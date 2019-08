Brexit без соглашения - будет весело. Боря Джонсон разогнал БритПарламент

08:17 29.08.2019

Отпуск за счет Brexit: зачем Джонсон заморозил работу парламента Британии



Британский премьер Борис Джонсон поручил приостановить работу парламента на месяц начиная с середины сентября. Это помешает остановить Brexit без соглашения, опасаются депутаты





Как Джонсон продлил депутатам каникулы



Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон обратился к королеве Елизавете II c запросом о завершении текущей сессии парламента в середине сентября. Об этом глава правительства написал в своем письме к депутатам. Джонсон предложил возобновить работу парламента 14 октября. Тогда состоится церемония открытия новой сессии и тронная речь монарха, в которой она изложит новые приоритеты правительства. Елизавета II уже одобрила предложение Джонсона.







Джонсон заявил, что начало новой парламентской сессии позволит принять дополнительные меры для реализации Brexit, а также анонсировать новые реформы, в том числе по улучшению работы системы здравоохранения. "Чтобы инвестировать в национальную систему здравоохранения, ужесточить меры по борьбе с преступностью и улучшить качество жизни, нам нужна новая тронная речь королевы", - написал Джонсон.



Согласно предложенному Джонсоном графику, британские парламентарии выйдут с каникул 3 сентября и проработают до 9 сентября. Снова они соберутся только 14 октября - за 17 дней до даты выхода из Евросоюза - 31 октября. Пока Лондон и Брюссель не согласовали условия, на которых Британия покинет ЕС. Если условия договора не будут определены до 31 октября, королевство автоматически выйдет из Евросоюза. Ранее Борис Джонсон неоднократно говорил, что Великобритания выйдет из ЕС до 31 октября независимо от того, будут ли утверждены условия Brexit.



Таким образом, у парламентариев остается несколько дней до приостановки работы и несколько дней после возобновления для того, чтобы помешать выходу страны из ЕС без соглашения.



Почему Британия и ЕС не могут договориться об условиях Brexit



Лондон пытается добиться изменений, связанных с так называемым бэкстопом - механизмом, необходимым для недопущения появления физической границы между Северной Ирландией (входит в состав Великобритании) и Ирландией (член ЕС) после Brexit. Бэкстоп подразумевает, что Северная Ирландия продолжит находиться в Таможенном союзе ЕС и на едином европейском рынке до тех пор, пока стороны не придут к соглашению о границе. Джонсон заявлял, что этот пункт соглашения носит антидемократический характер, так как жители Северной Ирландии не смогут влиять на законодательные акты ЕС, которые будут к ним применяться. Брюссель считает бэкстоп гарантией сохранения мирного процесса в Северной Ирландии. Соглашение Терезы Мэй о выходе из ЕС, которое включало в себя бэкстоп, было отвергнуто парламентом трижды.



Почему недовольны депутаты



Решение Джонсона вызвало негодование в оппозиционной Лейбористской партии. "Попытка Бориса Джонсона приостановить работу парламента, чтобы избежать вопросов о его безрассудных планах реализовать Brexit без сделки, возмутительна и угрожает нашей демократии", - написал в Twitter лидер лейбористов Джереми Корбин. Депутат Консервативной партии Доминик Грив заявил, что готов выступить против правительства Джонсона на голосовании о доверии ему, если премьер не откажется от намерения выйти из ЕС без соглашения.



Спикер палаты общин (нижняя палата парламента) Джон Беркоу также счел решение Джонсона возмутительным. "Очевидно, что цель [приостановки работы парламента] в том, чтобы остановить обсуждение Brexit и помешать выполнению обязательства [правительства] о формировании дальнейшего курса страны. Это - грубое нарушение", - сказал Беркоу. Спикер заявил, что парламент обязан иметь право голоса по вопросу Brexit.



Джонсон ответил, что у законодателей будет достаточно времени для обсуждения вопросов, касающихся Brexit.





Существует два способа остановить Brexit без соглашения, полагают эксперты.



Первый - вынести правительству Джонсона вотум недоверия и сформировать альтернативное правительство. Оно запросит у ЕС отсрочку Brexit и затем объявит о проведении новых выборов. Так полагает научный сотрудник аналитического центра Institute for Government Браунен Мэддокс. Проблема состоит в том, что среди депутатов нет единства в вопросе о том, кто может возглавить новое правительство. Ранее Корбин заявлял, что правительство противников Brexit без соглашения должен возглавить он. Однако с этим не согласны многие другие парламентарии, в частности проевропейская партия "Либеральные демократы", написала Мэддокс.

Второй - на законодательном уровне изменить правила работы парламента, дав рядовым депутатам возможность беспрепятственно выносить собственные инициативы на обсуждение в палате общин. Так они смогут обязать Джонсона запросить у ЕС новую отсрочку Brexit, чтобы успеть провести новые выборы. Сложность заключается в том, что депутаты не смогут провести через парламент необходимые законопроекты до 31 октября, отметил профессор Королевского колледжа Лондона Вернон Богданор.



В окружении Бориса Джонсона полагают, что парламентарии не смогут остановить Brexit без сделки. "Если нам вынесут вотум недоверия, мы не станем уходить. Мы просто распустим парламент и назначим новые выборы на ноябрь", - процитировала The Financial Times неназванного высокопоставленного чиновника.



Сложно представить, что депутатам удастся заблокировать планы правительства Джонсона, считает преподаватель кафедры политики, философии и религии в Ланкастерском университете Марк Гарнетт. "Британская политическая система предоставляет широкие полномочия премьер-министру, а законодатели пока не предприняли действий, свидетельствующих об их способности предотвратить Brexit без сделки", - сказал он РБК. Оппонентам Джонсона остается надеется, что, забирая себе все больше полномочий, премьер перегнет палку и навлечет на себя острую критику, в том числе со стороны общества, подытожил Гарнетт.



Референдум о выходе Великобритании из Евросоюза состоялся в июне 2016 года. "За" проголосовали 52% жителей. Предполагалось, что страна покинет ЕС 29 марта 2019 года, однако этого не произошло, поскольку предыдущий премьер Тереза Мэй не смогла к этой дате договориться с Брюсселем об условиях Brexit.



Авторы:

Евгений Пудовкин, Константин Ткаченко