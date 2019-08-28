Премьер-министр Украины Гройсман ушел в отставку

05:54 29.08.2019

Владимир Гройсман записал прощальное видеообращение.



Премьер-министр Украины Владимир Гройсман ушел в отставку. Соответствующее заявление политик разместил на своей странице в Facebook вечером, 28 августа, сообщает Zakon.kz.

Гройсман официально объявил, что уходит в отставку за день до первого заседания Верховной Рады IX созыва. По его словам, должность он покидает с "чистой совестью" и передает новому правительству страну, "которая стабильная и развивается".



Своему преемнику на посту премьер-министра Гройсман пожелал успехов. При этом глава кабмина Украины заявил, что продолжит "служение государству", из чего можно сделать выводы о наличии у него новых политических планов.