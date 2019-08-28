Засракули. РукРаботники Минобраза Казахстана обвинили друг друга в коррупции

07:51 29.08.2019

Ответсек МОН РК ответил на обвинения в коррупции

Государственные служащие, которых в данном обращении обвиняют в коррупции, обратятся в соответствующие органы для защиты чести и достоинства.



Директор Департамента административной работы и госзакупок ведомства Анар Каирбекова заявила, что ответственный секретарь Министерства образования и науки РК является главой коррупционной схемы. Арын Орсариев ответил на обвинение, передает Zakon.kz.

- 27.08.19 г. директор департамента министерства образования и науки Республики Казахстан Каирбекова А. распространила в СМИ и социальных сетях информацию о том, что высокопоставленные представители нашего министерства оказывают на нее давление. В своих обвинениях А.Каирбекова указывает две причины обращения. Первая, "травля" за противодействие коррупционным схемам. В частности, раскрывается три мероприятия. Во-первых, по миграции серверного оборудования. Здесь хотелось бы пояснить следующее. В декабре 2018 года была проведена государственная закупка по миграции и системно-техническому обслуживанию серверного оборудования. Данные работы были проведены: имеется аттестат по информационной безопасности, выданный РГП "ГТС", а также имеется все оборудование, которое размещено в РГП "НЦТ" по адресу г. Нур-Султан пр. Женис 60. Процедуру государственной закупки проверил Департамент внутреннего аудита по г. Астане Комитета внутреннего государственного аудита Министерства финансов Республики Казахстан за №05-03/5369 от 12 декабря 2018 года. Во-вторых, организация и проведение "Образовательной летней стартап-школы для студентов". Действительно, летом 2018 года директор департамента Каирбекова А. инициировала проведение конкурса и сама была ответственной за принятие услуги. По возможным нарушениям в рамках стартап-лагеря Агентством по противодействию коррупции ведется расследование. О его результатах будет сообщено дополнительно. В-третьих, по строительству общежитий в 2014 г. Со стороны А.Каирбековой пять лет назад жалоба действительно была, но проверка Агентства по противодействию коррупции показала, что нарушений не выявлено, - написал в Facebook Орсариев.

Второй причиной обращения было обозначено дисциплинарное дело, возбужденное, якобы "по клеветническим поводам".



- Так в апреле Каирбекова А. была привлечена к дисциплинарной ответственности за неэтичное поведение. На данное решение Каирбекова А. подала в суд. Суд посчитал все действия АГС РК и МОН РК обоснованными. Дисциплинарное дело за нерациональное использование выхода в интернет. Проверка управления информационной безопасности выявила 10 сотрудников, посещавших в рабочее время сайты не имеющие отношения к работе. На 29 августа назначено дисциплинарное заседание. С 2014 года по жалобам на действия А.Каирбековой проведено не менее 16 разбирательств. Если речь идет о других проступках, жалобах коллег на ее неэтичное поведение, претензиях к ней представителей подведомственных организаций МОН РК, то по каждому вопросу следует раскрывать ситуацию отдельно.



Государственные служащие, которых в данном обращении обвиняют в коррупции, обратятся в соответствующие органы для защиты чести и достоинства, - заключил ответственный секретарь Министерства образования и науки РК Орсариев.