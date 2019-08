Первый небоскреб (51 этаж) Ташкент-сити получил имя - "Nest One"

10:21 29.08.2019

Стало известно, как будет называться первый в Узбекистане небоскреб



Узбекистан, Ташкент - АН Podrobno.uz. Компании Murad Buildings и Özgüven раскрыли секрет, как будет называться первый в Узбекистане небоскреб. Его решили назвать "Nest One", сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Поясняется, что такое название для высотки вытекает из выбранной концепции проекта "небо для всех".



"Мы строим по-настоящему уникальное здание, которое будет обладать беспрецедентными для Узбекистана характеристиками и удобствами. Сегодня потребитель стал более взыскательным, и все больше ценит свое личное время, которое он хочет провести с пользой. Первый в своем роде проект "NEST ONE" предоставит такую возможность. Вы, наверное, замечали по городу билборды с надписью "квартиры площадью 3 тысячи м2" и задавались вопросом, что же это значит. Именно эти 3 тысячи квадратных метров являются уникальной особенностью "NEST ONE", - рассказал основатель и руководитель Murad Buildings Мурад Назаров.

На этих 3 тысячах квадратных метров разместятся 33 общественных пространства. Это гостевые комнаты, конференц-холлы, SPA-салон, фитнес-центр, детские игровые зоны, смотровая площадка, коворкинг-центр и кинотеатр.



Помимо всего вышеперечисленного в будущем небоскребе будет располагаться и элитное жилье. Это 746 квартир класса "люкс". К слову, продажа будущих апартаментов начнется уже 14 сентября этого года.

Для справки, в будущем небоскребе будет 51 этаж. Он станет самым высоким зданием Ташкента и всего Узбекистана. Его высота составит 265,5 метров. Это на 51,5 метров выше, чем планировалось ранее. Строительство высотки должно начаться уже в этом году. Завершить возведение небоскреба планируется до конца 2021 года.

Не пропусти ничего важного: больше новостей в Telegram-канале Podrobno.uz.