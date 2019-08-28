Спасет ли Украину новый премьер, - Т.Ивженко

07:39 29.08.2019 Первое заседание Верховной рады может затянуться



Татьяна Ивженко

Cобственный корреспондент "НГ" в Украине

28.08.19



Новый, уже девятый с 1991 года состав Верховной рады собирается на свой "первый звонок". В четверг состоится торжественное заседание, на котором депутаты принесут присягу. В отличие от прошлых лет торжеств не планируется. Представители партии власти "Слуга народа" собираются сразу же приступить к работе, которая, по их словам, может продлиться и ночью.

Информированные источники сообщили, что в среду с представителями пропрезидентской фракции должен был встретиться Владимир Зеленский. Якобы обсуждались последние штрихи и нюансы к первому заседанию парламента. Планировалось, что в четверг будут назначены все руководители Верховной рады и главы комитетов. А к пятнице уже могло быть сформировано правительство страны.



Ранее депутат Давид Арахамия, который, вероятно, возглавит фракцию "Слуга народа", назвал список кандидатов, которые могут рассматриваться на пост главы правительства: руководитель "Нафтогаза" Андрей Коболев, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, замруководителя офиса президента Алексей Гончарук, заместитель исполнительного директора МВФ от Украины Владислав Рашкован. В конце прошлой недели Владимир Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, сказал, что он выбирает из двух кандидатур, но не назвал имен.



Согласно украинскому законодательству, имя будущего премьера предлагает президенту парламентское большинство. Если глава государства согласен с выбором, то вносит кандидатуру на рассмотрение всего состава Верховной рады. После голосования начинается формирование правительства: кандидатуры в силовой блок и в МИД предлагает депутатам президент, остальных министров выдвигает парламентское большинство.

"Слуга народа" победила с результатом, который позволяет партии действовать самостоятельно, не договариваясь о коалиции с другими политическими силами. Один из экспертов, попросивший не упоминать его имени, сказал "НГ", что формально кандидатуру премьера предложат депутаты, на самом деле решение принимается в президентском офисе: "В "Слуге народа" многие новички вообще не знают, что будет происходить, им только в среду показали, как выглядит Верховная рада, где какая кнопка находится".



Бизнесмен, экс-губернатор Днепропетровской области Игорь Коломойский, который ранее сотрудничал с командой Зеленского в телевизионных проектах, в интервью "Цензор.НЕТ" сказал, что накануне заседания уже было понятно, кто из обнародованного ранее списка не станет премьером: "Рашкован (представитель в МВФ. – "НГ") – вообще минус, исключено. Коболев (глава "Нафтогаза. – "НГ") не готов сам, по-моему, не хочет на данном этапе, хотя очень достойный кандидат… Абромавичус (экс-министр экономики. – "НГ") – ноль шансов. Данилюк (секретарь Совета нацбезопасности и обороны. – "НГ") – ноль шансов. Алексей Гончарук (замглавы офиса президента. – "НГ") – в коротком списке, причем, на мой взгляд, это один из фаворитов. Я склоняюсь к кандидатуре Витренко (исполнительный директор "Нафтогаза". – "НГ"), потому что с ним знаком. Но, говорят, что и Гончарук тоже в порядке, очень умный".

В среду эксперты в Киеве сходились во мнении, что именно Гончарук будет представлен на должность премьера. Кандидатура 35-летнего юриста вызывала споры. В первую очередь вспоминают, что в период президентской кампании он активно поддерживал Петра Порошенко, а уже в мае перешел в команду победителей. С 2015 года и до недавнего времени официальным местом работы Гончарука был экспертный центр при кабинете министров Украины (центр BRDO, который получал финансирование от ЕС на разработку и внедрение экономических реформ).

Как сказал "Новому времени" политолог Владимир Фесенко, в офис президента Гончарука пригласил глава этого офиса Андрей Богдан – приятель Зеленского, юрист, сотрудничавший с Игорем Коломойским. "Он достаточно быстро стал своим, завоевал доверие Зеленского, что не так просто", – отметил Фесенко. Политолог считает, что Гончарук может получить поддержку со стороны международных партнеров – США, Евросоюза, МВФ, Всемирного банка: "Он не склонен к популизму, а Зеленский в вопросах макроэкономики небольшой специалист, поэтому ему придется доверять новому премьеру".



