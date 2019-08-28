В атаках на Ирак заподозрили израильтян, саудовцев и курдов, - И.Субботин

07:40 29.08.2019

Удары по шиитским боевикам стали признаком нового альянса союзников США



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ



28.08.19



Нападения на базы шиитских формирований в Ираке совершались израильскими дронами. Фото со страницы ВВС Израиля в Flickr



Ирак считает, что сирийские курды и Саудовская Аравия помогают Израилю в его операции против шиитских формирований на иракской территории. Об этом сообщил порталу Middle East Eye источник в Багдаде, работающий в силовых ведомствах республики. По его словам, пять последних нападений совершены при помощи беспилотников, запущенных из восточных районов Сирии. Это снова поднимает вопрос о перспективах неочевидного тактического альянса между партнерами США. Впрочем, в экспертной среде на сообщения из Ирака смотрят с недоверием.



О том, что последние нападения на Ирак совершены из Сирии, базирующемуся в Британии порталу сообщил источник в местных спецслужбах.



По его словам, гипотезу о причастности Израиля, военизированных курдских формирований и Саудовской Аравии к операциям на территории Ирака подтверждают собранные Багдадом разведданные. "Дроны были запущены из сирийских районов, находящихся под контролем "Демократических сил Сирии" (ДСС, многонациональный альянс, костяком которого являются формирования сирийских курдов. – "НГ"), при финансировании и поддержке саудовцев", – цитирует Middle East Eye собеседника. Воздушные атаки на базы и склады Ираке начались еще в июле, однако причастность к ним Израиля так и не была подтверждена.



Все нападения объединяет то, что мишенью становились позиции шиитских формирований, подконтрольных Ирану. Речь идет главным образом о военной организации "Хашд аш-Шааби". По словам источника, план нанесения ударов по поддерживаемым Ираном формированиям в Ираке был разработан после того, как 13 июня северо-восточную Сирию посетил государственный министр Саудовской Аравии по делам Ближнего Востока Тамер ас-Сабхан. Официально он занимается исключительно вопросами, связанными с восстановлением пострадавших от войны районов, однако есть предположения, что ас-Сабхан обсуждает и военные проблемы. Кроме того, саудовский министр известен своей работой по примирению лидеров сирийских курдов и шейхов арабских племен, населяющих северо-восточные районы Сирии.



Гипотеза о тактическом альянсе саудовского руководства и курдов выглядит правдоподобно за счет тех посреднических усилий, которые за последний год предприняла саудовская сторона в северо-восточных районах Арабской Республики. В случае с Израилем все не так очевидно, хотя, конечно, проиранская пресса регулярно вбрасывает данные о контактах между еврейским государством и ДСС. Так, накануне ливанская массовая газета Akhbar опубликовала письмо, авторство которого приписывают сопредседательнице исполнительного совета Ассамблеи демократической Сирии Ильхам Ахмед. Оно адресовано Израилю, и в нем говорится о готовности ДСС продавать израильтянам сырую нефть, добытую в северо-восточных районах Сирии в обмен на помощь. Одним из посредников ливанцы называют американского бизнесмена израильского происхождения Моти Кахану.

В экспертной среде обращают внимание на то, что иракские спецслужбы раздроблены и ослаблены за годы противостояния с "Исламским государством" (ИГ, запрещено в РФ) и соответственно чересчур политизированы.



"Представители иракских спецслужб неоднократно были замечены в распространении откровенно фейковых данных, – заявил "НГ" эксперт Российского совета по международным делам Антон Мардасов. – В последнее время их заявления стали базироваться на какой-либо более или менее правдивой информации, но это не значит, что она на 100% подлинна. Так, недавно была запущена откровенная дезинформация по поводу будущего преемника лидера ИГ: выбор якобы должен быть сделан из числа приближенных убитого Абу Аля аль-Афри, а они действительно пользуются уважением в "халифате" в нынешних условиях. Понятно, что это сообщение было направлено на то, чтобы создать раскол внутри структуры".

Появление сообщения про запуск дронов с сирийской территории тоже объяснимо, считает эксперт. "Это сделано для того, чтобы в очередной раз упрекнуть внешних игроков в нарушении суверенитета страны при неспособности центральных властей его "собрать", – говорит Мардасов. – Очевидно, подобный "инсайд", который органично лег на сообщения как об активизации контактов Саудовской Аравии и Израиля между собой, так и о каналах коммуникации этих стран с сирийскими курдами, исходит от проиранских людей в иракской элите. Он недвусмысленно намекает если не на причастность, то хотя бы на знание об этом факте США: американцы не только контролируют все взлетно-посадочные полосы в Заевфратье, на которых могут взлетать ударные беспилотники, но и по большому счету иракское воздушное пространство".



Аналитик обращает внимание на то, что нападения, которые, вероятно, наносятся при помощи дронов, базирующихся на расположенных в Ираке американских объектах, поднимают очки соратникам израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху накануне парламентских выборов. "Помимо этого удары вселяют панику в ряды бойцов "Хашд аш-Шааби" и объективно усиливают позиции в Ираке влиятельного шиитского лидера Муктады ас-Садра, вес которого и так достаточно велик благодаря контролю южных территорий, через которые идет торговля энергоресурсами, – говорит Мардасов. – Шиит ас-Садр ведет более взвешенную политику, взаимодействует с суннитскими монархиями и выступает за то, чтобы "Хашд аш-Шааби" перестали представлять из себя вооруженную силу и вообще лучше были бы распущены".