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|Сердар в приоритете. Туркменских хлопкорабов бросили на урожай Ахалского велоята
08:30 29.08.2019
Хлопкоробам приказали помочь Ахалскому велаяту собрать урожай первым
Как выяснили корреспонденты "Хроники Туркменистана", 15 августа в Министерстве сельского хозяйства и охраны окружающей среды состоялось заседание с участием хякимов (руководителей) всех велаятов (областей) страны.
В начале собрания прозвучали дежурные заявления министра Магтымгулы Байрамдурдыева о том, что в этом году необходимо приложить все усилия и выполнить план по сбору хлопка, а затем начать подготовку к севу пшеницы. Однако позднее присутствующим объявили, что первым выполнить план должен Ахалский велаят, которым руководит сын президента Сердар Бердымухамедов. Остальные велаяты обязаны помочь в этом людскими ресурсами.
Как было заявлено, в конце августа каждая сельская семья из других регионов страны за свой счет на один месяц отправит одного совершеннолетнего собирать хлопок в Ахалском велаяте. При необходимости дополнительная рабочая сила будет привлекаться и дальше.