В начале лета Алексей Гончарук в роли замглавы президентской администрации по экономическим вопросам в нескольких интервью рассказал о своих взглядах. В частности, подчеркнул важность сотрудничества с МВФ: "Это даже не вопрос денег – здесь больше речь идет о доверии". Он является сторонником проведения тех реформ, которые рекомендуют Киеву западные партнеры: "Реформы – это очень конкретные изменения: открытие рынка земли и свободный оборот капиталов, нормальный доступ к электросетям и равный доступ к природным ресурсам". Гончарук тогда допустил, что уже до конца текущего года в Украине отменят многолетний мораторий на покупку-продажу земель сельхозназначения, а также дадут старт приватизации самых крупных госпредприятий, включая почту, железные дороги, госбанки.

Некоторые эксперты отмечают, что у кандидата нет достаточного опыта, чтобы руководить правительством. Другие заявляют, что у Гончарука очень плохой опыт. Так, депутат прежнего созыва Верховной рады от "Блока Петра Порошенко" Татьяна Чорновол написала в блоге на "Украинской правде", что Гончарук – "не слуга народа, а слуга олигархов". Она отметила, что с 2005 года юрист работал в ООО "Первая украинская индустриально-инвестиционная компания", которая, по данным Чорновол, "продавала людям "воздух": в нескольких судебных исках инвесторы жаловались, что не получили оплаченную квартиру". В то же время "работа в строительной фирме-пирамиде не помешала Гончаруку быть главой Всеукраинской ассоциации пострадавших инвесторов", – отметила депутат.



Описывая дальнейшую биографию потенциального кандидата на должность премьера, соратница Порошенко напомнила, что Гончарук работал в команде двух руководителей Министерства экологии – министра Игоря Шевченко (уволенного со скандалом в 2015 году), а также и.о. министра Сергея Курикина (уволенного со скандалом в 2016 году). "Работал советником двух фигурантов самых громких коррупционных скандалов в команде власти после майдана – и всегда выходил сухим из воды", – написала Чорновол.

Она акцентировала особое внимание на работе Гончарука в команде Шевченко. Именно этот министр, по данным Татьяны Чорновол, "начал оформлять на депутата Александра Онищенко газоносный Черноморский шельф возле Одессы".



Напомним, в Украине с 2016 года началось уголовное преследование Онищенко, он сбежал из страны и скрывается на Западе. В СМИ говорилось, что сбежавшего депутата подозревают как в экономических преступлениях, так и в организации преступной группировки. Команда Порошенко называла Онищенко символом коррупции. Он сам заявлял о других причинах преследований. И сразу после бегства сообщал СМИ информацию, компрометирующую Петра Порошенко и его окружение. Онищенко заявлял, что передал улики, подтверждающие коррумпированность прежнего состава власти, в правоохранительные органы США.



В момент, когда разгорался этот скандал, председатель правления организации Transparency International Андрей Мурасов сказал "24 каналу", что в Украине многие опасаются показаний Онищенко, поскольку они могут стать "смертельным приговором для политической элиты" времен президентства Порошенко: "Это "эффект домино".

Что будет с фигурантами старых уголовных дел и начнется ли преследование тех, кто ранее был в фаворе, станет понятно не столько после назначения главы правительства, сколько после обнародования имени нового генпрокурора. Считается, что это решение будет принято в ближайшее время. В Киеве не сомневаются, что Юрия Луценко сменит Руслан Рябошапка, еще один замглавы офиса президента. Он имеет опыт работы в Минюсте, с 2016 года стал членом Нацагентства по вопросам предотвращения коррупции. Прослыл активным антикоррупционером, который не раз поплатился за позицию.



Новому генпрокурору, видимо, придется сотрудничать с действующим главой МВД Арсеном Аваковым, который, по мнению экспертов, сохранит свою должность. Примечательно, что Игорь Коломойский в упомянутом выше интервью сказал: "У меня даже нет сомнений, что Аваков будет министром. Я думаю, сохранится и министр финансов Маркарова. Эти достойные люди на своем месте, достойно работают". Об именах других министров в среду продолжали спорить.

Киев Источник - ng.ru

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1567053540

Новости Казахстана

- Рабочий график главы государства

- Рабочий график первого президента

- Заседание Нацсовета под председательством Президента состоится 6 сентября

- Кадровые перестановки

- Дело чести

- Акимат фактически сорвал сроки газификации Нур-Султана – министр энергетики

- Вопросы развития Национальной системы квалификаций обсудили в столице

- В Минздраве РК состоялось заседание Республиканского штаба по вопросу снижения материнской смертности

- Новый скандал разгорелся в министерстве образования Казахстана

- КПМГ аннулирует аудиторское заключение фальсифицированной финансовой отчетности за три года, предоставленной Стати

