная экономическая политика. Евросоюз разработал программу, предусматривающую введение в одностороннем порядке таможенных пошлин на американские товары, а также содействие развитию собственных технологических компаний.



Как пишет американская газета Politico, в распоряжении которой оказался 173-страничный документ, его авторы поставили цель противостоять торговой политике президента США Дональда Трампа, а также американским технологическим гигантам Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook. Британская Financial Times, также ознакомившаяся с законопроектом, добавляет к списку китайские компании Baidu, Alibaba и Tencent. Все они диктуют условия в глобальной цифровой индустрии.



Европейский союз, брошенный на произвол судьбы своим сюзереном, явно почувствовал себя в одиночестве. Стоит, качается, как былинка на ветру. В далекое дотрамповское время была возможность сопротивляться китайской экспансии всем Западом. А тут еще Великобритания со своим Брекзитом разрушила единый трансатлантический фронт. Неудивительно, что Эммануэль Макрон пробрасывает деголлевскую идею о едином пространстве от Лиссабона до Владивостока.



Разумеется, это всего лишь риторика, никакого объединения с Россией не намечается. Мелкий президент-глобалист пытается убить трех зайцев: французам намекает на свой патриотизм масштаба своего великого предшественника, европейцам - на свое лидерство взамен ушедшей в тень Ангелы Меркель, англосаксам - на альтернативный центр силы взамен США. Макрона подводит только собственное неверие в столь революционное изменение современного мироустройства. Он просто болтает всякую чушь, в тщетной надежде на то, что Лондон и Вашингтон одумаются.



Однако ЕС действительно озабочен влиянием американских IT-гигантов. Раньше-то Google, Apple, Amazon, Microsoft и Facebook были общими, западными. А теперь табачок врозь. Поэтому Еврокомиссии поручено учредить Европейский фонд будущего, который инвестирует более 100 млрд долларов в акции перспективных компаний. По замыслу авторов документа, столь значительные средства помогут им конкурировать с американцами и китайцами.



Другими словами, европейцы будут вкладываться в создание и развитие своих поисковиков, социальных сетей и мессенджеров. А возможности зарубежных ограничивать. Что, конечно, правильно в новых условиях, когда рушится привычное мироустройство.



Удивительно, но мы озаботились такой автономией гораздо раньше. Во всяком случае, у нас уже есть Яндекс, ВКонтакте, Одноклассники и Телеграм, которые внутри России конкурируют с американскими аналогами. Думаете, слабенькие в мировом масштабе? Пока - безусловно. Но многое изменится, если европейцы, получив альтернативу, выдавят IT-гигантов США со своей территории.



Потом собственные соцсети и поисковики создадут испаноязычная Южная Америка, арабский мир, и пошло-поехало. Так, глядишь, торговые войны и до автономных интернетов доведут. С паспортным контролем и таможенными пошлинами для пересечения границ суверенных государств. Хочешь почитать свежую французскую, аргентинскую или американскую прессу - плати.



Думаете, подобное развитие событий невозможно? А вот я вполне допускаю. Трамп такой выдумщик. И так быстро превращает союзников в непримиримых конкурентов.



Честно говоря, ничего плохого я в этом пока не нахожу - России не привыкать жить в условиях жесткой конкуренции. Как-нибудь приноровимся.